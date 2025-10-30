Severos daños en Contramaestre: un barrio quedó bajo el agua y el lodo

El huracán Melissa dejó un escenario de devastación en el municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, donde un barrio completo quedó totalmente bajo el agua y el lodo tras el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona.

El periodista Mario J. Pentón compartió en sus redes sociales un video estremecedor que muestra los techos de las casas apenas visibles entre el fango y el agua marrón. En la grabación, un vecino lamenta: “Mira cómo está esto… la casa de Yamilé, la casa mía… Ay Dios mío, esto acabó. Me quedé sin casa, me quedé sin casa...”

Las imágenes, grabadas tras el paso del huracán por el oriente cubano, revelan una destrucción total. Árboles arrancados, techos desplomados y calles convertidas en ríos describen la magnitud del desastre.

En el grupo Revolico Contramaestre, el usuario Yonh Luis Abreu Alonso publicó más de 20 fotografías con la descripción: “En Contramaestre, desastre total…”, mostrando viviendas sin techo, postes eléctricos caídos y árboles retorcidos por la fuerza del viento.

Desesperación y solidaridad en redes

Cientos de cubanos dentro y fuera de la isla reaccionaron al video compartido por Pentón. Los comentarios reflejan dolor, impotencia y una profunda sensación de abandono:

“Cada vez que veo algo así de mi pueblo se me parte el corazón”, escribió una usuaria. “Es muy triste perderlo todo, y más sabiendo que en este país nada se recupera fácil”, añadió otra. “Yo vivo en Camagüey, pero si alguien necesita refugio, mi casa está abierta”, ofreció una tercera.

Otros usuarios denunciaron la falta de respuesta del régimen cubano: “Los de arriba están sentados dando mesa redonda mientras el pueblo está sin casa ni comida”, comentó una internauta. “El gobierno dice que no crean lo que publican las redes, pero la verdad está ahí, bajo el agua”, agregó otra.

Un drama familiar que refleja el dolor de muchos

El sufrimiento en Contramaestre también se ve reflejado en la historia de Grey, una cubana residente en Miami que compartió en TikTok cómo el huracán Melissa redujo a escombros la casa de su madre, también en esa localidad santiaguera. En el video, la joven muestra paredes derrumbadas, muebles destruidos y objetos personales cubiertos de cemento, con el mensaje: “Y así quedó la casa de mi madre… qué dolor, Dios mío”.

Grey explicó que su madre sobrevivió, aunque perdió todo lo que tenía, y prometió ayudarla desde el extranjero: “No es fácil ver esto desde lejos”. Su testimonio se ha convertido en símbolo del dolor y la resiliencia de los cubanos, golpeados una y otra vez por los desastres naturales y la precariedad del sistema.

Melissa arrasó el oriente cubano

El huracán Melissa, de categoría 3, tocó tierra en la madrugada del 29 de octubre por la costa sur de Santiago de Cuba, con vientos de hasta 195 km/h y lluvias torrenciales. El ciclón dejó una estela de destrucción en las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, con más de 250 mm de lluvia acumulada solo en Santiago, según reportes oficiales y de residentes.

En Cayo Granma, las imágenes muestran un panorama desolador: casas derrumbadas, embarcaciones volcadas y familias sin refugio. En Palma Soriano y Baire, las calles quedaron cubiertas de escombros y árboles arrancados de raíz. Incluso el Santuario del Cobre, uno de los sitios más emblemáticos del país, sufrió daños estructurales.

El impacto de Melissa fue generalizado. De acuerdo con imágenes compartidas desde distintas provincias, el huracán dejó a su paso un rastro de destrucción, inundaciones y caos en municipios de todo el oriente cubano, con cientos de viviendas dañadas y graves afectaciones en las comunicaciones y el servicio eléctrico.

Mientras crece el número de familias damnificadas, los medios del régimen guardan silencio o minimizan los daños. Los pobladores denuncian la ausencia de ayuda inmediata, la falta de electricidad y la dificultad para comunicarse con las zonas más afectadas.

“Dicen que todo está bien desde La Habana, pero aquí no quedó nada”, escribió un residente de Contramaestre en redes.

En medio de la tragedia, el pueblo cubano vuelve a sostenerse en su solidaridad y fe. “Lo material se recupera”, decía una mujer en Facebook, “pero el alma tarda más en levantarse del fango”.