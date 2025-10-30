Una cubana identificada como @grey.33__ compartió en TikTok un video que ha conmovido a miles de personas, mostrando cómo el huracán Melissa redujo a escombros la casa de su madre en Contramaestre, Santiago de Cuba. “Y así quedó la casa de mi madre… qué dolor, Dios mío”, escribió junto a las imágenes que rápidamente se hicieron virales.
En el video se aprecian paredes caídas, muebles rotos y el techo completamente destruido. Entre los escombros sobresalen objetos personales y una colcha infantil cubierta de cemento. La escena resume la dura realidad que viven cientos de familias del oriente cubano tras el paso del huracán más fuerte del año.
Grey explicó entre los comentarios que su madre está viva y fuera de peligro, aunque perdió todo lo que tenía. “Gracias a Dios está bien, pero no deja de doler esto”, respondió a una usuaria preocupada. En otro mensaje contó que vive en Miami y que hará todo lo posible por ayudarla a reconstruir su hogar: “No es fácil ver esto desde lejos”.
La joven también recordó otro episodio doloroso de su vida: “Este es mi segundo dolor más grande después de salir de Cuba. Al año de estar aquí se derrumbó el edificio donde estaban mis tres niños en La Habana… gracias a Dios salieron con vida, y ahora esto”.
Las redes se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia Grey. “Solo los cubanos sabemos el sacrificio con el que tenemos todo en nuestras casas”, comentó una usuaria, mientras otros le enviaban fuerzas y bendiciones. “Lo importante es que tu mamá está viva; lo demás se recupera”, escribió otra seguidora.
Aunque Grey agradece que su madre siga con vida, su testimonio se ha convertido en símbolo del dolor y la fortaleza de los cubanos, que una vez más intentan rehacer sus vidas tras el paso del huracán.
Preguntas frecuentes sobre los efectos del huracán Melissa en Cuba
¿Qué impacto tuvo el huracán Melissa en la vida de los cubanos afectados?
El impacto del huracán Melissa ha sido devastador para las familias cubanas, sobre todo en el oriente del país. Muchas personas han perdido sus hogares y pertenencias, enfrentándose a la tarea de reconstruir sus vidas desde cero. Este tipo de desastres naturales exacerba las ya difíciles condiciones de vida en Cuba, donde la infraestructura es frágil y los recursos limitados.
¿Qué medidas se están tomando para ayudar a las personas afectadas por el huracán en Cuba?
Aunque las noticias sobre ayuda oficial no son detalladas, es común que en estos casos se implementen esfuerzos de reconstrucción con la ayuda de organizaciones locales e internacionales. La comunidad cubana en el extranjero también suele movilizarse para enviar recursos y apoyo a las familias afectadas. No obstante, la recuperación es lenta debido a las limitaciones económicas y logísticas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.