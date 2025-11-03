San Pablo de Yao sigue incomunicado tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La comunidad montañosa de San Pablo de Yao, en el municipio Buey Arriba de la provincia Granma, continúa incomunicada tras los embates del huracán Melissa, que dejó severos daños en el oriente cubano.

Según informó CNC TV Granma, “los fuertes vientos y las intensas lluvias no solo fragmentaron la única vía de entrada, sino que también cortaron las comunicaciones telefónicas y el servicio de energía eléctrica”. El medio añadió que el puente de acceso al poblado fue destruido por la fuerza de las crecidas de los ríos Yao y Brazo de Buey, lo que mantiene aislados a sus habitantes.

Por su parte, Televisión Serrana señaló que “a día de hoy, su pueblo se recupera pero se mantiene incomunicado. El puente que da paso a este poblado quedó fragmentado y sepultado ante tanta fuerza con que bajaron los volúmenes de aguas del río Yao y del Brazo de Buey”. La publicación muestra imágenes y advierte sobre la falta de comunicación y energía eléctrica en la zona.

Las autoridades locales indicaron que las labores de recuperación avanzan lentamente debido a las condiciones del terreno y la persistencia de las lluvias. No se ha informado oficialmente cuándo podría restablecerse el acceso terrestre al poblado.

La provincia de Granma fue una de las más afectadas por el huracán, que provocó fuertes inundaciones, crecidas de ríos y cortes eléctricos en varios municipios, especialmente en las zonas montañosas.

Otras comunidades orientales aisladas

En la vecina provincia de Santiago de Cuba, comunidades como Los Reynaldos y Brazo Escondido también permanecen incomunicadas tras el colapso de puentes y la crecida de los ríos. El ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila informó en Facebook que “los daños al puente que da acceso a la comunidad Los Reynaldos, en el municipio Songo la Maya, han dejado a esta población incomunicada, a excepción del acceso por vía férrea”.

La activista Lara Crofts aseguró que en Brazo Escondido “la situación es crítica: aislamiento total, los caminos están cortados y no hay acceso. Imposibilidad de rescate aéreo: no existe terreno llano para que aterricen helicópteros. Riesgo humanitario: las familias están en peligro, posiblemente sin alimentos ni medicinas”.

Los Reynaldos y Brazo Escondido se suman a las comunidades de El Uvero, La Plata, Ocujal y Palmamocha, en el municipio de Guamá, que también siguen incomunicadas tras el paso del huracán Melissa. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, señaló que coordinadores del Partido Comunista y del Gobierno permanecen en las zonas más afectadas y que radioaficionados apoyan las comunicaciones.

En redes sociales, numerosos ciudadanos han cuestionado la demora y han expresado malestar por la falta de información y la lentitud en la respuesta institucional. “Hasta cuándo las personas en el Oriente van a estar sin comunicación, que ni los celulares pueden realizar llamadas”, dijo una residente de Santiago.

El huracán Melissa, que impactó Cuba con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, dejó más de 16 mil viviendas dañadas y 1,318 derrumbes totales, según datos oficiales preliminares. La situación en San Pablo de Yao y otras localidades del oriente cubano continúa siendo de aislamiento y vulnerabilidad, mientras brigadas intentan restablecer el acceso y los servicios básicos.