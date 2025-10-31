Iglesia Metodista lleva ayuda a damnificados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La Iglesia Metodista en Cuba se sumó a los esfuerzos de recuperación en el oriente del país con la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados del huracán Melissa en Santiago de Cuba, una de las provincias más golpeadas.

En sus redes sociales publicó imágenes de su labor humanitaria en Santiago de Cuba, donde pastores y voluntarios entregaron ayudas a familias afectadas por el huracán Melissa. En las fotografías se aprecia el trabajo de los equipos en comunidades con viviendas dañadas y calles anegadas, mientras oran y acompañan a los vecinos. Entregaron también un generador eléctrico.

En la publicación, la institución agradeció a todos los que han colaborado con las donaciones y compartió el mensaje: “Como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba”.

Horas más tarde, la organización informó que continuaba expandiendo su labor solidaria hacia otras zonas del territorio: “Llegando a otras zonas de Santiago de Cuba con la ayuda. ¡Gloria a Dios!”, escribió la Iglesia junto a otras fotografías donde se observa la entrega de más paquetes y artículos de primera necesidad.

Las acciones humanitarias de la Iglesia Metodista se desarrollan en medio del impacto del huracán Melissa, que dejó graves daños materiales en el oriente cubano, con miles de viviendas destruidas, cortes de electricidad y comunidades sin acceso a agua potable ni servicios básicos.

Otras iniciativas de ayuda

Además de la labor de la Iglesia Metodista, otras instituciones y grupos dentro y fuera del país han organizado acciones solidarias. La Cruz Roja China envió mil kits familiares de emergencia para los afectados del huracán, mientras la ONU y Venezuela aportaron generadores eléctricos y materiales de construcción.

La Cáritas Cuba anunció su disposición para canalizar donativos nacionales e internacionales, calificando la situación del oriente del país como “una catástrofe de enormes proporciones”.

En La Habana, proyectos sociales como el Ministerio Aliento de Vida y el Proyecto Palomas recolectan donaciones para los damnificados de Santiago, Holguín y Granma. En el exilio, la comunidad cubana en Miami impulsa la campaña “Ayuda para el Oriente de Cuba”, que reúne alimentos, medicinas y ropa para enviarlos a las provincias más golpeadas.

También se han sumado figuras públicas como la modelo Rachel Arderi y su pareja, el reguetonero Oniel Bebeshito, quienes enviaron donaciones personales a sus familias en Holguín tras las inundaciones provocadas por el huracán.