Gloria Estefan deslumbra en Madrid y defiende el aporte de los inmigrantes: “Todos queremos lo mismo”

La estrella cubana ofreció un concierto en Madrid por el Día de la Hispanidad, combinando música y mensajes a favor de los inmigrantes. Su espectáculo incluyó a su hija Emily y temas de su álbum 'Raíces'.

Martes, 7 Octubre, 2025 - 11:42

Gloria Estefan y público en Madrid © Instagram / gloriaestefan
La cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan ofreció este domingo un concierto gratuito en la Plaza de Colón de Madrid, como parte de los actos oficiales por el Día de la Hispanidad.

Ante miles de personas, la artista no solo repasó sus éxitos, sino que también envió un claro mensaje a favor de los inmigrantes, en un momento político especialmente sensible en España y Estados Unidos.

Estefan, de 67 años, regresó a los escenarios europeos con una poderosa banda de 16 músicos y un espectáculo vibrante que combinó salsa, pop latino y mensajes de inclusión, según resaltó El País.

La presentación fue promovida por la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), y sin embargo, algunos de los mensajes que lanzó la artista no fueron del todo cómodos para los sectores más conservadores y en sintonía con los postulados del presidente estadounidense Donald Trump.

Todos sabemos lo que aportan los inmigrantes en el mundo. Somos seres humanos y todos queremos lo mismo”, dijo Estefan antes de interpretar Cuba libre, uno de los momentos más emotivos de la jornada.

También recordó que su esposo, el productor Emilio Estefan, fue acogido en España antes de radicarse en Miami, un guiño a su propia historia como refugiada cubana.

La cantante ya había sido crítica en otras ocasiones con la política migratoria de Estados Unidos bajo la administración Trump, aunque sin mencionar al mandatario por su nombre. En esta ocasión, sus palabras parecieron dirigidas más a un público amplio que a una figura específica, aunque no faltaron las lecturas políticas.

Durante el concierto, también tuvo protagonismo su hija, Emily Estefan, quien interpretó un popurrí dedicado a mujeres icónicas de la música y habló abiertamente sobre su orientación sexual. “A mí me gustan las mujeres”, afirmó, reforzando el carácter diverso e inclusivo del espectáculo.

Gloria Estefan aprovechó el evento para presentar temas de su nuevo álbum 'Raíces', en el que rinde homenaje a sus orígenes latinos. El público, que incluía muchas banderas latinoamericanas, celebró especialmente Mi tierra, uno de sus clásicos más representativos.

La estrella cubana cerró el concierto con palabras de agradecimiento “a este idioma castellano que nos une” y un recuerdo a sus raíces asturianas por parte de abuelo.

Con su vibrante actuación, Gloria Estefan reafirmó no solo su vigencia musical, sino también su compromiso con las causas que han marcado su trayectoria: la migración, la familia y el respeto por la diversidad.

Gloria Estefan
Concierto
Madrid
Emilio Estefan
Artistas cubanos en España
Inmigrantes
inmigración
Politica migratoria de Trump
Donald Trump
Isabel Díaz Ayuso
Internacionales
Noticias en 2025
Noticias en Octubre del 2025
Noticias del Martes, 07 de Octubre del 2025

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

