Alivio en Granma: la presa Cauto del Paso reduce su caudal tras el pico de inundaciones

La presa Cauto del Paso, en la provincia de Granma, redujo de manera significativa su caudal de vertimiento en las últimas horas, luego de varios días de intensas descargas que provocaron graves inundaciones en la región luego del azote del huracán Melissa.

Según el más reciente informe de las autoridades hidráulicas del territorio, el embalse mantiene actualmente un flujo de 1,200 metros cúbicos por segundo (m³/s), una cifra muy por debajo de los casi 4,000 m³/s que llegó a liberar durante su punto máximo de vertimiento.

Disminuye el caudal y mejora el comportamiento hídrico

El reporte, publicado por la página CNC TV Granma en Facebook y compartido al anochecer de este domingo a través del perfil de Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa Provincial y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, confirma una tendencia sostenida a la disminución del caudal en la cuenca del río Cauto.

Publicación de Facebook/CNC TV Granma

De acuerdo con el parte oficial, el gasto de entrada al embalse es de 900 m³/s, inferior al volumen de salida, lo que indica que la presa continúa liberando de forma controlada el exceso de agua almacenada durante las intensas lluvias.

Una operación crítica tras días de inundaciones

Durante el periodo de máxima descarga, el vertimiento de la presa —sumado a los escurrimientos naturales y las fuertes precipitaciones asociadas al huracán Melissa— provocó extensas inundaciones en comunidades del municipio de Río Cauto, donde numerosas viviendas resultaron anegadas o destruidas.

Las autoridades locales activaron operativos de emergencia y evacuaciones para salvaguardar a los residentes de los asentamientos más afectados, en medio de una situación que llevó a la presa a operar cerca de su capacidad máxima.

Alivio tras la emergencia

La reducción del caudal ocurre tras el devastador paso del huracán Melissa, que azotó el oriente cubano con lluvias torrenciales, vientos huracanados y severas crecidas de ríos.

El fenómeno dejó un panorama crítico en la cuenca del Cauto, donde la acumulación de agua en presas y embalses alcanzó niveles históricos, obligando a las autoridades hidráulicas a mantener un vertimiento controlado para evitar daños mayores en las estructuras.

Durante los días posteriores al impacto del huracán, las provincias orientales —especialmente Granma, Holguín y Santiago de Cuba— enfrentaron inundaciones extensas, cortes eléctricos y daños en comunidades rurales, producto de la saturación de los suelos y el desbordamiento de los afluentes del Cauto.

La disminución progresiva del caudal en la presa marca ahora el inicio de una fase de estabilidad relativa, aunque los especialistas advierten que la vigilancia debe mantenerse ante la posibilidad de nuevas lluvias en la región.