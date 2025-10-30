En medio de la debacle en Cuba, Bruno Rodríguez culpa a Estados Unidos de la crisis del turismo

Vídeos relacionados:
Mientras Cuba enfrenta una de las peores emergencias humanitarias de las últimas décadas tras el paso devastador del huracán Melissa, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla dedicó su espacio en redes sociales a culpar a Estados Unidos de la crisis del turismo y del colapso económico nacional, reavivando el discurso político incluso en medio del desastre.
En varios fragmentos de sus intervenciones ante la ONU, difundidos en su cuenta de X, Rodríguez aseguró que el bloqueo estadounidense es el responsable directo del desplome del turismo en la isla.
“Otro sector vital de la economía que se ha visto particularmente perjudicado es el turismo. Hoy, ciudadanos de más de 40 países son intimidados y amenazados con represalias por el gobierno de Estados Unidos (…) si deciden visitar Cuba”, afirmó el canciller.
“El gobierno de Estados Unidos no solo priva a sus propios ciudadanos del derecho a viajar a Cuba, sino que también logra privar, mediante la coerción, a ciudadanos de otros países, especialmente europeos.”
Un país colapsado y un gobierno en campaña política
Mientras Rodríguez reitera el discurso del bloqueo, millones de cubanos permanecen sin electricidad, incomunicados y en medio de una situación crítica en las provincias orientales.
El huracán Melissa ha dejado inundaciones masivas, destrucción de viviendas y pérdidas totales en comunidades rurales, pero el aparato estatal parece más enfocado en su narrativa política que en atender la emergencia real.
Lo más leído hoy:
En redes sociales, decenas de cubanos han expresado indignación por la desconexión entre el mensaje oficial y la realidad del país.
“Mientras la gente en el Oriente no tiene ni dónde dormir, ellos siguen hablando de Estados Unidos. No hay agua, no hay luz, no hay comida. Y la prioridad sigue siendo el bloqueo”, escribió un usuario desde Holguín.
Propaganda y autocomplacencia en medio del desastre
Rodríguez aprovechó además para agradecer el apoyo de aliados políticos y gobiernos afines tras la votación en Naciones Unidas contra el embargo, calificando la resolución como una “victoria” diplomática.
“Agradecemos a los presidentes, primeros ministros, ministros de relaciones exteriores y compatriotas en el extranjero que nos han transmitido su apoyo tras la reciente victoria contra el bloqueo”, publicó el canciller.
El mensaje contrasta con la situación en el terreno, donde la infraestructura colapsa, los hospitales carecen de suministros y miles de familias están damnificadas.
En la práctica, el país vive una crisis generalizada mientras el gobierno continúa utilizando los canales oficiales para repetir consignas políticas y desviar la atención de la emergencia humanitaria.
El contraste más cruel
En lugar de declaraciones sobre la situación en Granma, Holguín o Santiago de Cuba, o anuncios concretos de envíos de alimentos, colchones o materiales de construcción, la cancillería cubana insistió en la narrativa del “enemigo externo”.
El contraste entre el discurso político y la realidad cotidiana evidencia la desconexión de la cúpula del poder con las necesidades urgentes del pueblo. Nada nuevo en país sumido en cuasi eterna desgracia.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y el impacto del embargo estadounidense
¿Es el embargo de Estados Unidos el responsable de la crisis del turismo en Cuba?
El gobierno cubano, representado por Bruno Rodríguez, culpa al embargo estadounidense de esta crisis. Sin embargo, el contexto indica que la crisis del turismo en Cuba no se debe exclusivamente al embargo. A pesar de las restricciones, Cuba sigue recibiendo turistas de países como Canadá y la Unión Europea. Además, la infraestructura turística ha sido cuestionada por su ineficiencia y falta de inversión adecuada, lo que también contribuye al declive del sector.
¿El embargo impide que Cuba importe alimentos y medicinas desde Estados Unidos?
No, el embargo no impide la importación de alimentos y medicinas desde Estados Unidos. Desde 2001, Cuba ha estado comprando productos agrícolas y médicos a Estados Unidos bajo excepciones humanitarias. De hecho, en 2024, las importaciones de alimentos y productos médicos desde Estados Unidos superaron los 370 millones de dólares. El verdadero problema radica en la mala gestión interna y la falta de divisas para realizar pagos efectivos.
¿Cómo afecta el enfoque del gobierno cubano en la propaganda política a la gestión de emergencias como el huracán Melissa?
El enfoque del gobierno cubano en la propaganda política ha resultado en una desconexión con las necesidades reales de su población durante emergencias. En lugar de centrarse en la entrega de ayuda y recursos necesarios, el gobierno ha utilizado la narrativa del embargo como un recurso político, desviando la atención de la crisis humanitaria en el oriente de Cuba tras el paso del huracán Melissa. Esto ha generado frustración entre los ciudadanos, que siguen sin recibir asistencia adecuada en medio del desastre.
¿Cuba puede comerciar libremente con otros países aparte de Estados Unidos?
Sí, Cuba puede comerciar con más de 70 países en el mundo, incluidos China, Rusia, España, Canadá y Brasil. El embargo estadounidense no impide que la isla realice transacciones comerciales con otras naciones. Las limitaciones que enfrenta Cuba en el comercio internacional se deben más a problemas internos como impagos, ineficiencia en la gestión y políticas económicas fallidas que a restricciones externas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.