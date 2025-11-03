Alivio en Granma: la presa Cauto del Paso reduce su caudal tras el pico de inundaciones

Vídeos relacionados:
La presa Cauto del Paso, en la provincia de Granma, redujo de manera significativa su caudal de vertimiento en las últimas horas, luego de varios días de intensas descargas que provocaron graves inundaciones en la región luego del azote del huracán Melissa.
Según el más reciente informe de las autoridades hidráulicas del territorio, el embalse mantiene actualmente un flujo de 1,200 metros cúbicos por segundo (m³/s), una cifra muy por debajo de los casi 4,000 m³/s que llegó a liberar durante su punto máximo de vertimiento.
Disminuye el caudal y mejora el comportamiento hídrico
El reporte, publicado por la página CNC TV Granma en Facebook y compartido al anochecer de este domingo a través del perfil de Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa Provincial y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, confirma una tendencia sostenida a la disminución del caudal en la cuenca del río Cauto.
De acuerdo con el parte oficial, el gasto de entrada al embalse es de 900 m³/s, inferior al volumen de salida, lo que indica que la presa continúa liberando de forma controlada el exceso de agua almacenada durante las intensas lluvias.
Una operación crítica tras días de inundaciones
Durante el periodo de máxima descarga, el vertimiento de la presa —sumado a los escurrimientos naturales y las fuertes precipitaciones asociadas al huracán Melissa— provocó extensas inundaciones en comunidades del municipio de Río Cauto, donde numerosas viviendas resultaron anegadas o destruidas.
Lo más leído hoy:
Las autoridades locales activaron operativos de emergencia y evacuaciones para salvaguardar a los residentes de los asentamientos más afectados, en medio de una situación que llevó a la presa a operar cerca de su capacidad máxima.
Alivio tras la emergencia
La reducción del caudal ocurre tras el devastador paso del huracán Melissa, que azotó el oriente cubano con lluvias torrenciales, vientos huracanados y severas crecidas de ríos.
El fenómeno dejó un panorama crítico en la cuenca del Cauto, donde la acumulación de agua en presas y embalses alcanzó niveles históricos, obligando a las autoridades hidráulicas a mantener un vertimiento controlado para evitar daños mayores en las estructuras.
Durante los días posteriores al impacto del huracán, las provincias orientales —especialmente Granma, Holguín y Santiago de Cuba— enfrentaron inundaciones extensas, cortes eléctricos y daños en comunidades rurales, producto de la saturación de los suelos y el desbordamiento de los afluentes del Cauto.
La disminución progresiva del caudal en la presa marca ahora el inicio de una fase de estabilidad relativa, aunque los especialistas advierten que la vigilancia debe mantenerse ante la posibilidad de nuevas lluvias en la región.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Granma tras el paso del huracán Melissa
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a la provincia de Granma?
El huracán Melissa ha provocado inundaciones masivas en Granma, especialmente en los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo. Las intensas lluvias y el desbordamiento del río Cauto han dejado comunidades anegadas y muchas personas evacuadas. Las autoridades han activado operativos de emergencia para enfrentar la situación crítica que sigue afectando a la región.
¿Cuál es el estado actual de la presa Cauto del Paso?
La presa Cauto del Paso ha reducido significativamente su caudal de vertimiento, pasando de casi 4,000 m³/s a 1,200 m³/s. Actualmente, el embalse sigue liberando agua de manera controlada para gestionar el exceso acumulado durante las lluvias del huracán Melissa. Las autoridades aseguran que la situación está bajo control técnico.
¿Qué medidas se están tomando para asistir a los afectados por las inundaciones en Granma?
Las autoridades han implementado evacuaciones y operativos de rescate en las zonas más afectadas, con el apoyo de la Cruz Roja y las fuerzas de Salvamento. Se han habilitado centros de acogida para los evacuados, y continúan las labores de rescate en comunidades como Cauto Embarcadero. La vigilancia sobre los embalses y el cauce del río Cauto se mantiene constante para prevenir nuevos desbordamientos.
¿Qué se sabe sobre el descenso del nivel del río Cauto?
Aunque el nivel del río Cauto ha comenzado a descender entre los municipios de Cauto Cristo y Baraguá, varias comunidades siguen anegadas y con operaciones de rescate en marcha. La saturación de los suelos y el vertimiento de embalses continúan complicando la recuperación en la región, y las autoridades mantienen la vigilancia constante para evitar nuevas inundaciones.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.