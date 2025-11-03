Otaola critica envío de ayuda de EE.UU. a Cuba a través de la Iglesia Católica: “Es como dársela al PCC”

Vídeos relacionados:

El influencer y opositor cubano Alexander Otaola criticó este domingo el anuncio del gobierno de Estados Unidos de canalizar la ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Melissa en Cuba a través de la Iglesia Católica, al considerar que esa vía podría terminar beneficiando al régimen comunista.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Otaola escribió: “Enviar ayuda al pueblo cubano con la Iglesia Católica es lo mismo que dársela al Departamento de Asuntos Religiosos del PCC. El dinero en la mano. No se pueden seguir repitiendo los errores de siempre. #ayudaperdida U.S. Department of State”.

El mensaje provocó una intensa discusión en redes sociales, con cientos de comentarios divididos entre quienes respaldaron su postura y quienes lo acusaron de “politizar” la ayuda humanitaria.

Mientras algunos usuarios coincidieron con él —asegurando que “la Iglesia Católica en Cuba está controlada por el régimen” y que “la ayuda debe ser entregada directamente al pueblo”—, otros defendieron el papel del clero en el envío de donaciones y criticaron al presentador por “desacreditar a instituciones que han ayudado al pueblo durante años”.

Este post de Otaola llega poco después de que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA) anunciara la asignación de tres millones de dólares en asistencia humanitaria para los cubanos afectados por el huracán Melissa, a distribuirse en coordinación con la Iglesia Católica.

Lo más leído hoy:

Según la WHA, el objetivo es que la ayuda llegue “directamente a quienes en el oriente de Cuba fueron más impactados por la devastación del huracán Melissa”, reforzando el compromiso de Washington con el apoyo al pueblo cubano sin la mediación del régimen.

Un día antes de su publicación, durante su programa, Otaola había pedido que la ayuda fuera entregada directamente por opositores dentro de Cuba, como miembros de Cuba Decide o de la UNPACU, para asegurar que los recursos lleguen realmente a los damnificados.

“La ayuda debe canalizarse por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la Base Naval de Guantánamo y organizaciones religiosas, pero ahí tengo mis reservas, porque recuerden que una vez enviamos cinco contenedores de ayuda a través de iglesias cristianas y esas instituciones no pudieron defender los envíos”, explicó el comunicador.

Otaola recordó que en aquella ocasión las donaciones quedaron retenidas en el puerto de Mariel y “nunca se supo dónde pararon”. También denunció que “luego venden la ayuda en las tiendas en dólares, y los familiares en Cuba tienen que comprar lo que usted donó”.

En su opinión, el problema de fondo no es la logística de la distribución, sino la falta de libertad en la isla. “Los cubanos no necesitan un colchón nuevo, necesitan libertad, y de estos daños tenemos que culpar a la dictadura que utiliza y oprime a las personas en Cuba”, afirmó.

El huracán Melissa, que azotó el oriente de Cuba el 29 de octubre, dejó miles de damnificados y severos daños en viviendas, cosechas y redes eléctricas en las provincias de Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba.