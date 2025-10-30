Cantante cubano Mamá Estoy Brillando donará ganancias de su concierto a los damnificados en Holguín

El joven cantante cubano Mamá Estoy Brillando anunció que donará el 100% de las ganancias de su próximo concierto en la Casa de la Música de Artemisa a los damnificados en la provincia de Holguín, una de las más afectadas por el huracán Melissa.

“Serán donadas a la provincia de Holguín que tanto quiero, y a los más afectados por el huracán Melissa. Espero que Dios ponga sus manos sobre ustedes, y puedan salir pronto de esta”, expresó el artista en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió el gesto con sus seguidores.

“Me parte el corazón porque sé que estas son cosas que no están en las manos de nadie controlar, solamente están en manos de la naturaleza y de Dios, pero en manos de nosotros sí está ayudar, dar nuestro pequeño aporte, cualquiera que sea nuestro aporte va a servirle a gente ahora mismo”, aseguró el joven.

El concierto está previsto para este sábado 1 de noviembre, y se espera que reúna a cientos de seguidores del intérprete, quien se ha ganado el cariño del público joven por su autenticidad y talento.

La iniciativa ha sido recibida con aplausos en redes sociales. Decenas de usuarios celebraron su decisión agradeciendo su solidaridad en momentos tan duros para el oriente cubano. En tiempos difíciles, su mensaje es claro: brillar también es ayudar.

El gesto de Mamá Estoy Brillando se suma a los esfuerzos de ciudadanos cubanos que, desde distintas provincias, han mostrado apoyo a las comunidades afectadas por el paso del ciclón.