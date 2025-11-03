Polarización y apatía: El gran desafío de Trump y los demócratas ante las legislativas de 2026

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump llega a las elecciones de mitad de mandato con un país fracturado y una desaprobación mayoritaria, pero con un bloque republicano más unido que nunca.

Según la encuesta del Washington Post, ABC News e Ipsos, el 59% de los estadounidenses desaprueba su gestión, frente a un 41% que la respalda.

Aun así, el 86% de los votantes republicanos mantiene su apoyo al mandatario, mientras que el 95% de los demócratas y el 69% de los independientes lo desaprueban.

Esta polarización extrema deja al país en un empate técnico: si las elecciones legislativas se celebraran hoy, el 46% votaría por un demócrata y el 44% por un republicano, según el mismo sondeo.

El dato más revelador no está en los extremos, sino en la desconexión: el 68% de los estadounidenses cree que los demócratas están “desconectados de la realidad”, y el 63% opina lo mismo de Trump.

Ni el presidente ni la oposición logran inspirar confianza, lo que anticipa una elección definida por el desencanto más que por la esperanza.

“La fatiga política es el nuevo enemigo de los demócratas”, concluyó el informe de Ipsos. “Los votantes descontentos no necesariamente se movilizan contra Trump; muchos simplemente se desconectan del proceso”.

Los republicanos controlan por escaso margen la Cámara de Representantes, pero los demócratas esperan recuperar terreno en 2026. Sin embargo, Trump conserva una ventaja estructural: sus simpatizantes son más leales y más propensos a votar.

Nueve de cada diez ciudadanos que aprueban su gestión dicen que votarán por un republicano, mientras que solo ocho de cada diez de quienes la desaprueban se inclinarán por un demócrata.

Además, según el Pew Research Center, solo el 50% de los estadounidenses considera hoy a Rusia un “enemigo” directo, un descenso considerable respecto a 2022.

Ese dato refleja un cambio en las prioridades del electorado, más enfocado en la economía y la seguridad interna que en la política exterior, lo que podría favorecer a Trump, pese a su desgaste internacional.

Con la inflación aún alta, la inmigración en el centro del debate y un país dividido en torno a su presidente, Estados Unidos se encamina hacia unas elecciones de mitad de mandato imprevisibles, donde cada voto contará y el desencanto podría ser el gran ganador.

Por qué las elecciones de mitad de mandato de 2026 serán decisivas para el futuro político de Trump y de EE. UU.

Las elecciones legislativas de noviembre de 2026 serán mucho más que una cita rutinaria del calendario político estadounidense: representan un referendo sobre el poder de Donald Trump y la salud de la democracia institucional del país.

En estas elecciones se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y alrededor de 35 de los 100 del Senado, además de varios gobernadores, secretarios de Estado y fiscales generales en diferentes estados. Se trata, por tanto, del momento en que el electorado puede reconfigurar el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso.

Actualmente, el Partido Republicano mantiene una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado está dividido prácticamente en partes iguales, con una ligera ventaja republicana que ha permitido a Trump avanzar parte de su agenda ejecutiva sin mayores obstáculos.

Sin embargo, la encuesta del Washington Post, ABC News e Ipsos muestra un dato clave: el 64% de los estadounidenses considera que Trump se ha extralimitado en el uso de sus poderes presidenciales, y una mayoría cree que el Congreso debe ejercer un mayor control sobre sus decisiones.

Ese sentimiento de desconfianza institucional convierte las legislativas de 2026 en **una elección de equilibrio de poder**: un escenario en el que el votante podría intentar **poner límites al Ejecutivo** más que premiar o castigar a un partido.

Las elecciones de 2025: El termómetro político

Las elecciones celebradas este martes (4 de noviembre de 2025) en Virginia y Nueva Jersey, así como la contienda por la alcaldía de Nueva York, han sido interpretadas como un anticipo del clima electoral que podría dominar en 2026.

En Virginia, donde los republicanos intentaban consolidar su control legislativo, los resultados preliminares muestran una competencia cerrada, con demócratas recuperando terreno en distritos suburbanos claves. En Nueva Jersey, los demócratas mantuvieron la gobernación, pero con una ventaja menor que en ciclos anteriores, lo que confirma una base opositora menos movilizada.

Estos comicios locales, junto con los de Kentucky y Mississippi, han servido de laboratorio para medir el desgaste del trumpismo fuera del ámbito federal. Las tendencias sugieren que, aunque Trump conserva una base leal, los independientes y moderados siguen buscando un contrapeso.

Qué está en juego en 2026

Cámara de Representantes (435 escaños) : Si los demócratas logran ganar al menos una veintena de distritos actualmente republicanos, recuperarían la mayoría y podrían frenar o revisar las órdenes ejecutivas de Trump, muchas de las cuales han generado controversia judicial y política.

: Si los demócratas logran ganar al menos una veintena de distritos actualmente republicanos, recuperarían la mayoría y podrían frenar o revisar las órdenes ejecutivas de Trump, muchas de las cuales han generado controversia judicial y política. Senado (35 escaños) : Los republicanos defenderán varios asientos en estados competidos como Pensilvania, Wisconsin y Nevada. Una pérdida de apenas dos escaños podría devolver el control del Senado a los demócratas, lo que tendría un impacto directo en las nominaciones judiciales y en la política exterior.

: Los republicanos defenderán varios asientos en estados competidos como Pensilvania, Wisconsin y Nevada. Una pérdida de apenas dos escaños podría devolver el control del Senado a los demócratas, lo que tendría un impacto directo en las nominaciones judiciales y en la política exterior. Elecciones estatales: Al menos 11 estados elegirán gobernador, incluyendo Delaware, Indiana, Missouri, Montana, Carolina del Norte, Utah, Vermont, Washington y Virginia Occidental. El control estatal es vital para la administración electoral, la política migratoria y la redistribución de distritos.

El riesgo institucional

El Washington Post y ABC News subrayan que una mayoría de los estadounidenses considera que el Congreso debe limitar los excesos del poder presidencial.

Ese diagnóstico se acentúa tras un año en el que Trump ha usado órdenes ejecutivas para modificar estructuras federales, intervenir en universidades y desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades sin aprobación de los gobernadores.

La Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre varias de esas medidas, pero los ciudadanos ya parecen haber emitido su juicio: el 64% cree que Trump abusa de su autoridad.

Por eso, más que un voto partidista, las elecciones de 2026 podrían convertirse en un voto por los contrapesos: un intento de muchos votantes de evitar que el poder se concentre sin control en un Ejecutivo que muestra tendencia a gobernar por decreto.

“Estas legislativas serán un test no solo para Trump, sino para el sistema”, señaló un análisis de Ipsos. “Si el Congreso se mantiene dócil, la democracia estadounidense corre el riesgo de perder su capacidad de freno y equilibrio”.

Conclusión

En un país donde la mayoría desaprueba al presidente (59%), pero la oposición no logra inspirar confianza, las elecciones de 2026 se perfilan como un pulso entre la institucionalidad y la concentración del poder.

Trump llega con un capital político firme dentro del Partido Republicano, pero con una ciudadanía que —según la propia encuesta— reclama límites claros a su autoridad.

Y esa puede ser la clave del próximo ciclo electoral: no solo quién gobierna Estados Unidos, sino cómo y bajo qué controles democráticos lo hace.