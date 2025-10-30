Régimen presume su sistema de evacuación, pero el 95% de los evacuados fue acogido por familiares y vecinos

Vídeos relacionados:

El régimen cubano presumió nuevamente de la efectividad de su sistema de evacuación ante desastres naturales, aunque el propio discurso oficial reveló que más del 95 % de las personas protegidas durante el huracán Melissa fueron acogidas en casas de familiares o vecinos, y no en instalaciones estatales.

Según informó el periódico oficialista Granma, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó la “unidad, comprensión y solidaridad” mostrada por la población durante la emergencia, y aseguró que esa respuesta demuestra “lo que significa para nosotros la vida humana”.

En su intervención en el espacio televisivo Mesa Redonda, Morales Ojeda reconoció de forma implícita la incapacidad del Estado para garantizar refugio institucional, al admitir que la inmensa mayoría de los evacuados debió resguardarse en viviendas particulares.

El dato contrasta con la propaganda del régimen, que durante décadas ha presentado su sistema de defensa civil como modelo de eficiencia y previsión ante fenómenos meteorológicos.

Durante su intervención, el dirigente instó a mantener la información “sistemática” a través de los medios locales, la radio y la televisión, en la medida en que la situación electroenergética lo permita.

También llamó a un “control popular” para supervisar los recursos destinados a la recuperación, afirmando que el pueblo debe actuar “vigilante y activo” para evitar desvíos o malos manejos.

Mientras el oficialismo intenta proyectar un discurso de orden y solidaridad, la realidad expuesta por sus propias cifras muestra que la respuesta ante el huracán Melissa dependió principalmente de la ayuda entre cubanos, no de un sistema estatal sólido.

En una isla con viviendas deterioradas y escasos refugios, el “éxito” de la evacuación fue, en verdad, una muestra de la precariedad institucional que el gobierno se niega a reconocer.

El dirigente aseguró también que, tras el paso del huracán Melissa, “el pueblo de Cuba, las provincias que han sido afectadas reconocen el trabajo en sentido general que se ha venido haciendo”.

El jefe del Órgano de Trabajo Político Ideológico dijo que “hemos estado monitoreando todas las redes y el sistema de opinión del pueblo” y consideró que “eso también habla de la efectividad con que se ha venido cumpliendo lo que está en nuestros planes”.

Añadió que “la opinión del pueblo y la traducción de lo que se puede apreciar en las redes sociales también es una muestra de la confianza en el Partido, en el Gobierno y en cada una de sus instituciones”.

Las declaraciones de Morales Ojeda se produjeron después de que el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmara en su cuenta de X que “las medidas han sido efectivas” y que el país está “listo para la recuperación”, tras los “cuantiosos daños” provocados por el huracán Melissa en la región oriental.