Una cubana residente en Estados Unidos, conocida en TikTok como @williamacelia, compartió un video que ha generado emociones encontradas entre los usuarios. En las imágenes, muestra una maleta llena de medicinas y alimentos que enviará a los damnificados por el huracán Melissa, que dejó graves daños en el oriente de Cuba. “No soy influencer, pero también doy mi grano para mi pueblo de Cuba”, escribió sobre el video, que se volvió viral en pocas horas.
En los comentarios, varios usuarios expresaron su desconfianza hacia las donaciones enviadas a la Isla. “Yo no envío donación porque no sé a manos de quién va a parar, ese régimen se lo coge todo”, escribió una usuaria.
La autora del video respondió con firmeza: “Yo no se lo envío al gobierno, se lo envío a una amistad para que lo reparta, porque no tengo el tete puesto; no ayudo al gobierno, ayudo a los necesitados directamente”. Y ante quienes dudaban de su gesto, añadió: “Lo acabo de enviar a nombre de mi sobrino. Sorry, Díaz-Canel, ahí no coge ni el olor a yuma”.
Aunque no faltaron los comentarios escépticos, la mayoría fueron de apoyo y agradecimiento. “Qué lindo gesto”, “Dios te bendiga” y “Ojalá todos hicieran lo mismo” se leen entre los cientos de mensajes que celebran su iniciativa. La cubana explicó además que, aunque no vive en la Isla, mantiene un fuerte vínculo con las personas que dejó atrás: “Compartieron su miseria conmigo, no puedo abandonarlos ahora”.
Su historia se ha convertido en un ejemplo del espíritu solidario del exilio cubano, que una y otra vez busca formas de tender la mano a los suyos. Mientras el gobierno promete ayudas imposibles, muchos prefieren confiar en gestos como este, sencillos pero reales, que llegan directamente a quienes más lo necesitan.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda a Cuba tras el huracán Melissa
¿Cómo está enviando ayuda la cubana residente en EE.UU. a los afectados por el huracán Melissa?
La cubana está enviando ayuda a través de un familiar en Cuba, asegurando que no pasa por manos del gobierno. Usa servicios como Cubamax para hacer llegar medicinas y alimentos directamente a los necesitados.
¿Por qué algunos desconfían de las donaciones enviadas a Cuba?
La desconfianza surge porque existe un historial de ayudas desviadas o retenidas por el régimen cubano, lo que lleva a muchos a preferir enviar ayuda directamente a personas de confianza en la isla.
¿Qué respuesta ha dado el gobierno cubano al ofrecimiento de ayuda de EE.UU.?
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial sobre el ofrecimiento de Washington. En crisis anteriores, ha rechazado ayuda estadounidense alegando condiciones políticas.
¿Cómo se percibe la ayuda humanitaria en la comunidad cubana fuera de la isla?
La comunidad cubana en el extranjero muestra un espíritu solidario y busca métodos para enviar ayuda directa a sus familias y comunidades en Cuba, evitando que pase por manos del régimen.
