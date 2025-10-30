¡Desolador! Primeras imágenes desde Guamá tras entrada a Cuba del huracán Melissa por ese territorio

Imágenes de la destrucción en Guamá, en Santiago de Cuba

Desolador. Así es el panorama que dejó el impacto del huracán Melissa en los poblados del municipio Guamá, en Santiago de Cuba, territorio por donde el potente fenómeno meteorológico tocó tierra en la madrugada del miércoles.

Tras horas de mucha incertidumbre, comenzaron a circular en las últimas horas las primeras imágenes que muestran la devastación de ese municipio santiaguero, especialmente en localidades como Aserradero y Boca de Dos Ríos.

Los testimonios gráficos provienen en parte de Shalem Perdomo, una santiaguera residente en Estados Unidos, quien publicó en Facebook videos y fotos que confirman la magnitud del impacto del huracán en Guamá. Fuente: Captura de Facebook/Shalem Perdomo

Las imágenes son contundentes: árboles caídos, viviendas sin techos, postes eléctricos derribados, caminos intransitables y un territorio completamente incomunicado por vía terrestre.

La situación generó una ola de angustia entre quienes tienen familiares en la zona. A través de redes sociales, comenzaron a llegar los comentarios desesperados

Angustia de familias emigradas: Mensajes recibidos por CiberCuba

Durante la jornada del jueves, CiberCuba recibió un mensaje urgente de varias familias cubanas residentes en Estados Unidos, quienes pidieron información y ayuda humanitaria para el municipio de Guamá, por donde entró el huracán Melissa con vientos sostenidos de 180 km/h y rachas superiores.

Los remitentes aseguraron que, tras el impacto directo del huracán, no se había publicado ningún reporte oficial ni extraoficial sobre el estado actual del municipio, que permanece incomunicado.

“Tememos que Guamá haya sido uno de los lugares más golpeados por el huracán. No sabemos cuál es el estado de la población ni si todas las vidas están a salvo”, señaló uno de los mensajes recibidos en CiberCuba.

Además de solicitar cualquier información disponible sobre el municipio, estas familias pedían orientación para contactar con autoridades locales o la Defensa Civil, y solicitaban visibilizar la situación para que pudiera llegar ayuda humanitaria lo antes posible.

Fuente: Captura de CiberCuba Noticias

El llamado del periodista Cuscó Tarradell

Horas después, el periodista Cuscó Tarradell compartió las imágenes de Shalem Perdomo y expresó su preocupación por la magnitud del evento.

En una publicación en redes sociales, escribió:

“Si en verdad se llevó a cabo una evacuación casi total de ese territorio, además de la protección de los moradores en casas (sólidas) de familias o vecinos, escuelas con estructuras sólidas devenidas en centros de evacuación, y consultorios médicos de la zona, entonces habrán salvado muchas vidas”.

A esto añadió un llamado de alerta: “Vamos a ver cuando lleguen a ese territorio incomunicado los helicópteros”.

Fuente: Captura de Facebook/Cuscó Tarradell Siempre Contigo

Horas más tarde, el propio Cuscó Tarradell actualizó la información tras comunicarse con miembros del Consejo de Defensa Provincial Activo en Santiago de Cuba.

“Acabo de establecer comunicación con miembros del Consejo de Defensa Provincial Activo en el territorio santiaguero. Hasta el momento no se reportan fallecidos en las zonas montañosas por el huracán Melissa en Santiago de Cuba. Guamá, Segundo Frente y Tercer Frente están incomunicados por vía terrestre y fibra óptica", escribió.

"Unas 30 mil personas se evacuaron a tiempo en Guamá. Helicópteros de reconocimiento se preparan para salir hacia la zona”, añadió.

Fuente: Captura de Facebook/Cuscó Tarradell Siempre Contigo

El ojo del huracán tocó tierra por Playa El Francés

Guamá fue el punto de entrada del huracán Melissa a Cuba, específicamente por la zona de Playa El Francés, en la costa sur de Santiago de Cuba.

El fenómeno meteorológico entró al país como categoría 3, dejando graves daños e incomunicación total en gran parte del oriente cubano.

En Facebook, usuarios mencionaron que la situación en esa localidad es crítica:

“Por favor, vayan a ver si pueden llegar hasta El Francés cuando puedan para tener información. En este lugar están familiares y no hemos podido tener información de ellos”; “Sigo sin saber de mis abuelos, por Dios, alguien diga algo del Francés”; “¿Qué se sabe de Caletón Blanco, por favor?”, preguntaron preocupados varios internautas.

Otras localidades como Jatía, la Granjita, Chivirico o Segundo Frente son también objeto de búsqueda desesperada por parte de familiares que no han logrado comunicarse con sus allegados.

Urge una respuesta institucional y humanitaria

Con un municipio aislado, sin luz, sin acceso terrestre y con miles de residentes sin comunicación con el exterior, la situación en Guamá demanda una respuesta institucional inmediata y una movilización humanitaria urgente.

Desde la sociedad civil y el exilio, ya se han lanzado llamados de ayuda y propuestas para coordinar asistencia. Pero es necesario que las autoridades cubanas comuniquen con transparencia la situación real y que se habiliten canales para la entrada de ayuda internacional.

“Nos merecemos una información coherente”, reclamo una internauta en redes, sin noticias de sus familiares en Chivirico.