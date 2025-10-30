Díaz-Canel califica de “privilegiados” a los cubanos del occidente y centro porque tienen electricidad

Miguel Díaz-Canel durante la Mesa Redonda del 29 de octubre en La Habana.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó de “privilegiados” a los habitantes del occidente y centro del país por contar con electricidad, en un comentario que retrata crudamente la precariedad en la que viven millones de cubanos.

Durante la Mesa Redonda del 29 de octubre, dedicada a evaluar los daños ocasionados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, Díaz-Canel encabezó una reunión del Consejo de Defensa Nacional desde el Palacio de la Revolución y una videoconferencia con las autoridades de las provincias afectadas.

El mandatario aseguró que, tras la entrada de algunas plantas eléctricas, “el occidente y el centro del país, van a estar privilegiados” en comparación con los territorios del oriente.

“Va a haber unos días que si se nos mantienen las plantas que Vicente (De La O Levy) planteó que entraban hoy, el occidente, el centro del país, van a estar privilegiados en relación con la situación que hemos vivido en los últimos tiempos del sistema energético”, afirmó el mandatario.

La frase, dicha en tono aparentemente explicativo, resume el colapso estructural del sistema eléctrico cubano, donde encender una bombilla o conservar alimentos se ha convertido en un lujo.

En lugar de anunciar soluciones o medidas de alivio, Díaz-Canel normalizó la desigualdad y la miseria, admitiendo que el simple hecho de tener luz es hoy un privilegio.

Lo más leído hoy:

Un país en ruinas tras el paso del huracán Melissa

El comentario se produjo mientras las provincias orientales aún cuantifican los daños por el paso devastador del huracán Melissa, que dejó severas afectaciones en viviendas, cultivos, redes eléctricas y sistemas de comunicación.

Según las autoridades, Melissa provocó la caída de cientos de postes del tendido eléctrico, el colapso de transformadores y pérdidas cuantiosas en la agricultura y la infraestructura básica.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran comunidades enteras bajo agua, carreteras intransitables y una población desesperada por la falta de agua y alimentos.