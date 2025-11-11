Estados Unidos resalta su asistencia tras el huracán Melissa sin USAID

Vídeos relacionados:

El Departamento de Estado de Estados Unidos defendió su capacidad de respuesta ante desastres naturales y aseguró que el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) —la mayor entidad de asistencia exterior del mundo— no afectó la eficacia del país frente a crisis humanitarias como la que provocó el huracán Melissa, que causó daños en Jamaica, Cuba, Haití y Bahamas.

El potente huracán representó la primera gran prueba del nuevo modelo de ayuda exterior implementado por el gobierno de Donald Trump, tras el desmantelamiento oficial de USAID en julio de 2025.

“Los alarmistas alegaron que el cierre de USAID sería desastroso. Se equivocaron”, dijo a ABC News el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al destacar que el nuevo modelo permite “una respuesta ágil y coordinada, guiada por expertos regionales y alineada con los objetivos diplomáticos de EE.UU.”

Un modelo “eficiente”, según Washington

La eliminación de USAID, medida duramente criticada por gobiernos y organizaciones humanitarias, fue presentada por la administración Trump como parte de una “reforma de eficiencia gubernamental”.

El secretario de Estado Marco Rubio justificó la decisión afirmando que USAID se había convertido en “un símbolo de gasto ineficiente”.

“Esta era de ineficiencia gubernamental ha llegado a su fin”, dijo en julio. “Los estadounidenses no deben pagar impuestos para financiar gobiernos fracasados en tierras lejanas.”

Desde entonces, las funciones de la agencia fueron absorbidas por el Departamento de Estado, que ahora coordina directamente la ayuda humanitaria a través de sus burós regionales. En el caso del huracán Melissa, la respuesta fue liderada por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, en colaboración con el Comando Sur (SOUTHCOM) y el Departamento de Guerra.

Asistencia limitada ante una devastación masiva

Washington aprobó un paquete de asistencia de 24 millones de dólares, distribuidos en 12 millones para Jamaica, 8,5 millones para Haití, 3 millones para Cuba y 500,000 dólares para las Bahamas.

En conjunto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Estados Unidos entregó 5,000 paquetes alimentarios en Jamaica —suficientes para familias de cuatro personas— y 18 toneladas métricas de alimentos de emergencia a Haití.

A pesar de ello, la magnitud de la catástrofe sigue siendo enorme. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jamaica fue el país más afectado, con hasta el 90 % de los edificios dañados en provincias como St. Elizabeth y Westmoreland. En total, el país enfrenta 4,8 millones de toneladas de escombros que bloquean carreteras y dificultan el acceso a hospitales, escuelas y mercados.

“Enteras comunidades están rodeadas por los escombros”, advirtió Kishan Khoday, representante residente del PNUD. “La remoción es crítica para iniciar la recuperación y restaurar los servicios esenciales.”

ONG y expertos denuncian consecuencias mortales del cierre de USAID

Mientras el gobierno estadounidense insiste en presentar su nuevo modelo como “eficiente y estratégico”, los efectos del cierre de USAID se sienten en todo el mundo.

Un informe del Impact Metrics Dashboard y un artículo del médico y exfuncionario de la agencia Atul Gawande, publicado en The New Yorker, estiman que la desaparición de USAID ya ha causado más de 600,000 muertes globales, principalmente niños menores de cinco años afectados por la suspensión de programas de salud y nutrición.

“Fue un golpe sin precedentes que convirtió la cooperación estadounidense en una maquinaria de muerte pública fabricada por el hombre”, escribió Gawande.

Los datos del informe señalan 198,000 muertes adultas y 412,000 infantiles, a un ritmo de 88 muertes por hora, debido a la interrupción de programas contra la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis y la desnutrición infantil. Solo en el ámbito de la malaria, se han registrado más de siete millones de casos adicionales y 53,000 muertes por falta de tratamiento.

En Kenia, el documental Rovina’s Choice retrata la tragedia humana en el campamento de refugiados de Kakuma, donde la reducción del 60 % en los suministros alimentarios ha disparado los niveles de desnutrición y colapsado las clínicas locales.

De la cooperación global al control diplomático

Antes de su cierre, USAID fue responsable de mantener sistemas de salud en países en guerra, contener brotes epidémicos y reducir la mortalidad infantil y materna en decenas de naciones.

Un análisis publicado en The Lancet calculó que la agencia salvó más de 92 millones de vidas en dos décadas, con un costo de apenas 24 dólares anuales por contribuyente estadounidense.

El desmantelamiento de la agencia también incluyó la eliminación de sistemas de monitoreo y la destitución de inspectores generales, lo que, según Gawande, busca ocultar el verdadero alcance del daño.

Los expertos comparan esta opacidad con la censura de datos durante el “Gran Salto Adelante” de Mao Zedong, cuando millones de muertes quedaron fuera de los registros oficiales.

Un retroceso histórico en salud y cooperación

Los analistas advierten que las consecuencias del cierre de USAID tardarán años en medirse completamente, ya que muchas muertes por VIH, tuberculosis o enfermedades prevenibles se manifestarán de forma progresiva.

El consenso entre los expertos es que la decisión ha revertido décadas de avances en salud pública y cooperación internacional, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes humanitarias provocadas por decisión política en tiempos de paz.