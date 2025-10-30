Bruno Rodríguez agradece la ayuda de Venezuela y lanza pulla: "Hacer es la mejor manera de decir"

Bruno Rodríguez agradeció a Venezuela el envío de 26 toneladas de ayuda humanitaria tras el paso del huracán Melissa.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció este jueves el envío de ayuda humanitaria desde Venezuela tras el paso del huracán Melissa, y aprovechó el mensaje para lanzar una sutil pulla que muchos interpretaron como una respuesta al ofrecimiento de Estados Unidos de enviar asistencia “directamente al pueblo cubano, sin intermediarios del régimen”.

En su publicación en la red social X, Rodríguez citó una frase de José Martí, “Hacer es la mejor manera de decir”, junto a imágenes del cargamento venezolano, una alusión que en el contexto actual parece más que un simple gesto diplomático.

El comentario del jefe de la diplomacia cubana llega pocas horas después de que Washington anunciara su disposición a ofrecer ayuda “sin pasar por las manos del gobierno cubano”, una postura que La Habana suele considerar como un acto de injerencia.

El envío venezolano, de 26 toneladas de alimentos, medicinas y materiales de construcción, forma parte de un operativo conjunto que también benefició a Jamaica, y coincide con el 25º aniversario del Acuerdo Integral de Cooperación Cuba–Venezuela, dijeron autoridades gubernamentales de ese país.

Para Caracas, la entrega representa un nuevo capítulo en la alianza que une a ambos gobiernos desde los tiempos de Hugo Chávez y Fidel Castro; para La Habana, un respaldo político que llega en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en la distribución de los recursos.

Mientras las autoridades cubanas agradecen la “hermandad entre pueblos”, dentro de la isla crece el escepticismo. Las redes sociales se llenaron de reclamos pidiendo que “la ayuda llegue al pueblo y no al gobierno”, recordando episodios anteriores en los que las donaciones internacionales terminaron en tiendas estatales o nunca llegaron a los damnificados.

El contraste es evidente, mientras Venezuela refuerza su papel de aliado incondicional del régimen, Estados Unidos intenta tender un canal de apoyo directo a la población, y el gobierno cubano responde con un mensaje cargado de simbolismo martiano.

En el fondo, la frase de Bruno Rodríguez suena como una declaración de principios en medio de la disputa política por quién realmente ayuda al pueblo cubano.

Mientras tanto, en las provincias orientales afectadas por el huracán, la urgencia no es ideológica sino material, con techos caídos, apagones prolongados y familias que esperan que la ayuda, venga de donde venga, no se quede atrapada entre consignas y fronteras políticas.