Cantante cubano Mamá Estoy Brillando donará ganancias de su concierto a los damnificados en Holguín

El joven cantante cubano Mamá Estoy Brillando anunció que donará el 100% de las ganancias de su próximo concierto en la Casa de la Música de Artemisa a los damnificados en la provincia de Holguín, una de las más afectadas por el huracán Melissa.
“Serán donadas a la provincia de Holguín que tanto quiero, y a los más afectados por el huracán Melissa. Espero que Dios ponga sus manos sobre ustedes, y puedan salir pronto de esta”, expresó el artista en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió el gesto con sus seguidores.
“Me parte el corazón porque sé que estas son cosas que no están en las manos de nadie controlar, solamente están en manos de la naturaleza y de Dios, pero en manos de nosotros sí está ayudar, dar nuestro pequeño aporte, cualquiera que sea nuestro aporte va a servirle a gente ahora mismo”, aseguró el joven.
El concierto está previsto para este sábado 1 de noviembre, y se espera que reúna a cientos de seguidores del intérprete, quien se ha ganado el cariño del público joven por su autenticidad y talento.
La iniciativa ha sido recibida con aplausos en redes sociales. Decenas de usuarios celebraron su decisión agradeciendo su solidaridad en momentos tan duros para el oriente cubano. En tiempos difíciles, su mensaje es claro: brillar también es ayudar.
El gesto de Mamá Estoy Brillando se suma a los esfuerzos de ciudadanos cubanos que, desde distintas provincias, han mostrado apoyo a las comunidades afectadas por el paso del ciclón.
Preguntas frecuentes sobre el concierto benéfico de Mamá Estoy Brillando para los damnificados del huracán Melissa en Holguín
¿Qué hará el cantante cubano Mamá Estoy Brillando con las ganancias de su próximo concierto?
Mamá Estoy Brillando donará el 100% de las ganancias de su próximo concierto en la Casa de la Música de Artemisa a los damnificados en la provincia de Holguín afectados por el huracán Melissa.
¿Cuándo y dónde se realizará el concierto de Mamá Estoy Brillando?
El concierto de Mamá Estoy Brillando se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre en la Casa de la Música de Artemisa, donde se espera reunir a cientos de seguidores.
¿Cómo ha sido recibida la iniciativa de Mamá Estoy Brillando en las redes sociales?
La iniciativa ha sido recibida con aplausos en redes sociales, con decenas de usuarios celebrando y agradeciendo su solidaridad en momentos tan duros para el oriente cubano.
¿Qué otras acciones solidarias se están llevando a cabo en Cuba en respuesta al huracán Melissa?
Además del gesto de Mamá Estoy Brillando, se han lanzado varias campañas solidarias, como la de UNICEF, que ha activado un plan de respuesta humanitaria, y el proyecto comunitario “Dar es dar”, que recolecta ayuda para las comunidades afectadas. También, ciudadanos han ofrecido transporte y refugio para ayudar a los damnificados.
