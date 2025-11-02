Panamá envía 24 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para damnificados del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Panamá anunció el envío de 24 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba como parte de la respuesta internacional tras el paso devastador del huracán Melissa, que dejó comunidades enteras bajo el agua, viviendas colapsadas y miles de familias sin alimentos, electricidad ni refugio en el oriente de la isla.

El cargamento, que partirá en las próximas horas desde el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), incluye suministros básicos para atender emergencias, como kits de cocina, artículos de higiene, lonas plásticas, herramientas, frazadas y cubetas.

Será transportado por aviones de Copa Airlines, según confirmó Stephany Murillo, gerente regional en las Américas de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC).

Murillo explicó a la agencia EFE que el operativo forma parte de una respuesta regional coordinada por Naciones Unidas y la Cruz Roja, que también despachó 38 toneladas de materiales similares hacia Jamaica.

"Probablemente moveremos unas cien toneladas de ayuda humanitaria en los próximos meses", adelantó la funcionaria, calificando la operación como una de las más importantes de los últimos años en el Caribe.

Varios países y comunidades envían ayuda a Cuba tras la devastación

Además de la ayuda enviada desde Panamá, otras naciones y organizaciones internacionales han movilizado recursos hacia Cuba para atender a los damnificados por el huracán Melissa.

Colombia despachó 22 toneladas de asistencia humanitaria, coordinadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Cancillería.

El cargamento incluye alimentos, kits de aseo personal, juegos de sábanas y toldillos, destinados a cubrir necesidades básicas de los afectados en las provincias orientales.

China también ha aportado recursos, enviando mil kits familiares de emergencia a través de la Cruz Roja China.

Estos kits contienen artículos de higiene, abrigo y utensilios esenciales, y fueron distribuidos en coordinación con la Cruz Roja Cubana y las autoridades locales.

Venezuela sumó 26 toneladas de ayuda a la región oriental de Cuba, en un gesto que se enmarca dentro de la cooperación tradicional entre ambos gobiernos.

Paralelamente, la comunidad cubana en Miami ha organizado campañas de apoyo directo a los damnificados en Cuba.

La iniciativa "Ayuda para el Oriente de Cuba· reúne donaciones de ciudadanos, activistas y artistas que buscan enviar alimentos, medicinas y ropa a las provincias afectadas por el temporal.

Estas donaciones muestran la solidaridad regional e internacional con el pueblo cubano.

Sin embargo, la magnitud de los daños y la lentitud de la respuesta estatal mantienen a miles de familias en condiciones críticas, sin electricidad, agua potable ni refugio seguro, mientras se enfrentan a la devastación de sus viviendas y medios de vida.

El contraste entre la solidaridad exterior y la crisis interna

Mientras Panamá, Colombia, China, Venezuela y agencias de la ONU movilizan recursos hacia Cuba, la situación en el terreno continúa siendo crítica.

Numerosas localidades en Santiago de Cuba, Granma y Holguín siguen bajo el agua, con carreteras cortadas, puentes destruidos y miles de personas refugiadas en escuelas o improvisados albergues.

El panorama, descrito por organismos humanitarios como "devastador", refleja no solo los estragos del huracán, sino también la fragilidad estructural de un país en crisis profunda, incapaz de responder eficazmente a desastres naturales sin depender de la asistencia extranjera.

Vecinos de Santiago de Cuba aseguran que muchas familias continúan sin recibir ayuda, pese a haberlo perdido todo durante el paso del temporal.

El escepticismo del pueblo ante la llegada de la ayuda

Aunque el gobierno de La Habana ha agradecido públicamente la solidaridad de sus "países amigos", la población recibe la noticia con escepticismo.

En redes sociales, numerosos cubanos recordaron que en desastres anteriores, como los huracanes Sandy o Ian, la ayuda internacional fue almacenada, revendida o desviada hacia instituciones militares y no llegó a los damnificados.

Esa desconfianza está alimentada por la falta de información oficial sobre la distribución de los recursos.

Las autoridades del régimen no publicado un inventario detallado de la ayuda que reciben ni permiten supervisión independiente en los procesos de entrega.

Un país devastado que espera respuestas

El huracán Melissa tocó tierra en el oriente cubano el 29 de octubre con vientos cercanos a los 300 km/h, dejando un rastro de destrucción en las provincias orientales.

Según estimaciones preliminares, más de un millón de personas resultaron afectadas, entre ellas decenas de miles que permanecen evacuadas.

Barrios enteros de Santiago de Cuba y Granma siguen aislados por la crecida de los ríos Cauto y San Juan. En Cauto del Paso, vecinos denunciaron haber pasado noches atrapados en techos de bodegas y viviendas, sin que los equipos de rescate llegaran a tiempo.

El régimen continúa sin ofrecer un balance oficial de víctimas ni de daños materiales, un argumento que contrasta con la rapidez con que países latinoamericanos y organismos internacionales han movilizado ayuda.

Entre la propaganda y la supervivencia

Mientras la televisión estatal dedica amplios espacios a los gestos de solidaridad de gobiernos aliados, los cubanos de a pie siguen reclamando lo esencial: alimentos, agua potable, medicamentos y refugio seguro.

El envío panameño, aunque significativo, representa una gota de alivio en medio de un desastre de enormes proporciones.

La verdadera pregunta -que se repite en las redes y en las calles inundadas del oriente- es si esa ayuda llegará realmente a las manos de quienes la necesitan o si volverá a perderse en el laberinto burocrático del Estado cubano.