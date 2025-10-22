Realizan en Villa Clara el primer trasplante renal del año

Vídeos relacionados:

Aunque el régimen ha presumido en los últimos días el primer trasplante renal realizado en la provincia de Villa Clara, enhorabuena por la persona beneficiada y sus familiares, la realidad es que un caso no esconde que son cientos de cubanos los que en todo el país aguardan por este tipo de proceder, obligados a pedir ayuda a organizaciones internacionales y a gestionar visas humanitarias en otros países.

Según un reporte de la Agencia Cubana de Noticias, publicado por el sitio web del Ministerio de Salud Pública, en días recientes se efectuó el primer trasplante renal del año en el Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, de Villa Clara, una intervención que da esperanzas a la paciente.

El doctor Yuniel González Cárdenas, especialista en Nefrología y coordinador regional de donación y trasplantes, explicó que el procedimiento fue complejo, pero exitoso, y que la paciente, identificada como Ianisbel García Martínez, llevaba cuatro años en hemodiálisis antes de recibir el nuevo órgano.

“Depender de una máquina que filtre tres veces por semana tu sangre, la limpie de toxinas y la devuelva al cuerpo para sobrevivir unos días más es agotador”, declaró la joven, visiblemente emocionada.

Desde el reinicio de la actividad trasplantológica en 2001, el hospital villaclareño ha realizado más de 500 trasplantes renales, atendiendo no solo a pacientes de la provincia, sino también de Cienfuegos, Sancti Spíritus y el municipio Colón de Matanzas, lo cual es loable sobre todo cuando el sistema de salud cubano da muestras cada día de un deterioro progresivo y crónico.

Sin embargo, el contexto sanitario en Cuba dista mucho del que presentan los medios oficiales.

La falta de reactivos, antibióticos y materiales quirúrgicos dificulta la continuidad de programas de trasplante, y la mayoría de los enfermos enfrenta esperas interminables por la escasez de donantes y recursos.

Muchos recurren a campañas de ayuda exterior o solicitan visas humanitarias para poder recibir tratamiento en otros países.

A nivel internacional, un trasplante de riñón tiene un costo de entre 40 mil y 70 mil dólares, cifra impensable para una población empobrecida, cuando más del 80% de los cubanos vive en condiciones de precariedad.

Pese a las carencias, los especialistas cubanos han logrado mantener tasas de supervivencia comparables con los estándares internacionales, con un 85% de éxito en el primer año tras la cirugía.

No obstante, a diario los médicos reconocen que la falta de tecnología y medicamentos amenaza esa estabilidad y la de otros muchos programas.

Cada trasplante representa una historia de fe, ciencia y humanidad. Pero también expone la otra cara de Cuba: la de un sistema de salud colapsado, donde la solidaridad de las familias y el esfuerzo del personal médico intentan suplir lo que el Estado no garantiza.