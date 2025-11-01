Colombia envía 22 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado el envío de 22 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica, en respuesta a los graves daños ocasionados por el huracán Melissa en el Caribe.

La operación, coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Cancillería colombiana, incluye alimentos, artículos de primera necesidad y suministros médicos.

“Zarpa en los buques jamaiquinos que buscaron refugio en Cartagena, la ayuda humanitaria de Colombia al pueblo de Jamaica. Son 22 toneladas de ayuda y serán más en las próximas horas. Hemos priorizado a Cuba, Haití y Jamaica”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter).

El cargamento, que partió desde el puerto de Cartagena, contiene 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits de aseo personal, 2.800 juegos de sábanas y 2.800 toldillos, según informó la UNGRD, detalló, por su parte, el portal oficialista cubano Cubadebate.

Además, el organismo evalúa enviar una ayuda adicional a, otro de los países gravemente afectados por el huracán Melissa, que alcanzó vientos de hastay provocó lluvias torrenciales e inundaciones en todo el Caribe.

“La solidaridad con los pueblos hermanos del Caribe es una prioridad de Colombia”, señaló la UNGRD en un comunicado, y subrayó que el apoyo se canaliza a través del Comité Nacional para el Manejo de Desastres Extraordinarios.

En paralelo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) confirmó la llegada a Cuba de un cargamento aéreo con suministros médicos esenciales para apoyar la respuesta sanitaria en las provincias orientales más afectadas por el paso del huracán.

La operación, realizada en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), prioriza los territorios de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, donde el sistema hospitalario enfrenta severas limitaciones por los cortes eléctricos, la falta de agua potable y los daños en infraestructuras sanitarias.

Los suministros incluyen 69 kits de atención médica con medicamentos esenciales (antibióticos, antihipertensivos y fármacos de emergencia), equipamientos (estetoscopios, básculas y tensiómetros), y material gastable como jeringuillas, guantes y cánulas.

También se enviaron 8.220 mosquiteros y sales de rehidratación oral para prevenir enfermedades transmitidas por vectores y tratar casos de deshidratación infantil.

“La continuidad de los servicios de salud es esencial para reducir los riesgos posteriores a una emergencia. Con este envío contribuimos a la prevención de enfermedades y a que hospitales y policlínicos dispongan de los recursos necesarios para proteger la vida de las familias”, afirmó Alejandra Trossero, representante de UNICEF en Cuba.

Según estimaciones de UNICEF Cuba, los insumos permitirán atender a más de 90.000 personas, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

La agencia mantiene además insumos preposicionados en el país, como 1.300 kits de higiene familiar en Las Tunas, 213 kits de recreación para 21.000 menores, 80 kits escolares y 209 kits de primera infancia, además de materiales de techo y plantas potabilizadoras portátiles.

Estos recursos forman parte de una estrategia de respuesta multisectorial que busca fortalecer los sectores de salud, educación, agua y saneamiento en los territorios más golpeados, donde continúan las labores de rescate y rehabilitación.

El huracán Melissa dejó un rastro de destrucción en el oriente cubano, donde miles de familias permanecen sin electricidad ni agua potable, mientras las autoridades y voluntarios intentan recuperar los servicios básicos.

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Las Tunas y Holguín han sido las más afectadas, con ríos desbordados, viviendas derrumbadas y cultivos devastados.

Otros países como Alemania, China y EE.UU. han ofrecido ayuda al pueblo de la isla.