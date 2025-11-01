Abandono y destrucción: Familias lo perdieron todo en Altamira, Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Muchas familias que lo perdieron todo tras el paso del huracán Melissa en la barriada de Altamira, Santiago de Cuba, se encuentran en situación límite tras el paso dell huracán Melissa.

Así lo denunció este viernes en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien precisó que “en la carretera turística de Altamira, frente a la empresa Astillero Oriente, decenas de familias siguen luchando contra el agua y el abandono”.

“Tras el paso devastador del huracán Melissa, muchas viviendas continúan totalmente inundadas, dejando a personas humildes con lo poco que les quedaba flotando o enterrado en el fango”, comentó el periodista.

Mayeta Labrada explicó que se trata de familias con niños pequeños, madres amas de casa, ancianos jubilados y personas con discapacidad.

“Gente que no pidió vivir así, pero que la necesidad y el olvido estatal empujaron a estas zonas bajas donde, cada vez que llueve, se juegan la vida”, dijo.

Los habitantes de Altamira son personas que no tienen otra opción de vida y han recalado en esta barriada tras el colapso del fondo habitacional en Santiago de Cuba, según Mayeta Labrada.

“Desde el huracán Sandy en 2012, estas familias nunca recibieron una solución digna. Ni materiales, ni viviendas, ni tierras… solo promesas y espera eterna. Trece años después, la historia se repite: la lluvia arrasa y el gobierno mira hacia otro lado”, denunció.

Los habitantes de Altamira se enfrentan ahora al desalojo de lugar donde se refugiaban: “Del agua a la calle, sin piedad, sin apoyo y sin rumbo”.

“Para colmo, en esta misma barriada reside el Delegado de Circunscripción y Jefe del Consejo Popular, Maren. Pero ni eso ha movido la conciencia oficial: el funcionario no ha visitado a su propia comunidad, no ha dado la cara ni ha extendido la mano a quienes lo eligieron como voz y guía”, denunció.

Mayeta aseguró que ningún dirigente ha visitado el lugar y que los vecinos de Altamira han sido abandonados a su suerte por las autoridades.

“Ni trabajadores sociales, ni médicos, ni directivos municipales o provinciales han caminado esta periferia. Silencio total. Ausencia total. Indiferencia total. En Altamira, el agua llegó primero que la ayuda. Y el abandono llegó antes que la preocupación oficial”, dijo.

“Hoy, estas familias no piden discursos ni consignas. Piden techo, dignidad y ser tratadas como lo que son: seres humanos. Porque la vulnerabilidad no se elige, pero la indiferencia sí”, concluyó.

Destrucción en Santiago de Cuba

El ciclón, que impactó el oriente de Cuba con categoría 3, provocó la destrucción de numerosas viviendas y la pérdida total de bienes materiales para muchas familias.

En Cayo Granma, en la bahía de Santiago de Cuba, un joven mostró los escombros donde antes estuvo su casa, entre colchones mojados, paredes derrumbadas y la desesperación de no tener alimentos ni medicamentos para su familia.

Un residente del reparto Chicharrones, en Veguita de Galo, Santiago de Cuba, mostró en un video enviado a CiberCuba cómo su vivienda quedó devastada tras el temporal. En el patio, solo quedan restos de tablas, planchas de zinc retorcidas y árboles caídos sobre los muebles y la cama del afectado.

En Contramaestre, un barrio entero quedó bajo el agua y el lodo tras el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona.

Viviendas arrasadas, árboles arrancados de raíz y caminos bloqueados por toneladas de escombros es el triste paisaje que dejó el meteoro en Guamá, el municipio costero de Santiago de Cuba por donde Melissa tocó tierra el miércoles con vientos de alrededor de 200 km/h.