“El bloqueo es adentro”: Guantanamera confronta a dirigente por abandono tras paso de Melissa

“El bloqueo es adentro no es afuera”, se escucha decir a una guantanamera ante la mirada sarcástica de un dirigente local a quien confronta.
La elocuente declaración de esta cubana hastiada fue difundida por el comunicador Mario Vallejo y parece corresponder a la protesta del reparto Ho Chi Minh, en la ciudad de Guantánamo.
Protesta en Guantánamo
El viernes, varios guantanameros, entre ellos la mujer que aparece en el video, salieron a la calle para exigir “respuestas” y asistencia inmediata ante la falta de agua potable y electricidad tras el paso del huracán Melissa.
La manifestación —que congregó a alrededor de un centenar de personas— denunció muchos días sin servicios básicos, escasez de alimentos y ausencia de información oficial sobre la recuperación; el ambiente se mantuvo tenso aun después de la llegada de policías y oficiales de la Seguridad del Estado, que contribuyeron a disipar el acto.
Los testimonios recogidos por José Raúl Gallegos y el medio Martí Noticias, describen un cuadro de abandono institucional y urgencia social.
“Estamos desesperados. No tenemos luz, no tenemos agua, y nadie nos da respuesta. Aquí hay niños y ancianos que no pueden seguir así”, dijo una vecina que escribió a nuestra redacción bajo condición de anonimato.
Los manifestantes increparon a funcionarios locales y a trabajadores de la empresa eléctrica.
“Esto es una dictadura, lo sabe el mundo entero”, dijo la fuente a nuestra redacción. “No somos perros, somos personas”, “Hasta cuándo es el abuso”, añadió.
También denunciaron que “hay donaciones ahí que se las quieren coger” y que llevan “días durmiendo sin corriente”.
La protesta se concentró en las calles Moncada y 12 Sur, frente a la carpa donde opera la bodega del barrio.
Según el activista Miguel Ángel López Herrera, residente en la zona, el malestar escaló cuando, tras meses de carencias, solo llegaron “dos libras de arroz” a los núcleos familiares, como constató Martí Noticias.
“La gente no aguanta más. Demasiadas enfermedades, sin medicamentos. No hay casa que no haya sido afectada por el huracán, muchas sin techo”, sostuvo.
En las redes circularon videos del momento en que los vecinos exigían la presencia de autoridades y “una respuesta efectiva” a la crisis humanitaria.
De acuerdo con los reportes, la protesta se disipó tras la intervención de la policía y agentes de la Seguridad del Estado; no se informó de detenciones en el lugar, pero fuentes locales advirtieron que la tensión persiste y que el restablecimiento de servicios sigue siendo incierto.
