ONU envía medicinas y mosquiteros para damnificados por huracán Melissa en Cuba

Vídeos relacionados:

La Organización de Naciones Unidas entregó este sábado en La Habana un cargamento de ayuda médica para apoyar a más de 90,000 personas afectadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba.

La operación —realizada en el aeropuerto José Martí con acompañamiento de UNICEF Cuba— será distribuida de manera "prioritaria" hacia las provincias orientales más golpeadas, bajo la coordinación del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), según anunció la ONU en la plataforma X.

El envío incluye 69 kits de atención médica con medicamentos críticos (entre ellos antibióticos y antihipertensivos), equipamiento (como estetoscopios y básculas) y material gastable para reforzar la respuesta sanitaria en terreno.

Para prevenir enfermedades transmitidas por vectores y tratar deshidrataciones en comunidades anegadas, la carga incorpora además 8,220 mosquiteros y sales de rehidratación oral.

Según el parte, el MINSAP organizará el transporte y la distribución hacia los territorios más afectados por las lluvias y los vientos, en un contexto de cortes eléctricos, daños en infraestructuras y comunidades aisladas, factores que dificultan tanto la comunicación como el trabajo de los equipos de rescate y recuperación.

El objetivo inmediato es sostener los servicios esenciales mientras se restablecen accesos y capacidades locales.

Lo más leído hoy:

En paralelo a la ayuda de la ONU, se activaron iniciativas ciudadanas para recolectar donaciones.

El proyecto comunitario “Dar es dar” lanzó una campaña solidaria —convocada por la investigadora y activista Mabel Cuesta— para reunir alimentos, ropa, medicinas y productos básicos destinados a Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Los organizadores llamaron a compartir la convocatoria y adelantaron que en las próximas horas y días se anunciarán vías de apoyo desde la diáspora, subrayando que cada aporte puede ser decisivo para los damnificados.

Captura de Facebook

Las publicaciones asociadas a la campaña resaltan el espíritu solidario dentro y fuera de la isla y, al mismo tiempo, evidencian las limitaciones que enfrentan los canales de distribución bajo control estatal, panorama que ha impulsado a la ciudadanía a autogestionar parte de la ayuda mientras avanzan los envíos institucionales.

La combinación de asistencia internacional y movilización comunitaria busca aliviar una emergencia que, tras el paso de Melissa, mantiene al oriente cubano con alta demanda de insumos médicos y apoyo logístico para llegar a los núcleos más vulnerables.

Mientras tanto, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) ha habilitado una cuenta en pesos cubanos (CUP) para recibir donaciones destinadas a los damnificados por el huracán Melissa.

Sin embargo, los cubanos han expresado su desconfianza de que las donaciones lleguen efectivamente a las familias afectadas.

Muchos ciudadanos prefieren que la ayuda se entregue directamente a las familias o que se permita la llegada de materiales de construcción sin trabas burocráticas ni aranceles.