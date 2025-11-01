EE.UU. envía a Jamaica equipos de rescate y asistencia tras paso de huracán Melissa

Equipos de búsqueda y rescate y asistencia ante desastres enviados por EE. UU. llegaron esta semana a Jamaica como parte de la ayuda humanitaria.
El pasado viernes arribó el Equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres de EE. UU. (DART) para coordinar la ayuda humanitaria tras el paso del huracán Melissa, informó en X el Departamento de Estado de EE. UU.
La información precisa que el DART trabajará con el Gobierno de Jamaica y socios locales para asistir a los más afectados.
Un día antes, había arribado el equipo de búsqueda y rescate urbano USA-01, que tendrá entre sus prioridades “establecer una base de operaciones y colaborar con las autoridades jamaicanas para garantizar que nuestras operaciones satisfagan sus necesidades. Todos los miembros se encuentran a salvo y listos para trabajar”, según una publicación de X de la brigada.
Esta semana, mientras el huracán Melissa azotaba el Caribe, el secretario de Estado Marco Rubio entabló conversaciones con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas para coordinar respuesta y asistencia.
El legislador aseguró que equipos de rescate y respuesta se dirigen a las zonas afectadas, junto con suministros vitales, y expresó sus “oraciones” por el pueblo del Caribe.
Un día después, Rubio anunció la disposición del Gobierno estadounidense de ofrecer ayuda humanitaria “inmediata” a los cubanos afectados por el huracán Melissa, y aclaró que piensa hacerlo sin intermediarios del régimen.
El pronunciamiento inicial fue realizado a través de su cuenta en la red social X, donde el funcionario republicano evitó entrar en detalles, pero dejó claro que la isla se suma al grupo de países que podrán recibir asistencia desde Washington.
“Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán”, afirmó Rubio de forma escueta.
Las declaraciones del cubanoamericano provocaron varios mensajes contradictorios y arrogantes por parte de altos funcionarios cubanos que, lejos de mostrar preocupación por la tragedia humana, han optado por el enfrentamiento político.
El viernes, el gobierno cubano aseguró que Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento de ayuda humanitaria tras el paso de Melissa.
La declaración fue hecha por Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), quien afirmó que la embajada cubana en Washington se dirigió al Departamento de Estado “con motivo de lo que publicaron”, pero que hasta ahora “Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento ni ha respondido a las interrogantes” formuladas sobre la ayuda anunciada.
Según Tablada, otros países y organismos de Naciones Unidas ya han hecho ofrecimientos que se encuentran en vías de concreción, y reiteró que “en ningún caso el gobierno de Cuba ha puesto condiciones extraordinarias”.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria de EE. UU. tras el huracán Melissa
¿Qué tipo de ayuda humanitaria ha ofrecido Estados Unidos a Cuba tras el huracán Melissa?
Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán Melissa. Esta asistencia incluye alimentos, medicinas y suministros básicos, y se pretende entregar directamente al pueblo cubano sin la intervención del régimen. Además, el Departamento de Estado ha publicado una guía para facilitar las donaciones privadas hacia Cuba.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano al ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos?
El gobierno cubano ha asegurado que Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento de ayuda humanitaria. Funcionarios cubanos han expresado escepticismo y han criticado la propuesta, calificándola de "limosnas" y señalando que no han recibido respuestas claras sobre el ofrecimiento. La respuesta oficial ha estado marcada por el rechazo político y la insistencia en la soberanía nacional.
¿Qué mecanismos existen para enviar ayuda humanitaria a Cuba a pesar del embargo?
Existen exenciones y autorizaciones en la legislación estadounidense que permiten el envío de donaciones privadas de alimentos, medicinas y otros artículos de ayuda humanitaria a Cuba. Estas donaciones pueden realizarse directamente o a través de organizaciones no gubernamentales, siempre que los destinatarios no estén controlados por el régimen cubano. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio de EE. UU. facilitan licencias para estos envíos.
¿Por qué es importante que la ayuda humanitaria de EE. UU. llegue directamente al pueblo cubano?
Es importante porque asegura que los recursos lleguen a las personas que realmente los necesitan, evitando que la ayuda sea desviada o retenida por las estructuras del régimen cubano, como ha sucedido en ocasiones anteriores. La intención es que la ayuda humanitaria impacte directamente en las comunidades afectadas y contribuya a aliviar el sufrimiento de las familias golpeadas por el huracán Melissa.
