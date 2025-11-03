Apagones en Cuba: La UNE reporta más de 1,000 MW de déficit con oriente todavía a oscuras

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó este lunes un déficit de más de 1,000 megavatios (MW) en el horario pico nocturno, con afectaciones generalizadas en todo el país y el oriente aún prácticamente a oscuras tras los destrozos provocados por el huracán Melissa.

Según el parte oficial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) correspondiente al 3 de noviembre de 2025, la disponibilidad de generación asciende a 1,639 MW frente a una demanda estimada de 2,650 MW, lo que genera un déficit de 1,011 MW y una afectación prevista de 1,081 MW durante la noche.

Durante la mañana, la UNE reportó una disponibilidad de solo 1,349 MW frente a una demanda de 2,025 MW, con 688 MW afectados por déficit de capacidad. Entre las principales incidencias se incluyen averías en las unidades 1 y 2 de la CTE Felton (Holguín) y en la Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre, además de mantenimientos programados en las plantas de Santa Cruz y Cienfuegos.

A la crisis generacional se suman limitaciones por falta de combustible y lubricantes, que mantienen fuera de servicio más de 500 MW en la generación distribuida, así como 488 MW de capacidad térmica restringida por problemas técnicos.

En La Habana, la Empresa Eléctrica informó que el servicio se vio afectado desde las 2:00 p.m. del domingo, con un pico de 206 MW a las 7:00 p.m., restablecido parcialmente a las 4:07 a.m. del lunes. Sin embargo, se mantiene un programa de apagones rotativos que abarca desde las 10:00 a.m. hasta la madrugada del martes 4 de noviembre.

Oriente cubano, aún desconectado

El déficit nacional real supera los 1,050 MW, al incluir los más de 50 MW que continúan fuera del sistema debido a que gran parte del oriente del país sigue sin electricidad. Según reconoció el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, el restablecimiento del servicio en Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo y Las Tunas está “complejizado” por los graves daños en las redes de distribución y las líneas de alta tensión tras el paso del huracán Melissa.

En Granma, apenas el 17% de los habitantes dispone de energía eléctrica; en Guantánamo, el 34%; mientras que Las Tunas avanza con lentitud en la reconexión de circuitos. El suministro hacia esa región sigue interrumpido por la caída de seis torres de alta tensión entre Cueto y Bayamo, según detalló el propio ministro.

La UNE ya había advertido la semana pasada que el oriente cubano podría permanecer sin electricidad por al menos 15 días, una previsión que —a juzgar por la situación actual— podría extenderse mucho más.

Entre promesas y apagones

Aunque el régimen asegura que “todas las termoeléctricas de Camagüey a Artemisa están en línea”, la población reporta apagones de más de 10 horas diarias en varias provincias. En oriente, las brigadas enfrentan robos de cables, inundaciones en microhidroeléctricas y escasez de materiales, lo que ha retrasado los trabajos de recuperación.

Mientras tanto, el Consejo de Defensa Nacional, encabezado por Miguel Díaz-Canel, pidió “trabajar con intensidad” en la rehabilitación de los servicios, aunque para millones de cubanos las palabras oficiales contrastan con la cruda realidad de oscuridad, apagones y carencias que persiste en toda la isla.