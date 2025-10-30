Oniel Bebeshito quiere cerrar el año por todo lo alto. Después de romperla en Miami, el cantante anunció su próximo gran reto: llenar el Kia Center de Orlando, un recinto con espacio para 20.000 personas, donde planea despedir su gira “22 Caminos” por Estados Unidos.

El concierto será el 20 de diciembre, y Bebeshito promete que será una noche “histórica”. En sus redes, el intérprete de Marca Mandarina compartió un video en el que agradece a su público por el cariño y los buenos momentos de este año. “Antes que todo, súper agradecido por todo lo lindo que me han hecho pasar desde el concierto en el Pitbull Stadium. Esta ha sido una gira soñada para mí; lo que un día vi imposible, hoy se está logrando".

"Gracias a todos mis fans que lo han hecho posible. Todas esas alegrías y experiencias se las devolveré este 20 de diciembre en Orlando. ¡Historia haremos, nos vemos ahí!”, escribió el artista, que tiene a todos sus seguidores pendientes del evento.

El Kia Center no es cualquier escenario. Por allí han pasado estrellas internacionales, y ahora el cubano quiere poner su bandera en ese mismo lugar. Pero si alguien puede hacerlo, es él: en 2024 llenó un estadio con 20.000 personas en Miami, convirtiéndose en el primer exponente del género urbano cubano en lograrlo en Estados Unidos.

Además, Bebeshito viene en racha. Hace apenas unas semanas fue parte del show de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela, celebrado en Miami, donde volvió a demostrar su talento y su conexión con el público. Además le hemos visto hace poco compartiendo con Daddy Yankee y hasta Bad Bunny. Cada paso que da lo lleva más lejos y deja claro que el reguetón cubano también tiene poder en los grandes escenarios.

Ahora la gran pregunta está en el aire: ¿lo llenará otra vez? Si algo ha dejado claro Bebeshito, es que cuando dice “vamos con todo”, no hay quien lo pare.