Reinicia operaciones el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

El Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, reanudó este sábado sus operaciones aéreas luego de permanecer cerrado por los daños causados por el huracán Melissa, que afectó gravemente las infraestructuras aeroportuarias y dejó a la provincia incomunicada por vía aérea durante varios días.

La información fue confirmada por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien compartió en Facebook un mensaje de Luis Roberto Rosés, viceministro primero del sector, desde la propia terminal oriental.

Según el funcionario, el aeropuerto “ya recobra su vitalidad” tras las intensas labores de limpieza, reparación y restablecimiento de los sistemas tecnológicos esenciales.

“Varias de las instalaciones del aeropuerto internacional Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba dañadas por la fuerza de los vientos y las lluvias del huracán Melissa ya recobran su vitalidad. Ha sido un trabajo duro de todos para recoger estructuras dañadas, eliminar obstáculos, restablecer sistemas tecnológicos y asegurar en el día de ayer la entrada del primer vuelo con ayuda humanitaria”, señaló Rosés.

El viceministro precisó que en la jornada del viernes se logró la entrada del primer vuelo con ayuda humanitaria, y que este sábado ya se encuentran programados dos vuelos internacionales, marcando así el reinicio paulatino de las operaciones en la terminal santiaguera.

Las labores de recuperación han contado con el apoyo de técnicos, montadores y especialistas de otras provincias, enviados por la Corporación de la Aviación Cubana (CACSA) para reforzar la reparación de las áreas más afectadas, incluyendo techos, sistemas eléctricos y radares.

El huracán Melissa impactó con fuerza el oriente cubano, provocando fuertes vientos, inundaciones y cortes eléctricos que afectaron también las operaciones aeroportuarias y el sistema de transporte del oriente en general.

En Santiago de Cuba, la terminal aérea sufrió rotura de estructuras metálicas, anegamientos y fallos en los sistemas tecnológicos que impidieron el aterrizaje de vuelos comerciales y humanitarios durante varios días.

Las autoridades informaron que, aunque las operaciones se han restablecido parcialmente, los vuelos regulares dependerán del restablecimiento total de los servicios eléctricos y de combustible en la zona, aún afectados por la crisis energética nacional y las secuelas del fenómeno meteorológico.

El restablecimiento de las operaciones ha permitido la entrada de vuelos con ayuda humanitaria internacional, entre ellos los procedentes de Colombia y agencias de la ONU, que transportan suministros médicos y alimentos destinados a las provincias más afectadas: Granma, Santiago de Cuba, Las Tunas y Holguín.