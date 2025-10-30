Cubana de Jiguaní denuncia abandono tras el huracán Melissa: “Nadie ha venido a preocuparse”

Vídeos relacionados:

La desesperación y el sentimiento de abandono se apoderan de miles de familias en el oriente cubano. Desde el municipio de Jiguaní, en la provincia de Granma, una residente identificada como Marisbel Pantoja denunció en redes sociales la ausencia total de apoyo gubernamental tras el paso devastador del huracán Melissa.

A través del grupo de Facebook “Jiguaní Denuncia Expediente”, la mujer compartió imágenes y mensajes en los que muestra la destrucción que dejó el ciclón en su comunidad y la indiferencia de las autoridades locales.

Publicación de Facebook/Jiguaní Denuncia Expediente

“Miren cómo quedó todo donde yo vivo. Todavía aquí no ha venido nadie a preocuparse por nada. Sin agua, sin corriente y a nadie le importa”, escribió Pantoja, acompañando su denuncia con fotos del desastre.

Abandono y desesperanza en el oriente cubano

El huracán Melissa dejó inundaciones masivas, destrucción de viviendas y pérdidas totales en comunidades rurales como Jiguaní, donde los vecinos afirman sentirse abandonados y desamparados.

A pesar de las promesas oficiales de asistencia y evacuaciones preventivas, los reportes ciudadanos muestran barrios enteros anegados, caminos intransitables y familias sin refugio, agua ni alimentos básicos.

“Aquí no hay nadie del gobierno, nadie ha venido a preguntar si estamos vivos”, relató otro usuario del grupo, evidenciando la creciente indignación popular ante la inacción del Estado.

“Más discursos que soluciones”

Mientras tanto, las instituciones oficiales mantienen su discurso político centrado en el bloqueo estadounidense y la “resistencia del pueblo”, en lugar de ofrecer respuestas concretas a las víctimas del ciclón.

La desconexión entre la narrativa gubernamental y la realidad que vive la población ha desatado una ola de críticas en redes sociales.

“El aparato estatal parece más enfocado en su propaganda que en atender la emergencia real. Hay gente durmiendo en el suelo, sin comida, sin electricidad, y ellos siguen hablando del bloqueo”, comentó un usuario en Facebook.

Una crisis que se agrava

La falta de asistencia inmediata en zonas como Jiguaní, Cueto, Palma Soriano y Moa refuerza la percepción de un Estado colapsado, incapaz de ofrecer apoyo básico a los damnificados.

La indignación ciudadana crece minuto a minuto, mientras las autoridades insisten en mensajes triunfalistas y silencian las denuncias que emergen desde el propio pueblo.

“Nadie ha venido a preocuparse”, repite Marisbel Pantoja, en una frase que resume el sentimiento de abandono, frustración y cansancio de miles de cubanos que hoy enfrentan la catástrofe sin ayuda.