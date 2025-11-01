EE.UU. envía a Jamaica equipos de rescate y asistencia tras paso de huracán Melissa

Equipos de búsqueda y rescate y asistencia ante desastres enviados por EE. UU. llegaron esta semana a Jamaica como parte de la ayuda humanitaria.

El pasado viernes arribó el Equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres de EE. UU. (DART) para coordinar la ayuda humanitaria tras el paso del huracán Melissa, informó en X el Departamento de Estado de EE. UU.

La información precisa que el DART trabajará con el Gobierno de Jamaica y socios locales para asistir a los más afectados.

Un día antes, había arribado el equipo de búsqueda y rescate urbano USA-01, que tendrá entre sus prioridades “establecer una base de operaciones y colaborar con las autoridades jamaicanas para garantizar que nuestras operaciones satisfagan sus necesidades. Todos los miembros se encuentran a salvo y listos para trabajar”, según una publicación de X de la brigada.

Esta semana, mientras el huracán Melissa azotaba el Caribe, el secretario de Estado Marco Rubio entabló conversaciones con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas para coordinar respuesta y asistencia.

El legislador aseguró que equipos de rescate y respuesta se dirigen a las zonas afectadas, junto con suministros vitales, y expresó sus “oraciones” por el pueblo del Caribe.

Un día después, Rubio anunció la disposición del Gobierno estadounidense de ofrecer ayuda humanitaria “inmediata” a los cubanos afectados por el huracán Melissa, y aclaró que piensa hacerlo sin intermediarios del régimen.

El pronunciamiento inicial fue realizado a través de su cuenta en la red social X, donde el funcionario republicano evitó entrar en detalles, pero dejó claro que la isla se suma al grupo de países que podrán recibir asistencia desde Washington.

“Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán”, afirmó Rubio de forma escueta.

Las declaraciones del cubanoamericano provocaron varios mensajes contradictorios y arrogantes por parte de altos funcionarios cubanos que, lejos de mostrar preocupación por la tragedia humana, han optado por el enfrentamiento político.

El viernes, el gobierno cubano aseguró que Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento de ayuda humanitaria tras el paso de Melissa.

La declaración fue hecha por Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), quien afirmó que la embajada cubana en Washington se dirigió al Departamento de Estado “con motivo de lo que publicaron”, pero que hasta ahora “Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento ni ha respondido a las interrogantes” formuladas sobre la ayuda anunciada.

Según Tablada, otros países y organismos de Naciones Unidas ya han hecho ofrecimientos que se encuentran en vías de concreción, y reiteró que “en ningún caso el gobierno de Cuba ha puesto condiciones extraordinarias”.