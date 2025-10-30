La imagen más viral del huracán Melissa: ¿quién es este hombre y dónde fue tomada la foto?

Vídeos relacionados:

Una fotografía tomada en Santiago de Cuba durante el paso del huracán Melissa está dando la vuelta al mundo: en esta, un hombre avanza con el agua al pecho mientras sostiene un televisor antiguo intentando salvarlo entre la corriente.

Su gesto, interpretado como una mezcla de resistencia y desesperación, se ha convertido en el símbolo humano de la tragedia que vive el oriente cubano.

La foto fue captada por el fotógrafo Yamil Lage para la agencia de noticias AFP, y forma parte de una serie de imágenes que documentan los estragos causados por el poderoso huracán Melissa, que azotó Santiago de Cuba el miércoles 29 de octubre de 2025.

AFP y Facebook / Facundo Vivir del Cuento

Otras tomas del mismo momento, publicadas por la agencia AP (Autor: Ramón Espinosa), muestran a dos hombres (uno de ellos el de la foto del televisor) caminando por las aguas turbias con uniformes que parecen pertenecer al Ministerio del Interior (MININT), lo que ha generado debate sobre si se trata de rescatistas o vecinos de la zona.

Sin embargo, la agencia asegura que el hombre vivía en la casa inundada e intentaba recuperar sus pertenencias y su perro.



En una de las fotografías se muestra que lograron sacar un colchón y varias pertenencias, y en otra se ven rescatando a un perro y un ventilador encima de una plancha de de metal.

Una escena que refleja la dureza de la vida en Cuba

El actor Facundo —conocido por su personaje en Vivir del Cuento, de la televisión cubana— reaccionó conmovido al ver la imagen y publicó un mensaje en redes sociales: “Si alguien lo conoce, por favor, háganle llegar mi número de teléfono 239-470-8181”, en un intento de contactar al protagonista de la foto para ofrecerle ayuda.

Hombres intentando salvar pertenencias. AP

La imagen, compartida miles de veces, ha provocado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos cubanos se identifican con la supuesta desesperación de aquel hombre que, aparentemente, intenta salvar lo poco que tiene o está en una misión de rescate.

“Qué triste, perdieron sus pertenencias y en Cuba es muy difícil poder recuperar algo material por los precios tan inalcanzables”, comentó una usuaria en Facebook.

Hombres rescatando pertenencias y un perro. AP

“Entiendo que preservar la vida es lo primordial, pero qué dolor ver cómo las personas pierden sus bienes materiales. Algunos no podrán recuperarlos jamás, porque en Cuba es muy difícil adquirir un televisor o un refrigerador”, añadió otra.

Un símbolo de la devastación en el oriente cubano

La fotografía fue tomada en el municipio de Santiago de Cuba, una de las zonas más afectadas por el huracán Melissa. Las aguas del río San Juan se desbordaron y anegaron barrios completos, dejando a cientos de familias con sus casas destruidas y sin electricidad.

Según reportes oficiales, más de 735.000 personas fueron evacuadas en toda la región oriental.

El huracán Melissa tocó tierra en el oriente cubano en la madrugada del miércoles, tras azotar Jamaica como un ciclón de categoría 5 con vientos de hasta 295 km/h.

En Cuba, los daños fueron catastróficos: techos arrancados, viviendas colapsadas, caminos bloqueados y comunidades enteras bajo el agua.

Las imágenes difundidas por agencias internacionales como AP, AFP y Reuters muestran la magnitud del desastre y la precariedad con que los cubanos enfrentan la recuperación.