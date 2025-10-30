En medio de la debacle en Cuba, Bruno Rodríguez culpa a Estados Unidos de la crisis del turismo

Vídeos relacionados:

Mientras Cuba enfrenta una de las peores emergencias humanitarias de las últimas décadas tras el paso devastador del huracán Melissa, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla dedicó su espacio en redes sociales a culpar a Estados Unidos de la crisis del turismo y del colapso económico nacional, reavivando el discurso político incluso en medio del desastre.

En varios fragmentos de sus intervenciones ante la ONU, difundidos en su cuenta de X, Rodríguez aseguró que el bloqueo estadounidense es el responsable directo del desplome del turismo en la isla.

“Otro sector vital de la economía que se ha visto particularmente perjudicado es el turismo. Hoy, ciudadanos de más de 40 países son intimidados y amenazados con represalias por el gobierno de Estados Unidos (…) si deciden visitar Cuba”, afirmó el canciller.

“El gobierno de Estados Unidos no solo priva a sus propios ciudadanos del derecho a viajar a Cuba, sino que también logra privar, mediante la coerción, a ciudadanos de otros países, especialmente europeos.”

Un país colapsado y un gobierno en campaña política

Mientras Rodríguez reitera el discurso del bloqueo, millones de cubanos permanecen sin electricidad, incomunicados y en medio de una situación crítica en las provincias orientales.

El huracán Melissa ha dejado inundaciones masivas, destrucción de viviendas y pérdidas totales en comunidades rurales, pero el aparato estatal parece más enfocado en su narrativa política que en atender la emergencia real.

En redes sociales, decenas de cubanos han expresado indignación por la desconexión entre el mensaje oficial y la realidad del país.

“Mientras la gente en el Oriente no tiene ni dónde dormir, ellos siguen hablando de Estados Unidos. No hay agua, no hay luz, no hay comida. Y la prioridad sigue siendo el bloqueo”, escribió un usuario desde Holguín.

Propaganda y autocomplacencia en medio del desastre

Rodríguez aprovechó además para agradecer el apoyo de aliados políticos y gobiernos afines tras la votación en Naciones Unidas contra el embargo, calificando la resolución como una “victoria” diplomática.

“Agradecemos a los presidentes, primeros ministros, ministros de relaciones exteriores y compatriotas en el extranjero que nos han transmitido su apoyo tras la reciente victoria contra el bloqueo”, publicó el canciller.

El mensaje contrasta con la situación en el terreno, donde la infraestructura colapsa, los hospitales carecen de suministros y miles de familias están damnificadas.

En la práctica, el país vive una crisis generalizada mientras el gobierno continúa utilizando los canales oficiales para repetir consignas políticas y desviar la atención de la emergencia humanitaria.

El contraste más cruel

En lugar de declaraciones sobre la situación en Granma, Holguín o Santiago de Cuba, o anuncios concretos de envíos de alimentos, colchones o materiales de construcción, la cancillería cubana insistió en la narrativa del “enemigo externo”.

El contraste entre el discurso político y la realidad cotidiana evidencia la desconexión de la cúpula del poder con las necesidades urgentes del pueblo. Nada nuevo en país sumido en cuasi eterna desgracia.