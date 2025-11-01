“Todavía quedan personas”: El angustioso pedido de ayuda de una cubana en Río Cauto tras las inundaciones

Vídeos relacionados:

“Todavía quedan personas, Dios mío, ayuda”, clamó este sábado una cubana desde Río Cauto, en la provincia de Granma, donde las inundaciones provocadas por el huracán Melissa mantienen a varias familias atrapadas y desesperadas, sin que los equipos de rescate hayan logrado llegar a todos los lugares afectados.

En un mensaje difundido en Facebook, Amanda Yaimee Milanés alertó que su familia seguía sin ser evacuada en la comunidad de Santa Rosa, una de las zonas más golpeadas por la crecida del río Cauto.

Captura de Facebook/Amanda Yaimee Milanés

“La familia Milanés todavía está allá. Cuando logré comunicarme con mi papá todavía no los habían ido a buscar. El helicóptero entró pero recogió a las personas que estaban en la casa de placa, y ellos están del otro lado de la línea, arriba en el techo... Dios mío, ayuda”, escribió junto a una imagen con la palabra “AYUDA” en letras rojas.

Su publicación refleja la angustia de decenas de familias que permanecen incomunicadas en distintos puntos del municipio, mientras continúan los operativos de rescate y las lluvias mantienen el nivel del agua estable, aunque aún no ha comenzado a descender.

Otra usuaria, Day Puty Figueredo Pino, también pidió auxilio en redes sociales: “Necesitamos ayuda para el 6 de Santa Rosa y personas que aún están en el pontón, necesitan ser rescatados. Sus familiares aclaman ayuda para estas personas que están allí llenos de miedo y pánico”.

Captura de Facebook/Day Puty Figueredo Pino

Más tarde, desde la página Revolico Río Cauto, la misma usuaria informó que algunos rescates se habían concretado en la zona de Grito de Yara, pero insistió en que la situación seguía siendo crítica.

“Los bebés sin alimentos, necesitan leche, comida. Las fuentes de sustento de las familias se acabaron... Hasta cuándo es esto, supuestamente estamos mejor que otros lugares. No es ver quién está bien o mal, es brindar ayuda para todos porque el hambre también es una enfermedad”, escribió.

Captura de Facebook/Day Puty Figueredo Pino

Las autoridades de Granma informaron horas antes que cuatro helicópteros y equipos anfibios del Ejército habían sido desplegados para evacuar a los pobladores atrapados en comunidades ribereñas, entre ellas Grito de Yara, Guamo y Santa Rosa, las más afectadas por las crecidas del río Cauto. Sin embargo, los testimonios locales sugieren que los rescates avanzan con lentitud y que aún hay personas sin recibir ayuda.

En los últimos días, se ha reportado escenas de desolación total en varias zonas del municipio, donde vecinos denuncian “abandono absoluto”, hambre, falta de comunicación y ausencia de alimentos. Aunque cientos de personas han sido trasladadas a refugios en Bayamo y otros municipios, la emergencia continúa.