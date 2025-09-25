Trump pierde a un miembro clave de su gabinete en la renuncia más notoria de este segundo mandato

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca enfrenta su salida más notoria en lo que va del segundo mandato de Donald Trump.

Taylor Budowich, subjefe de gabinete y asesor de confianza del presidente, planea abandonar la administración a finales de mes para regresar al sector privado, según adelantó Axios y confirmó CNN.

Aunque no ha sido muy visible hasta ahora, Budowich es considerado figura central en el círculo íntimo de Trump, según revelaron los citados medios de prensa, y ha sido una de las piezas clave en la maquinaria política del presidente estadounidense en los últimos meses.

Su rol en la Casa Blanca abarcaba un amplio espectro de responsabilidades: supervisión de las oficinas de comunicaciones, enlace público, coordinación con el gabinete y la redacción de discursos.

Una cartera extensa que lo convirtió en uno de los hombres de confianza más visibles de Susie Wiles, jefa de gabinete del presidente.

El asesor se incorporó al círculo íntimo de Trump en 2021, poco después de finalizado el primer mandato, y desde entonces ha estado involucrado en los momentos más estratégicos del regreso político del mandatario.

Lo más leído hoy:

Fundó y dirigió el super PAC MAGA Inc. y la organización sin fines de lucro Securing American Greatness, ambas diseñadas para canalizar el apoyo financiero al movimiento trumpista.

Estos grupos recaudaron y gastaron más de 600 millones de dólares durante la campaña pasada, consolidándose como los principales vehículos de respaldo económico de Trump.

En agosto de 2024, Budowich dejó la dirección de esos grupos externos para sumarse de lleno a la campaña oficial de reelección, una decisión que reforzó su papel como uno de los arquitectos del retorno de Trump a la Casa Blanca.

Vínculos y lealtades políticas

Además de su cercanía con el propio Trump, Budowich mantiene una relación estrecha con el vicepresidente J. D. Vance, con quien trabajó directamente en la coordinación de estrategias y en el fortalecimiento de la agenda del Ejecutivo.

“Taylor es alguien en quien he confiado personalmente innumerables veces durante un increíble primer año en el cargo”, aseguró Vance a Axios, resaltando su rol en la administración.

Otros altos funcionarios también destacaron su figura.

“Taylor es un gran amigo y sé que el presidente Trump lo tiene en muy alta estima. Lamento que se vaya, tanto personal como profesionalmente, pero obviamente le deseo lo mejor en lo que decida a continuación”, declaró Susie Wiles.

Stephen Miller, su compañero en la subjefatura de gabinete, lo describió como “uno de los verdaderos fieles de MAGA que ha volcado su corazón en este movimiento y en nuestro presidente”.

Dan Scavino, otro de los subjefes de gabinete y veterano en la órbita trumpista, fue aún más directo: Budowich, dijo, ha sido “un activo vital en Trump 2.0”.

Trayectoria y momentos polémicos

La carrera de Budowich en el entorno del presidente comenzó antes de su rol formal en la Casa Blanca.

Durante la campaña de 2020, trabajó como jefe de gabinete de Donald Trump Jr., lo que lo catapultó a la escena nacional como un operador político leal y de confianza.

En el camino, su nombre también apareció en episodios delicados: fue citado en el marco de la investigación del Congreso sobre los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, y testificó ante fiscales federales en el caso sobre el presunto manejo indebido de documentos clasificados por parte de Trump.

Una salida de alto perfil en un mandato más estable

De acuerdo con CNN, la partida de Budowich es la renuncia de mayor perfil registrada hasta el momento en el segundo mandato de Trump, que ya acumula ocho meses en la Casa Blanca.

A diferencia de lo ocurrido en su primer período, caracterizado por una rotación frenética de asesores y secretarios, la actual administración se ha distinguido por una relativa estabilidad en el personal.

La última baja significativa había sido la de Mike Waltz, quien en mayo fue destituido de su cargo como asesor de seguridad nacional.

Sin embargo, Waltz fue rápidamente reubicado y confirmado como embajador ante las Naciones Unidas, lo que suavizó la percepción de crisis.

Budowich, por su parte, ha preferido no ofrecer declaraciones públicas sobre las razones de su salida.

Según fuentes consultadas por CNN, su decisión responde a la oportunidad de asumir un nuevo rol en el sector privado, aunque no se han divulgado detalles sobre el puesto.

La marcha de Taylor Budowich abre un vacío en el corazón operativo de la Casa Blanca.

No solo se trata de un estratega que construyó el andamiaje financiero y político del movimiento MAGA en los últimos años, sino de un aliado que tejió redes de confianza entre el presidente, el vicepresidente y la cúpula de asesores más cercanos.

Su salida, aunque enmarcada en una administración hasta ahora más estable que la primera, será observada de cerca por analistas políticos y opositores, en busca de señales sobre la cohesión interna de un equipo que se prepara para próximos retos.

Preguntas frecuentes sobre la renuncia de Taylor Budowich y la administración Trump