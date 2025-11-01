Desde su buró, Díaz-Canel pide "volcarse" en la recuperación, mientras pueblos de Cuba siguen inundados

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a “volcarse” en la recuperación de las provincias orientales, en un mensaje transmitido desde la comodidad de un buró, mientras familias enteras se mantienen incomunicadas a causa de las lluvias e inundaciones provocadas por el huracán Melissa.

Mientras en el terreno persisten inundaciones, cortes de electricidad, vías interrumpidas y comunidades aisladas en Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, el gobernante del régimen da órdenes desde un despacho.

La apelación presidencial a la disciplina institucional y a “preservar la vida” reavivó críticas en redes por el contraste entre la retórica de control y la lentitud del auxilio efectivo en las zonas más golpeadas.

De acuerdo con el encuadre oficial, la recuperación se sostiene en la preparación y la organización del aparato estatal, un discurso que se ha reforzado en mensajes públicos de altos cuadros y ministerios que, en paralelo a la emergencia, han activado campañas de reafirmación política.

"Luego de recorrer cuatro de las provincias más afectadas, el mandatario comentó este sábado que los principales daños ocurrieron en Santiago de Cuba, mientras que persisten condiciones desfavorables en los municipios granmenses de Río Cauto y Cauto Cristo por inundaciones", dijo la cuenta oficial de la Presidencia Cuba.

Ese énfasis comunicacional ha sido cuestionado por ciudadanos y activistas que reclaman información clara sobre daños materiales, cronogramas de restablecimiento de servicios y vías de acceso, así como una logística de ayuda que llegue a tiempo a los barrios anegados.

Mientras continúan los reportes de ríos desbordados, caminos intransitables y tendidos caídos, la respuesta estatal insiste en reuniones del Consejo de Defensa y partes de seguimiento sin desgloses de pérdidas ni balances verificables por municipio.

En ese escenario, el llamado de Díaz-Canel a “volcarse” en la recuperación se percibe desde el oriente como una exhortación distante: las familias afectadas refieren demoras en evacuaciones, entregas insuficientes de alimentos y una brecha entre lo que se anuncia desde La Habana y lo que se concreta en pueblos y consejos populares.

El pulso entre el relato gubernamental y la realidad sobre el terreno marca esta fase post-impacto: por un lado, una narrativa de conducción centralizada y “vida preservada”; por otro, localidades que siguen bajo agua o sin corriente y telecomunicaciones, a la espera de cuadrillas, combustible y equipos que restablezcan rutas y servicios básicos. En ese contexto, la exigencia social es nítida: menos consignas y más detalles verificables sobre daños, prioridades y tiempos de respuesta para una recuperación que, a juicio de los afectados, aún no despega al ritmo que prometen los partes oficiales.