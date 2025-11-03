Iglesia Metodista continúa entregando ayuda a damnificados por el huracán Melissa en Cuba

Vídeos relacionados:
La Iglesia Metodista en Cuba informó que continúa la entrega de ayuda a las familias damnificadas por el huracán Melissa, que azotó el oriente del país a finales de octubre.
En una publicación en su página de Facebook, la organización religiosa compartió nuevas imágenes de sus labores humanitarias, acompañadas del mensaje: “Continúan las ayudas a las familias damnificadas por el huracán Melissa. Esto es la Iglesia”.
Las fotografías muestran a pastores y voluntarios distribuyendo alimentos, agua potable y artículos de primera necesidad a residentes en comunidades afectadas del oriente cubano. En otras imágenes se observan viviendas destruidas y familias que perdieron casi todos sus bienes materiales durante el paso del meteoro.
En días anteriores, la Iglesia Metodista había iniciado la entrega de ayuda humanitaria en Santiago de Cuba, una de las provincias más golpeadas por el huracán, con el apoyo de pastores y equipos de voluntarios que también trasladaron un generador eléctrico a las zonas sin servicio. En esa ocasión, la institución agradeció el apoyo recibido y publicó el mensaje bíblico: “Como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba”, al tiempo que anunció la expansión de su labor hacia otras zonas del oriente cubano.
El huracán Melissa dejó miles de damnificados y severos daños materiales en Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, con cortes de electricidad, viviendas destruidas y comunidades sin acceso a agua potable ni servicios básicos.
En paralelo, el influencer y opositor cubano Alexander Otaola criticó este domingo el anuncio del gobierno de Estados Unidos de canalizar parte de la ayuda humanitaria hacia Cuba a través de la Iglesia Católica. En una publicación en su cuenta de Facebook, escribió: “Enviar ayuda al pueblo cubano con la Iglesia Católica es lo mismo que dársela al Departamento de Asuntos Religiosos del PCC. El dinero en la mano. No se pueden seguir repitiendo los errores de siempre. #ayudaperdida U.S. Department of State”.
El comunicador recordó que en ocasiones anteriores las donaciones enviadas a través de instituciones religiosas quedaron retenidas en el puerto de Mariel y “nunca se supo dónde pararon”. También denunció que “luego venden la ayuda en las tiendas en dólares, y los familiares en Cuba tienen que comprar lo que usted donó”.
Según la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA), la ayuda estadounidense busca que los recursos lleguen “directamente a quienes en el oriente de Cuba fueron más impactados por la devastación del huracán Melissa”, reforzando el compromiso de Washington con el apoyo al pueblo cubano.
Las declaraciones del presentador fueron publicadas poco después de que se conociera el plan de asistencia internacional, lo que generó un amplio debate entre quienes apoyan su postura y quienes defienden el papel de las instituciones religiosas en la entrega de donativos.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria tras el huracán Melissa en Cuba
¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia Metodista en la ayuda a los damnificados del huracán Melissa?
La organización ha estado distribuyendo alimentos, agua potable y artículos de primera necesidad en las comunidades afectadas. Además, han extendido sus labores humanitarias a otras zonas del oriente cubano, como Santiago de Cuba, con el apoyo de pastores y voluntarios. Han trasladado generadores eléctricos a áreas sin servicio y han sido un bastión de apoyo y solidaridad en medio de la crisis.
¿Cómo se está canalizando la ayuda internacional a los afectados por el huracán en Cuba?
La ayuda internacional está siendo canalizada a través de diversas organizaciones religiosas y humanitarias. Estados Unidos ha decidido coordinar con la Iglesia Católica la distribución de tres millones de dólares en asistencia humanitaria, asegurando que los recursos lleguen directamente a los más necesitados sin pasar por el régimen cubano. Cáritas Cuba también está dispuesta a canalizar donativos nacionales e internacionales, mientras que otras instituciones como la Cruz Roja China y la ONU han aportado kits familiares y materiales de construcción.
¿Cuáles son las críticas hacia el manejo de la ayuda humanitaria en Cuba tras el huracán Melissa?
Las críticas principales están dirigidas hacia el régimen cubano por su manejo de la ayuda humanitaria. El influencer Alexander Otaola ha cuestionado que la ayuda de Estados Unidos se canalice a través de la Iglesia Católica, argumentando que podría beneficiar al régimen comunista. Además, ha señalado que en ocasiones anteriores las donaciones enviadas a través de instituciones religiosas quedaron retenidas y nunca llegaron a los destinatarios. La desconfianza en las autoridades cubanas también se refleja en las redes sociales, donde muchos exigen que la ayuda llegue directamente a las manos del pueblo.
¿Qué ha dicho el gobierno cubano sobre la ayuda internacional tras el huracán Melissa?
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una reacción oficial clara sobre la ayuda internacional ofrecida por Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Miguel Díaz-Canel ha expresado agradecimiento al papa León XIV por su preocupación y ha enfatizado en la unidad y solidaridad para evitar la pérdida de vidas humanas. El Partido Comunista de Cuba ha mantenido su discurso centrado en la resistencia política y la recuperación, sin abordar directamente las críticas hacia la distribución de ayuda internacional.
