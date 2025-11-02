Habla el cubano de la foto del televisor: "Nadie me ha traído ayuda ni nada. Pero sigo aquí"

Vídeos relacionados:
La imagen de un hombre con el agua al pecho sosteniendo un televisor en medio del huracán Melissa recorrió el mundo en cuestión de horas.
En ella, muchos vieron el retrato exacto de la resistencia y la miseria cubana: un ciudadano aferrado a uno de los pocos objetos de valor que le quedaban, en un país donde hasta lo más básico cuesta una vida entera de esfuerzo.
El protagonista de esa foto se llama Duany Despaine, aunque todos en su barrio de San Miguel de Parada, en Santiago de Cuba, lo conocen como Minguito.
Después de hacerse viral, las redes sociales lo dieron por muerto. Circularon versiones que aseguraban que había fallecido por un infarto, o que había recibido donaciones y hasta una casa. Todo era falso.
El activista Yasser Sosa Tamayo puso fin a la confusión con una publicación en Facebook que rápidamente se volvió viral.
"Minguito sigue vivo. Y más digno que nunca. Fui hasta su poblado: ahí donde el huracán no solo tumbó techos, también tumbó certezas. Su casa ya no existe. Solo queda un piso mojado y un televisor que ya no prende, como un corazón apagado en mitad del barro", detalló.
Sosa contó que el hombre lo recibió con una sonrisa cansada, la ropa aún húmeda y el cuerpo marcado por la tragedia.
"Eso que dicen por ahí no es verdad. Nadie me ha traído regalos, ni ayudas, ni nada. Pero sigo aquí, hermano", le dijo Minguito, según relató el periodista.
El comunicador le entregó algo de ayuda "a nombre de todos los que aún creemos en mirar y no pasar de largo".
En su publicación, Sosa reflexionó sobre la pobreza disfrazada de épica en la que vive el país.
"En este país donde la miseria se disfraza de noticias virales, hay hombres como él que no piden aplausos: solo verdad. Minguito no salvó un televisor, salvó su dignidad", concluyó.
Tras la publicación de Sosa, otro usuario, Osniel Díaz González, aprovechó la ocasión para convocar a más personas a unirse a la causa y ayudar a las familias de oriente afectadas por el huracán.
"Se vienen grandes cosas para estas familias, porque ahora quiero que, a través de personas unidas, podamos todos los que deseemos ayudar. Esto es la realidad tocada con la mano", subrayó en Facebook.
La verdad detrás de la foto viral
La fotografía, tomada por Yamil Lage para AFP, fue captada en la carretera de la Refinería, en Santiago de Cuba.
Mostraba a un hombre avanzando con el agua a la cintura y un viejo televisor en brazos. En pocas horas se convirtió en símbolo de la tragedia que dejó Melissa en el oriente cubano.
Sin embargo, junto a la solidaridad también se propagó la desinformación. Algunos usuarios inventaron su muerte para ganar seguidores en Internet, mientras medios oficiales guardaban silencio.
Fue la santiaguera Olia Muguercia quien confirmó por primera vez que el hombre estaba vivo, pidiendo ayuda para él:
"Esta foto está circulando en las redes. Él se llama Duany Despaine, más conocido como Minguito. Vive en Santiago de Cuba. Está vivo, pero su casa está llena de agua. Lo perdió todo", dijo en Facebook el viernes pasado.
Un país que se hunde
En San Miguel de Parada, como en tantos barrios del oriente cubano, las lluvias del huracán Melissa destruyeron viviendas y arrasaron con lo poco que quedaba en hogares marcados por la precariedad.
Aún hay comunidades inundadas y zonas sin electricidad ni agua potable.
Mientras tanto, los medios estatales se limitan a destacar "la rápida respuesta del gobierno" y los "esfuerzos de recuperación", un discurso repetido que contrasta con los testimonios de abandono.
En Santiago de Cuba, donde el régimen presume de organización y disciplina, muchos sobrevivientes aseguran no haber recibido ayuda oficial.
El silencio institucional sobre historias como la de Minguito revela una verdad incómoda: la población sobrevive más por la solidaridad entre vecinos que por la acción del Estado.
La imagen que desnudó una realidad
"Minguito no salvó un televisor", escribió Sosa Tamayo, "salvó su dignidad".
Y en efecto, ese viejo aparato analógico que el hombre llevó consigo entre el agua y los escombros es mucho más que un objeto: representa lo poco que el pueblo cubano aún puede llamar suyo, en medio de la pérdida total.
La fotografía de Minguito, replicada en medios internacionales y redes sociales, se ha convertido en símbolo de un país donde cada huracán arrastra no solo techos y paredes, sino la esperanza.
En la Cuba de hoy, donde las instituciones no llegan y la propaganda oficial pretende tapar la ruina, un hombre con el agua al cuello y un televisor en brazos encarna toda una nación que lucha, literalmente, por no ahogarse.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Minguito tras el huracán Melissa
¿Quién es el hombre de la foto viral del huracán Melissa?
El hombre de la foto viral es Duany Despaine, conocido como Minguito, quien fue fotografiado mientras sostenía un televisor en medio de las inundaciones en Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melissa. La imagen se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la desesperación en Cuba.
¿Es verdad que Minguito recibió ayuda tras hacerse viral?
No, Minguito no ha recibido regalos ni ayudas significativas tras hacerse viral. A pesar de los rumores en redes sociales, él mismo ha confirmado que sigue enfrentando dificultades y que no ha recibido el apoyo que se rumoraba.
¿Qué representa la imagen de Minguito sosteniendo su televisor?
La imagen de Minguito sosteniendo su televisor en medio de las aguas ha sido interpretada como un símbolo de la lucha por la dignidad en Cuba. No solo trata de salvar un objeto, sino que representa la resistencia y el valor de la población cubana que enfrenta condiciones de vida extremadamente difíciles.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a Santiago de Cuba?
El huracán Melissa ha dejado una estela de destrucción en Santiago de Cuba, incluyendo inundaciones, viviendas colapsadas y comunidades sin electricidad ni agua potable. A pesar de los esfuerzos de recuperación anunciados por el gobierno, muchos residentes afirman no haber recibido la asistencia oficial necesaria.
