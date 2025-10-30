Cáritas Cuba se dispone a canalizar ayudas para damnificados del huracán Melissa, anuncian obispos católicos

Vídeos relacionados:
Cáritas Cuba anunció su disposición para canalizar las ayudas destinadas a los damnificados del huracán Melissa, según informó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) en un mensaje difundido por el Arzobispado de Santiago de Cuba.
El comunicado describe la situación del oriente del país como “una catástrofe de enormes proporciones”, con un millón de personas afectadas en mayor o menor medida.
Los obispos relatan que “muchas familias han perdido totalmente sus viviendas; otros, los techos, los colchones y los equipos electrodomésticos”, mientras que en numerosos pueblos “todos los postes telefónicos o eléctricos están en el suelo” y hay zonas montañosas “que parecen arrasadas, como secadas por el viento”.
El mensaje también reporta daños en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, donde se registraron vitrales rotos, ventanas dañadas y deterioro en la pintura exterior.
Otros templos y casas religiosas perdieron techos o resultaron anegados por las aguas, añadieron.
Lo más leído hoy:
En su declaración, los obispos agradecen a Dios que no se hayan reportado pérdidas humanas y reconocen el gesto de quienes acogieron a los evacuados en “instituciones, templos y casas familiares”, como muestra de solidaridad cristiana.
También apelaron a la colaboración de Cáritas e Iglesias hermanas, a los cubanos dentro y fuera del país, y a todas las personas de buena voluntad que puedan aportar recursos.
“El país necesita de todo: alimentos, ropa, colchones, útiles del hogar, techos… para socorrer a muchos hermanos, especialmente a los ancianos solos y a quienes viven este momento con tristeza y desánimo”, subraya el texto.
La Cáritas Nacional de Cuba, afirman los obispos, está en la mejor disposición de canalizar las ayudas que puedan llegar desde el país o el extranjero.
El mensaje agradece también al papa León XIV, quien en su audiencia semanal pidió oraciones por Cuba y Jamaica, y a los obispos de Honduras, que enviaron palabras de apoyo y cercanía.
Los prelados concluyen confiando el futuro de la nación “al Señor de la Historia y a su Madre, la Virgen de la Caridad”, convencidos de que “la gracia y la bondad de Dios no nos abandonan”.
Esta iniciativa de Cáritas podría convertirse en una de las vías empleadas por el Gobierno de Estados Unidos para hacer llegar la ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, luego del anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ofreció asistencia inmediata “sin intermediarios del régimen” tras el paso del huracán.
Preguntas Frecuentes sobre la Ayuda a los Damnificados del Huracán Melissa en Cuba
¿Cómo se está canalizando la ayuda a los damnificados del huracán Melissa en Cuba?
Cáritas Cuba está canalizando la ayuda a los damnificados del huracán Melissa. La organización, junto con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, está movilizando recursos tanto dentro como fuera del país para apoyar a las personas afectadas, centrándose en la provisión de alimentos, ropa, colchones y otros artículos de primera necesidad.
¿Qué daños causó el huracán Melissa en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre?
El huracán Melissa causó daños significativos en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, incluyendo vitrales rotos, ventanas dañadas y deterioro en la pintura exterior. Además, una de las estatuas de ángeles de mármol fue derribada y destrozada, lo que ha generado tristeza entre los fieles cubanos.
¿Qué papel juega el gobierno de Cuba en la recepción de ayudas internacionales tras el huracán Melissa?
El gobierno de Cuba ha habilitado cuentas bancarias para recibir donaciones, pero su gestión ha sido criticada por la falta de transparencia y la desconfianza ciudadana. Muchos prefieren que la ayuda llegue directa al pueblo sin intermediarios del régimen, lo que refleja una brecha entre las necesidades de la población y la gestión gubernamental.
¿Qué respuesta ha habido de la comunidad internacional ante el huracán Melissa en Cuba?
La comunidad internacional, incluidos el papa León XIV y el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, han expresado su solidaridad y oraciones para los afectados. Sin embargo, el gobierno cubano no ha solicitado ayuda internacional, y Washington ha movilizado asistencia hacia otros países del Caribe pero no hacia Cuba.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.