Morales Ojeda afirma que el pueblo cubano “reconoce” la gestión del gobierno ante Melissa

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, aseguró durante la Mesa Redonda transmitida por el canal estatal Caribe que, tras el paso del huracán Melissa, “el pueblo de Cuba, las provincias que han sido afectadas reconocen el trabajo en sentido general que se ha venido haciendo”.

En su intervención, el jefe del Órgano de Trabajo Político Ideológico dijo que “hemos estado monitoreando todas las redes y el sistema de opinión del pueblo” y consideró que “eso también habla de la efectividad con que se ha venido cumpliendo lo que está en nuestros planes”. Añadió que “la opinión del pueblo y la traducción de lo que se puede apreciar en las redes sociales también es una muestra de la confianza en el Partido, en el Gobierno y en cada una de sus instituciones”.

Las declaraciones de Morales Ojeda se produjeron después de que el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmara en su cuenta de X que “las medidas han sido efectivas” y que el país está “listo para la recuperación”, tras los “cuantiosos daños” provocados por el huracán Melissa en la región oriental. En su mensaje, el mandatario sostuvo que “se mantiene el control sobre la situación” y que “nos hemos preparado para el peor escenario”.

Sin embargo, esas afirmaciones generaron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios denunciaron emergencias no atendidas, evacuaciones improvisadas y carencias en la asistencia. La activista Amelia Calzadilla lo acusó de “cantar victoria” sin constatar la situación real en el oriente del país y lo instó a preguntar a la población si realmente percibe que las medidas han funcionado.

Previo al impacto del ciclón, Raúl Castro había enviado un mensaje al pueblo en el que expresó “satisfacción por la responsabilidad con que se ha trabajado y el nivel de preparación” y aseguró que “ante este nuevo desafío, también saldremos victoriosos”. El tono triunfalista del discurso de Raúl Castro y las declaraciones de Díaz-Canel y Morales Ojeda contrastan con los reportes ciudadanos desde las provincias más afectadas, donde el huracán Melissa dejó viviendas destruidas, apagones, calles inundadas y escasez de recursos básicos.