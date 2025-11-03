Bicitaxis de Las Tunas ayudan a evacuar a damnificados de Granma tras inundaciones

Vídeos relacionados:
Bicitaxistas eléctricos del municipio de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, se unieron a las labores de apoyo a los damnificados de Guamo, en Granma, luego de ser evacuados de una provincia a la otra debido a las inundaciones provocadas por el huracán Melissa.
Según una publicación de CNC TV Granma y declaraciones de la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez en redes sociales, los evacuados fueron trasladados por tren hasta Las Tunas, donde los conductores del Club de Bicitaxis Eléctricos de Jobabo ayudaron en el transporte de las familias hacia los centros de protección.
Las operaciones se desarrollaron como parte de las acciones de emergencia para asistir a los afectados por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra ocasionados por el fenómeno meteorológico.
La gobernadora de Granma, también vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, agradeció públicamente la colaboración de los voluntarios.
“Mil gracias a ustedes por tanto”, escribió en redes sociales, destacando la solidaridad mostrada entre provincias vecinas.
El gesto de los bicitaxistas ha sido ampliamente reconocido por la población, que ha compartido las imágenes de su labor en las redes sociales como símbolo de apoyo y empatía en medio de la crisis provocada por el huracán.
Aunque este es un ejemplo de altruismo y solidaridad también evidencia la fragilidad del régimen cubano que una vez muestra su incapacidad de satisfacer las necesidades de la población.
La emergencia provocada por el paso del huracán Melissa ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la solidaridad entre cubanos. Desde el oriente del país, múltiples iniciativas espontáneas han emergido para asistir a quienes lo perdieron todo.
Una de las más significativas fue liderada por voluntarios de Cáritas, quienes distribuyeron casi 700 raciones de alimentos a damnificados en varios municipios de Granma, una acción humanitaria organizada sin apoyo institucional directo.
Otros gestos ciudadanos también han resaltado en estos días difíciles. En zonas rurales, un joven ofreció su motocicleta personal para trasladar personas y donaciones a los afectados, mostrando cómo el compromiso individual puede suplir las carencias logísticas del Estado.
Este tipo de actos se multiplicaron en redes sociales como ejemplo del espíritu solidario de las comunidades.
También hubo respuestas desde el sector artístico y juvenil. JA Rulay y Belissa Cruz viajaron personalmente a las zonas más golpeadas y entregaron ayuda recolectada por sus seguidores, incluyendo alimentos, ropa y productos de higiene.
La entrega directa, sin intermediarios, evidenció la confianza que muchas personas depositan hoy más en los voluntarios que en las instituciones oficiales.
Entre las historias más conmovedoras está la de un niño que decidió donar todos sus juguetes a otros menores que lo perdieron todo por las inundaciones.
Este sencillo gesto fue celebrado en redes como un símbolo de empatía genuina en medio del desastre, contrastando con la lentitud y escasa eficacia de las respuestas oficiales.
Preguntas frecuentes sobre la evacuación en Granma y el apoyo de los bicitaxis de Las Tunas
¿Cómo han ayudado los bicitaxis de Las Tunas en la evacuación de Granma?
Los bicitaxistas eléctricos del municipio de Jobabo, en Las Tunas, han colaborado en el transporte de familias evacuadas hacia centros de protección tras las inundaciones provocadas por el huracán Melissa. Este gesto de solidaridad ha sido reconocido por la población y las autoridades locales, destacando la importancia de la ayuda interprovincial en situaciones de emergencia.
¿Cuál ha sido el papel de la comunidad en las evacuaciones en Granma?
La comunidad ha jugado un papel crucial, con muchos ciudadanos ofreciendo ayuda desinteresada. Ejemplos de esta solidaridad son el joven que ofreció su moto para trasladar a vecinos sin cobrarles y los bicitaxis que transportaron a evacuados. Estos actos reflejan la resiliencia y el apoyo comunitario en medio de la crisis.
¿Por qué se critica la respuesta del gobierno cubano ante las inundaciones en Granma?
La crítica se centra en la lentitud y falta de efectividad del gobierno cubano para satisfacer las necesidades básicas de la población durante la emergencia. A pesar de los esfuerzos de la Defensa Civil y otras entidades, la respuesta oficial ha sido vista como insuficiente, evidenciando una vez más la fragilidad del régimen cubano en situaciones de crisis.
¿Qué acciones se han tomado para garantizar el suministro de agua en las zonas afectadas por el huracán Melissa?
Para garantizar el suministro de agua, se han reactivado pozos y se han implementado medidas como el uso de pipas para abastecer a los centros de evacuación. La Empresa de Acueducto Provincial de Granma ha trabajado para restablecer el servicio en áreas críticas, aunque persisten quejas sobre la lentitud del proceso y la falta de comunicación oficial.
