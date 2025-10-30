Díaz-Canel califica de “privilegiados” a los cubanos del occidente y centro porque tienen electricidad

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó de “privilegiados” a los habitantes del occidente y centro del país por contar con electricidad, en un comentario que retrata crudamente la precariedad en la que viven millones de cubanos.
Durante la Mesa Redonda del 29 de octubre, dedicada a evaluar los daños ocasionados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, Díaz-Canel encabezó una reunión del Consejo de Defensa Nacional desde el Palacio de la Revolución y una videoconferencia con las autoridades de las provincias afectadas.
El mandatario aseguró que, tras la entrada de algunas plantas eléctricas, “el occidente y el centro del país, van a estar privilegiados” en comparación con los territorios del oriente.
“Va a haber unos días que si se nos mantienen las plantas que Vicente (De La O Levy) planteó que entraban hoy, el occidente, el centro del país, van a estar privilegiados en relación con la situación que hemos vivido en los últimos tiempos del sistema energético”, afirmó el mandatario.
La frase, dicha en tono aparentemente explicativo, resume el colapso estructural del sistema eléctrico cubano, donde encender una bombilla o conservar alimentos se ha convertido en un lujo.
En lugar de anunciar soluciones o medidas de alivio, Díaz-Canel normalizó la desigualdad y la miseria, admitiendo que el simple hecho de tener luz es hoy un privilegio.
Lo más leído hoy:
Un país en ruinas tras el paso del huracán Melissa
El comentario se produjo mientras las provincias orientales aún cuantifican los daños por el paso devastador del huracán Melissa, que dejó severas afectaciones en viviendas, cultivos, redes eléctricas y sistemas de comunicación.
Según las autoridades, Melissa provocó la caída de cientos de postes del tendido eléctrico, el colapso de transformadores y pérdidas cuantiosas en la agricultura y la infraestructura básica.
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran comunidades enteras bajo agua, carreteras intransitables y una población desesperada por la falta de agua y alimentos.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica y el Huracán Melissa en Cuba
¿Por qué Díaz-Canel considera "privilegiados" a los cubanos del occidente y centro del país?
Díaz-Canel se refirió a los cubanos del occidente y centro como "privilegiados" debido a que tienen acceso a electricidad, en contraste con las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa, que han sufrido cortes eléctricos severos. Esta declaración refleja la precariedad del sistema eléctrico cubano y la desigualdad en el acceso a servicios básicos.
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba está en estado crítico y tecnológicamente obsoleto, con termoeléctricas que han sobrepasado su vida útil y carecen de mantenimiento adecuado. Esto ha llevado a apagones prolongados y descontento generalizado en la población, especialmente durante situaciones de emergencia como el huracán Melissa.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a las provincias orientales de Cuba?
El huracán Melissa ha dejado severas afectaciones en las provincias orientales de Cuba, incluyendo la caída de postes eléctricos, colapso de transformadores y pérdidas en la agricultura e infraestructura. Además, las comunidades han sufrido inundaciones y cortes de electricidad que han agravado la crisis existente.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética durante el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha movilizado brigadas para la recuperación post-huracán, pero las medidas han sido insuficientes frente al colapso del sistema eléctrico. Las autoridades han reconocido la falta de recursos y la necesidad de mejorar la programación eléctrica, pero no han presentado soluciones concretas ni efectivas para aliviar la crisis.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.