Cubana suplica entre lágrimas evacuación de residentes en poblado inundado en la provincia Granma

La cubana Mily Tamayo suplica entre lágrimas evacuación del poblado donde viven sus padres

En las últimas horas se viralizó en redes sociales la desesperada súplica de una joven cubana que pidió entre lágrimas ayuda para los residentes en el poblado de Guamo, en Río Cauto, provincia Granma.

“Por favor, le pido a todo el mundo de corazón que compartan esto, que lo compartan, lo único que pido a todo el mundo es que compartan este video”, comenzó pidiendo a lágrima viva la cubana Mily Tamayo, en un video que se viralizó en redes.

“El pueblo de Guamo, de Río Cauto, donde viven mis padres se está hundiendo, no aparece un dichoso tren para sacar a las personas, la personas están en la terminal desesperadas, las casas se están hundiendo”, añadió la joven.

“Los está tapando el agua, por favor, etiqueten a todos para ver si mandan algo, las casas se las está tapando el agua. Hay personas enfermas, no tienen atención, mi tiene mamá la presión alta”, subrayó.

“Estoy desesperada. Yo estoy lejos de mis padres, no puedo hacer nada. Por favor, tengan misericordia. Manden algo”, concluyó la joven, que hizo alusión a un “tren cañero” en el que habían empezado a evacuar a algunas personas.

La súplica de Mily Tamayo, que rápidamente se viralizó, dio lugar a una respuesta institucional.

El Ministerio de Transporte de Cuba anunció este viernes un operativo ferroviario especial para evacuar a pobladores aislados por las inundaciones en el consejo popular Río Cauto, provincia Granma, en coordinación con las autoridades de Las Tunas y Granma.

Según expuso en su perfil de Facebook el ministro, el dispositivo partió de una planificación centralizada y seguimiento en tiempo real para trasladar a las personas desde la zona anegada hacia áreas seguras.

De acuerdo con el parte oficial, un tren formado en Camagüey salió a las 10:00 horas rumbo a Jobabo y continuó viaje con cinco coches adicionales hasta Guamo, epicentro de la operación.

Como refuerzo, el Ministerio de Transporte envió tres cochemotores con sus respectivos arrastres para sumarse a las labores de evacuación, ampliando la capacidad de traslado y la frecuencia de movimientos en los tramos operativos.

Según el informe, el gobernante Miguel Díaz-Canel, junto a mandos del MINFAR y de la Defensa Civil, "han seguido la operación minuto a minuto".

Familias del municipio Río Cauto denunciaron que el agua estaba subiendo con rapidez y reclamaron “información real" y auxilio inmediato ante una situación que han descrito como “algo nunca visto”, con calles y viviendas bajo el agua y zonas incomunicadas.

Los mensajes, difundidos en redes sociales, cuestionan que se haya afirmado que “todo estaba controlado” y alertan de que “no va a quedar nada en Río Cauto” si no llegan refuerzos y suministros básicos.