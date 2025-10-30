Cáritas Cuba se dispone a canalizar ayudas para damnificados del huracán Melissa, anuncian obispos católicos

Vídeos relacionados:

Cáritas Cuba anunció su disposición para canalizar las ayudas destinadas a los damnificados del huracán Melissa, según informó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) en un mensaje difundido por el Arzobispado de Santiago de Cuba.

El comunicado describe la situación del oriente del país como “una catástrofe de enormes proporciones”, con un millón de personas afectadas en mayor o menor medida.

Mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba

Los obispos relatan que “muchas familias han perdido totalmente sus viviendas; otros, los techos, los colchones y los equipos electrodomésticos”, mientras que en numerosos pueblos “todos los postes telefónicos o eléctricos están en el suelo” y hay zonas montañosas “que parecen arrasadas, como secadas por el viento”.

El mensaje también reporta daños en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, donde se registraron vitrales rotos, ventanas dañadas y deterioro en la pintura exterior.

Otros templos y casas religiosas perdieron techos o resultaron anegados por las aguas, añadieron.

En su declaración, los obispos agradecen a Dios que no se hayan reportado pérdidas humanas y reconocen el gesto de quienes acogieron a los evacuados en “instituciones, templos y casas familiares”, como muestra de solidaridad cristiana.

También apelaron a la colaboración de Cáritas e Iglesias hermanas, a los cubanos dentro y fuera del país, y a todas las personas de buena voluntad que puedan aportar recursos.

“El país necesita de todo: alimentos, ropa, colchones, útiles del hogar, techos… para socorrer a muchos hermanos, especialmente a los ancianos solos y a quienes viven este momento con tristeza y desánimo”, subraya el texto.

La Cáritas Nacional de Cuba, afirman los obispos, está en la mejor disposición de canalizar las ayudas que puedan llegar desde el país o el extranjero.

El mensaje agradece también al papa León XIV, quien en su audiencia semanal pidió oraciones por Cuba y Jamaica, y a los obispos de Honduras, que enviaron palabras de apoyo y cercanía.

Los prelados concluyen confiando el futuro de la nación “al Señor de la Historia y a su Madre, la Virgen de la Caridad”, convencidos de que “la gracia y la bondad de Dios no nos abandonan”.

Esta iniciativa de Cáritas podría convertirse en una de las vías empleadas por el Gobierno de Estados Unidos para hacer llegar la ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, luego del anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ofreció asistencia inmediata “sin intermediarios del régimen” tras el paso del huracán.