Iglesia Metodista continúa entregando ayuda a damnificados por el huracán Melissa en Cuba

Iglesia Metodista en Cuba reparte ayuda a los damnificados del huracán Melissa en el oriente de la isla

La Iglesia Metodista en Cuba informó que continúa la entrega de ayuda a las familias damnificadas por el huracán Melissa, que azotó el oriente del país a finales de octubre.

En una publicación en su página de Facebook, la organización religiosa compartió nuevas imágenes de sus labores humanitarias, acompañadas del mensaje: “Continúan las ayudas a las familias damnificadas por el huracán Melissa. Esto es la Iglesia”.

Las fotografías muestran a pastores y voluntarios distribuyendo alimentos, agua potable y artículos de primera necesidad a residentes en comunidades afectadas del oriente cubano. En otras imágenes se observan viviendas destruidas y familias que perdieron casi todos sus bienes materiales durante el paso del meteoro.

En días anteriores, la Iglesia Metodista había iniciado la entrega de ayuda humanitaria en Santiago de Cuba, una de las provincias más golpeadas por el huracán, con el apoyo de pastores y equipos de voluntarios que también trasladaron un generador eléctrico a las zonas sin servicio. En esa ocasión, la institución agradeció el apoyo recibido y publicó el mensaje bíblico: “Como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba”, al tiempo que anunció la expansión de su labor hacia otras zonas del oriente cubano.

El huracán Melissa dejó miles de damnificados y severos daños materiales en Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, con cortes de electricidad, viviendas destruidas y comunidades sin acceso a agua potable ni servicios básicos.

En paralelo, el influencer y opositor cubano Alexander Otaola criticó este domingo el anuncio del gobierno de Estados Unidos de canalizar parte de la ayuda humanitaria hacia Cuba a través de la Iglesia Católica. En una publicación en su cuenta de Facebook, escribió: “Enviar ayuda al pueblo cubano con la Iglesia Católica es lo mismo que dársela al Departamento de Asuntos Religiosos del PCC. El dinero en la mano. No se pueden seguir repitiendo los errores de siempre. #ayudaperdida U.S. Department of State”.

El comunicador recordó que en ocasiones anteriores las donaciones enviadas a través de instituciones religiosas quedaron retenidas en el puerto de Mariel y “nunca se supo dónde pararon”. También denunció que “luego venden la ayuda en las tiendas en dólares, y los familiares en Cuba tienen que comprar lo que usted donó”.

Según la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA), la ayuda estadounidense busca que los recursos lleguen “directamente a quienes en el oriente de Cuba fueron más impactados por la devastación del huracán Melissa”, reforzando el compromiso de Washington con el apoyo al pueblo cubano.

Las declaraciones del presentador fueron publicadas poco después de que se conociera el plan de asistencia internacional, lo que generó un amplio debate entre quienes apoyan su postura y quienes defienden el papel de las instituciones religiosas en la entrega de donativos.