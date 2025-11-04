René González cuestiona la empatía hacia un perro no evacuado en medio del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El exespía cubano René González provocó polémica en redes sociales este martes tras publicar un mensaje en el que cuestionó la atención pública generada por el caso del perro abandonado durante el paso del huracán Melissa en la provincia de Granma.

En su comentario de Facebook, González comparó la indignación por el abandono del animal con la cobertura de la guerra de Irak por parte de CNN, aludiendo a que, mientras el país era destruido, los medios estadounidenses “aparecían en el zoológico de Bagdad para reportar sobre la situación de los animales”.

Captura Facebook / René González

Según el exespía, la reacción en Cuba ante el caso del perro recuerda aquella situación mediática.

“Ahora resulta que la Primera Secretaria de Granma les debe explicaciones por la decisión de alguna persona que no optó por evacuar a su perro”, escribió, sugiriendo que la preocupación por el animal desvía la atención de las operaciones de rescate humano.

“Me gustan los animales y me opongo a cualquier forma de abuso, pero mi experiencia me hizo desconfiar de quienes quieren más a los embriones y a los animales que a las personas”, agregó el exagente, en aparente referencia a los activistas y ciudadanos que denunciaron el hecho.

Las declaraciones de González llegan días después de que se viralizaran imágenes y denuncias sobre un perro que que no fue rescatado durante el huracán Melissa, en la zona del río Cauto, en la provincia de Granma.

El suceso generó una oleada de indignación en redes sociales, donde cientos de cubanos reclamaron responsabilidades y pidieron explicaciones a las autoridades locales.

En respuesta, varios medios oficialistas y figuras del régimen intentaron desacreditar las críticas, minimizando el hecho y calificándolo de exageración mediática.

Fue en ese contexto que González se sumó al debate, reforzando la postura del oficialismo y acusando de manera sutial a los activistas de distorsionar las prioridades en medio de una emergencia nacional.

La organización Bienestar Animal Cuba, capítulo en su capítulo habanero (BAC-Habana) respondió a sus declaraciones en un comunicado publicado en Facebook, donde lamentó que “figuras con tanto alcance prefieran distorsionar una causa legítima antes que reconocer la importancia de la empatía”.

Captura Facebook / BAC-Habana

“Nuestra causa no busca protagonismo, busca coherencia. No pretende competir con el dolor humano, sino recordar que la compasión no se mide por especie”, afirmó el grupo, recordando que la defensa animal también forma parte de la sensibilidad y responsabilidad social.

BAC-Habana denunció además que, desde el oficialismo, se ha intentado politizar y ridiculizar la indignación pública, en lugar de asumir la falta de protocolos y sensibilidad hacia los animales durante situaciones de desastre.

El caso del perro de Granma ha reabierto el debate sobre la ausencia de una política real de protección animal en Cuba y la falta de empatía de las autoridades ante hechos que conmueven a la ciudadanía.

Mientras las voces del régimen insisten en desviar el foco, los activistas recuerdan que “una sociedad que ignora el sufrimiento de los más indefensos —humanos o animales— pierde su humanidad”.