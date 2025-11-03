Bicitaxis de Las Tunas ayudan a evacuar a damnificados de Granma tras inundaciones

Vídeos relacionados:

Bicitaxistas eléctricos del municipio de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, se unieron a las labores de apoyo a los damnificados de Guamo, en Granma, luego de ser evacuados de una provincia a la otra debido a las inundaciones provocadas por el huracán Melissa.

Según una publicación de CNC TV Granma y declaraciones de la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez en redes sociales, los evacuados fueron trasladados por tren hasta Las Tunas, donde los conductores del Club de Bicitaxis Eléctricos de Jobabo ayudaron en el transporte de las familias hacia los centros de protección.

Las operaciones se desarrollaron como parte de las acciones de emergencia para asistir a los afectados por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra ocasionados por el fenómeno meteorológico.

La gobernadora de Granma, también vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, agradeció públicamente la colaboración de los voluntarios.

“Mil gracias a ustedes por tanto”, escribió en redes sociales, destacando la solidaridad mostrada entre provincias vecinas.

El gesto de los bicitaxistas ha sido ampliamente reconocido por la población, que ha compartido las imágenes de su labor en las redes sociales como símbolo de apoyo y empatía en medio de la crisis provocada por el huracán.

Aunque este es un ejemplo de altruismo y solidaridad también evidencia la fragilidad del régimen cubano que una vez muestra su incapacidad de satisfacer las necesidades de la población.

La emergencia provocada por el paso del huracán Melissa ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la solidaridad entre cubanos. Desde el oriente del país, múltiples iniciativas espontáneas han emergido para asistir a quienes lo perdieron todo.

Una de las más significativas fue liderada por voluntarios de Cáritas, quienes distribuyeron casi 700 raciones de alimentos a damnificados en varios municipios de Granma, una acción humanitaria organizada sin apoyo institucional directo.

Otros gestos ciudadanos también han resaltado en estos días difíciles. En zonas rurales, un joven ofreció su motocicleta personal para trasladar personas y donaciones a los afectados, mostrando cómo el compromiso individual puede suplir las carencias logísticas del Estado.

Este tipo de actos se multiplicaron en redes sociales como ejemplo del espíritu solidario de las comunidades.

También hubo respuestas desde el sector artístico y juvenil. JA Rulay y Belissa Cruz viajaron personalmente a las zonas más golpeadas y entregaron ayuda recolectada por sus seguidores, incluyendo alimentos, ropa y productos de higiene.

La entrega directa, sin intermediarios, evidenció la confianza que muchas personas depositan hoy más en los voluntarios que en las instituciones oficiales.

Entre las historias más conmovedoras está la de un niño que decidió donar todos sus juguetes a otros menores que lo perdieron todo por las inundaciones.

Este sencillo gesto fue celebrado en redes como un símbolo de empatía genuina en medio del desastre, contrastando con la lentitud y escasa eficacia de las respuestas oficiales.