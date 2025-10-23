La Habana desafía a Kiev por denuncias de mercenarios cubanos: “Todo el mundo sabe que eso es mentira”

Vídeos relacionados:

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dedicó su conferencia de prensa de este miércoles a desacreditar las acusaciones de Washington y a denunciar lo que calificó como “una campaña calumniosa y mendaz” del Departamento de Estado.

Según el canciller del régimen cubano, Estados Unidos estaría presionando y engañando a varios países para alterar el voto en la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU, donde se debatirá la resolución anual contra el embargo.

Captura de pantalla Facebook / Johana Tablada

Rodríguez Parrilla aseguró que la administración de Donald Trump “intimida y chantajea” a gobiernos latinoamericanos y europeos, y mostró lo que describió como “cartas amenazadoras” enviadas por diplomáticos estadounidenses.

“No es diplomacia, es extorsión. Quieren distraer al mundo del crimen del bloqueo y fabricar pretextos para justificar su política hostil contra Cuba”, declaró.

Pero el ministro también aprovechó su intervención para negar de forma tajante las acusaciones sobre el envío de mercenarios cubanos a la guerra de Ucrania, calificándolas de “mentiras absurdas”.

Lo más leído hoy:

“Hasta 20,000 ciudadanos cubanos han sido reclutados, dicen. Todo el mundo sabe que eso es mentira”, afirmó Rodríguez Parrilla, en alusión directa a un cable diplomático estadounidense filtrado a Reuters y a las declaraciones del gobierno de Kiev.

Doble frente: Washington y Kiev

El desmentido llega apenas una semana después de que el Ministerio de Defensa de Ucrania, a través del proyecto humanitario Quiero Vivir, afirmara que miles de cubanos combaten junto al ejército ruso.

Kiev sostuvo que “no cabe ninguna discusión sobre la participación de mercenarios cubanos en la guerra” y acusó al régimen de La Habana de “no hacer lo suficiente para detener el reclutamiento sistemático” de sus ciudadanos por parte de Moscú.

Según el proyecto, más de 1,000 cubanos han firmado contratos formales con las Fuerzas Armadas rusas, mientras que la inteligencia ucraniana eleva la cifra a más de 5,000 combatientes.

Los datos se apoyan en contratos, listas de nombres y testimonios de prisioneros cubanos capturados en el frente oriental, así como en denuncias de familiares que han acudido al programa Quiero Encontrar para localizar a sus parientes desaparecidos.

Las declaraciones del canciller cubano contradicen directamente las afirmaciones del gobierno ucraniano y la documentación acumulada por medios internacionales y organismos independientes.

Investigaciones de Reuters, The Wall Street Journal, BBC y CiberCuba han verificado la existencia de vuelos regulares Moscú–Varadero, así como de redes de intermediarios cubanos y rusos que operaron en la isla desde 2023.

Incluso el Informe sobre Trata de Personas 2025 (TIP Report) del Departamento de Estado clasifica el reclutamiento de cubanos para la guerra como una forma de trata patrocinada por el Estado, similar al sistema de misiones médicas.

Según el documento, el régimen cubano “facilitó activamente la salida de sus ciudadanos con fines de explotación militar”, acelerando pasaportes y omitiendo sellos migratorios.

Negación y aislamiento

Pese a las evidencias, Rodríguez Parrilla insistió en que las denuncias forman parte de una “campaña intoxicadora” para “socavar el apoyo histórico” que Cuba recibe en la ONU.

“Intentan intimidar a los países para que cambien su voto, pero la comunidad internacional no se dejará engañar”, aseguró, anticipando que el 29 de octubre “Cuba volverá a vencer en la Asamblea General”.

Sin embargo, en círculos diplomáticos se percibe un nerviosismo creciente en La Habana. Por primera vez desde 1992, la votación sobre el embargo se producirá bajo acusaciones documentadas de complicidad militar con Rusia, una situación que podría fracturar el consenso casi unánime que tradicionalmente respalda la resolución cubana.

Contexto geopolítico adverso

El enfrentamiento con Kiev se produce además en un momento de alta tensión regional. Washington ha reactivado una política de zonas de influencia que busca contener a los aliados de Moscú en el hemisferio.

El Comando Sur estadounidense ha desplegado maniobras contra el tráfico de drogas en el Caribe junto a República Dominicana y Barbados, mientras refuerza la presión sobre Venezuela y Nicaragua, los socios políticos más cercanos de La Habana.

En ese escenario, Cuba queda expuesta como pieza clave del eje Moscú–Caracas–Managua, dependiente del petróleo venezolano y del financiamiento ruso. La reducción de los envíos de crudo y la crisis energética interna —que el régimen atribuye al embargo— agravan la percepción de debilidad y contradicen su discurso de resistencia.

La narrativa del “bloqueo” en entredicho

Mientras Rodríguez Parrilla insiste en que “el bloqueo es la causa principal de los problemas de la economía cubana”, los datos oficiales revelan otra realidad.

Solo en 2024, Cuba importó más de 370 millones de dólares en alimentos y productos agrícolas desde Estados Unidos, además de bienes de consumo y equipos médicos procedentes de Europa y Canadá.

Lejos de un cerco total, el comercio exterior cubano se ve limitado más por la ineficiencia estatal y las restricciones internas que por las sanciones externas.

A pocos días de la votación, la ofensiva diplomática de La Habana intenta recuperar control narrativo. Pero el eco de Kiev y las evidencias de Washington la enfrentan a un dilema inédito: ya no se trata solo de defender la resolución contra el embargo, sino de justificar su propio descrédito internacional.