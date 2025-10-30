Diplomático cubano sobre ofrecimiento de ayuda de EE.UU.: "Nada de limosnas"

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano volvió a dejar clara su arrogancia política incluso en medio de la devastación causada por el huracán Melissa.

Mientras miles de familias en el oriente de Cuba permanecen sin electricidad, sin agua potable y con viviendas destruidas, un alto funcionario del régimen calificó el ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos como "limosnas".

El comentario fue hecho por Juan Antonio Fernández Palacios, embajador cubano en Bélgica y ante la Unión Europea, en un mensaje del viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío, quien confirmó que La Habana está "en contacto" con el Departamento de Estado para conocer los detalles del ofrecimiento de asistencia.

"Nada de limosnas ni condicionamientos. La comunidad internacional, de manera abrumadora, ha dicho lo que tienen que hacer. Nada más que decir", escribió Fernández Palacios en X, mostrando el tradicional desprecio del régimen hacia cualquier gesto de cooperación estadounidense.

El comentario generó indignación entre cubanos dentro y fuera del país, que cuestionaron la indiferencia del gobierno ante la tragedia y criticaron que, en lugar de aceptar ayuda, se anteponga la retórica política al bienestar de la población.

"Si realmente ustedes se preocupan por el bienestar del pueblo, acepten mantenerse al margen y no lucrarse o usar como arma política las donaciones como hacen siempre", expresó un usuario.

"El problema siempre han sido ustedes, que quieren administrar la ayuda para vendérsela a un pueblo hambreado. ¡Ladrones! Asesinos!", dijo una usuaria.

"Espero que no se bajen con la ridiculez abusiva de no aceptar ayuda de USA. ¡Piensen en los miles de cubanos que lo perdieron todo!", señaló otro internauta.

La polémica surge luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara la disposición de Washington para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano, sin intermediarios del régimen.

En un comunicado, el Departamento de Estado precisó que existen exenciones legales para donaciones privadas de alimentos, medicinas y suministros de emergencia, e instó a quienes deseen colaborar a contactar directamente con la oficina de ayuda humanitaria a Cuba.

La Habana, sin embargo, responde con la misma retórica de siempre: rechazo y desconfianza, incluso ante una oferta que podría aliviar el sufrimiento de miles de damnificados.

En lugar de facilitar la entrada de medicinas, agua y víveres, el gobierno se enreda en discursos de soberanía mientras responsabiliza al "bloqueo" por la falta de recursos para enfrentar los desastres.

La situación humanitaria en el oriente cubano continúa siendo dramática.

En provincias como Santiago de Cuba, Holguín y Granma, comunidades enteras siguen aisladas, sin energía ni comunicaciones. Los hospitales carecen de insumos básicos, y las lluvias han agravado los brotes de enfermedades y la escasez de alimentos.

A pesar de ello, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla no se ha pronunciado oficialmente sobre el ofrecimiento de Estados Unidos.

Su silencio contrasta con el discurso del embajador Fernández Palacios, quien parece hablar por un gobierno más preocupado por mantener su narrativa ideológica que por salvar vidas.

No es el único. Julio Cesar Crespo Diéguez, diplomático cubano en Ecuador, expresó que Cuba está dispuesta a recibir ayuda solidaria, "sin condicionamientos políticos".

La historia se repite: ante cada desastre natural, La Habana prefiere el orgullo político al bienestar ciudadano.

Lo que para otros países sería una oportunidad de cooperación y alivio, para el régimen se convierte en otro campo de batalla ideológica.

Mientras tanto, el pueblo -una vez más- paga las consecuencias del aislamiento y la obstinación del poder.