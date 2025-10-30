Bruno Rodríguez agradece la ayuda de Venezuela y lanza pulla: "Hacer es la mejor manera de decir"

Vídeos relacionados:
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció este jueves el envío de ayuda humanitaria desde Venezuela tras el paso del huracán Melissa, y aprovechó el mensaje para lanzar una sutil pulla que muchos interpretaron como una respuesta al ofrecimiento de Estados Unidos de enviar asistencia “directamente al pueblo cubano, sin intermediarios del régimen”.
En su publicación en la red social X, Rodríguez citó una frase de José Martí, “Hacer es la mejor manera de decir”, junto a imágenes del cargamento venezolano, una alusión que en el contexto actual parece más que un simple gesto diplomático.
El comentario del jefe de la diplomacia cubana llega pocas horas después de que Washington anunciara su disposición a ofrecer ayuda “sin pasar por las manos del gobierno cubano”, una postura que La Habana suele considerar como un acto de injerencia.
El envío venezolano, de 26 toneladas de alimentos, medicinas y materiales de construcción, forma parte de un operativo conjunto que también benefició a Jamaica, y coincide con el 25º aniversario del Acuerdo Integral de Cooperación Cuba–Venezuela, dijeron autoridades gubernamentales de ese país.
Para Caracas, la entrega representa un nuevo capítulo en la alianza que une a ambos gobiernos desde los tiempos de Hugo Chávez y Fidel Castro; para La Habana, un respaldo político que llega en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en la distribución de los recursos.
Mientras las autoridades cubanas agradecen la “hermandad entre pueblos”, dentro de la isla crece el escepticismo. Las redes sociales se llenaron de reclamos pidiendo que “la ayuda llegue al pueblo y no al gobierno”, recordando episodios anteriores en los que las donaciones internacionales terminaron en tiendas estatales o nunca llegaron a los damnificados.
El contraste es evidente, mientras Venezuela refuerza su papel de aliado incondicional del régimen, Estados Unidos intenta tender un canal de apoyo directo a la población, y el gobierno cubano responde con un mensaje cargado de simbolismo martiano.
En el fondo, la frase de Bruno Rodríguez suena como una declaración de principios en medio de la disputa política por quién realmente ayuda al pueblo cubano.
Mientras tanto, en las provincias orientales afectadas por el huracán, la urgencia no es ideológica sino material, con techos caídos, apagones prolongados y familias que esperan que la ayuda, venga de donde venga, no se quede atrapada entre consignas y fronteras políticas.
Preguntas Frecuentes sobre la Ayuda Humanitaria a Cuba tras el Huracán Melissa
¿Qué tipo de ayuda humanitaria ha enviado Venezuela a Cuba tras el huracán Melissa?
Venezuela ha enviado un cargamento de 26 toneladas de alimentos, medicinas y materiales de construcción a Cuba como parte de un operativo conjunto que también benefició a Jamaica. Este gesto de solidaridad coincide con el 25º aniversario del Acuerdo Integral de Cooperación Cuba–Venezuela.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano al ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos?
El gobierno cubano ha manifestado escepticismo hacia la oferta de ayuda estadounidense, describiéndola con desdén como "limosnas". Aún no se ha emitido una respuesta oficial sobre la aceptación de esta ayuda, mientras que se mantienen contactos con el Departamento de Estado para obtener más detalles sobre el ofrecimiento.
¿Cuál es la posición de Bruno Rodríguez respecto a la ayuda internacional tras el huracán?
Bruno Rodríguez agradeció la ayuda de Venezuela citando la frase de José Martí "Hacer es la mejor manera de decir", lo que muchos interpretan como una crítica al ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos, que se propone entregar asistencia directamente al pueblo cubano sin intervención del régimen.
¿Cuál es la principal preocupación de los cubanos respecto a la distribución de la ayuda humanitaria?
La principal preocupación de los cubanos es que la ayuda llegue directamente al pueblo y no sea retenida o desviada por el gobierno. A lo largo de la historia, ha habido casos donde las donaciones internacionales no llegaron a los damnificados o fueron revendidas en tiendas estatales.
