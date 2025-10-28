Prospecto cubano Rafael Tarín sale de Cuba rumbo a República Dominicana

Vídeos relacionados:

El prospecto tunero Rafael Tarín, de apenas 14 años, abandonó Cuba en las últimas horas y ya se encuentra en la República Dominicana, donde buscará firmar en el futuro con una organización de las Grandes Ligas (MLB), según informó el periodista e insider Francys Romero en su cuenta de Facebook.

Tarín, natural de Las Tunas, es considerado uno de los talentos juveniles más prometedores del béisbol cubano reciente. En 2023 integró el equipo Cuba U-12 y un año más tarde fue parte del conjunto U-15 que participó en la Copa del Caribe 2024, celebrada en diciembre en Bahamas.

Durante el Nacional U-15 de 2025, Tarín registró promedios de .357 de bateo (AVG) con 20 imparables y un OBP de .472, mientras que en la ronda final mejoró sus números hasta .416 de promedio ofensivo.

Con una estatura cercana a los 6 pies 1 pulgada, destaca por su atletismo, brazo fuerte y proyección como jardinero central (CF). Según Romero, Tarín será elegible para firmar con una organización de MLB a partir del 15 de enero de 2028.

Este movimiento se enmarca en una tendencia sostenida en la que jóvenes prospectos cubanos optan por continuar su desarrollo en academias de República Dominicana, un paso habitual para buscar contratos profesionales con franquicias de la MLB.

La salida de Tarín refuerza la ola de talentos juveniles que buscan oportunidades fuera del sistema deportivo estatal, en un contexto de creciente migración de peloteros de categorías inferiores hacia el exterior.