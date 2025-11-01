Indignación en Cuba por perro abandonado durante las evacuaciones en la provincia Granma

Vídeos relacionados:
La organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) lanzó este sábado un llamado nacional urgente para exigir fe de vida del perro abandonado durante las evacuaciones en Granma, una historia que ha desatado una ola de indignación en todo el país.
“Este no es un post más. Es el grito de un perrito que se quedó solo, mirando al cielo por donde se fue su amigo”.
BAC, en coordinación con voluntarios en la provincia, pidió apoyo ciudadano para localizar al animal, ofreciendo asumir todos los gastos de su rescate, atención veterinaria y traslado.
En sus redes sociales denunciaron con contundencia la cobertura mediática oficial:
“¿Por qué hacen los medios oficiales un escrito poético romantizando el abandono animal en Bayamo?”.
Y fueron más allá: iniciaron una campaña para llenar las redes sociales con la imagen del perro aullando, convertido ya en símbolo de la lealtad traicionada y del dolor silenciado.
Pidieron a los cubanos que actualicen sus fotos de perfil con su rostro:
“Que Facebook, Instagram y todas las redes se llenen de su rostro y su clamor. Que cada notificación, cada comentario y cada historia lleven el mismo mensaje: ¡Exigimos fe de vida del perrito de Bayamo!”.
El llamado de BAC no solo busca salvar a un animal, sino denunciar una actitud institucional que, en medio de una catástrofe, presentó como poesía lo que para miles es un crimen: el abandono de un ser vivo durante una emergencia.
El inicio de la historia
Todo comenzó con una serie de imágenes publicadas por CMKX Radio Bayamo, medio oficialista de Granma.
Bajo el título “El dolor de la partida”, mostraron a un perro solitario entre el fango, observando con la mirada fija el helicóptero militar que se alejaba llevándose a su dueño.
La escena ocurrió durante las evacuaciones provocadas por el desbordamiento del Río Cauto, que arrasó comunidades en la región y dejó a miles de personas sin hogar.
En medio del caos, un helicóptero del Ejército rescataba a una familia, dejando atrás -sin explicación- a su perro.
“Nadie —de los que estaban allí— sabía su nombre, pero no hizo falta.
Lo vimos levantar el hocico y aullar... aullar con una mezcla de dolor y resignación…”
Este fragmento del texto publicado por la emisora, escrito en tono lírico, fue lo que encendió la indignación en las redes. Lejos de inspirar ternura, provocó una reacción masiva de rechazo.
Reacción viral a las imágenes
Los comentarios no tardaron en viralizarse. Miles de cubanos expresaron su dolor, furia e incomprensión ante la decisión de abandonar al animal y, más aún, ante el intento de justificarlo con metáforas poéticas. Estas fueron algunas de las respuestas más compartidas:
“¿Y creen que esto es positivo? Sin palabras.”
“Una crónica al abuso animal. Con fotos incluidas.”
“Dejaron al pobre animal en una zona de inundación. ¿Y desean que se aplauda?”
“Yo prefiero morir ahogada antes que dejar a uno de mis animalitos.”
“Ese perro se va conmigo a donde yo vaya. Estoy segura de que él no hubiera dejado a su dueño solo.”
“Es un acto cruel. No hay poesía que justifique el abandono.”
“¿Y el perrito? ¡Queremos saber si lo rescataron! ¡No tiene perdón de Dios lo que hicieron!”
Las redes sociales, normalmente fragmentadas por la censura y el miedo, se unieron esta vez en un mismo grito.
Incluso fuera de Cuba, numerosos cubanos compartieron mensajes como:
“Si algo amo del país donde vivo es que allí jamás dejarían a un perro en una evacuación.”
“Si abandonas al perro… tendrás pesadillas con sucesos que ocurrirán más tarde”
La conmoción fue tal que alcanzó al poeta cubano Alexis Díaz-Pimienta, quien evocó uno de sus versos para denunciar lo sucedido. Desde sus redes sociales citó un fragmento de su poema Yo también pude ser Jacques Daguerre:
“Si abandonas al perro
se irá con él la memoria secreta de la casa...
dormirá tu pasado a la intemperie
y tendrás pesadillas con sucesos que ocurrirán más tarde.”
La cita se convirtió en uno de los mensajes más compartidos del día. En ella, muchos encontraron no solo una crítica al acto en sí, sino una advertencia moral: dejar atrás al más fiel tiene consecuencias más allá de lo visible.
¿Dónde está el perro de Bayamo?
Mientras los niveles del Río Cauto comienzan lentamente a descender, la pregunta que no deja de repetirse es una sola: ¿Qué fue del perro de Bayamo?
¿Sigue esperando entre el barro y los escombros? ¿Fue finalmente rescatado? ¿Está herido? ¿Murió esperando?
BAC-Habana ha pedido información urgente a voluntarios, refugios y protectores independientes en Granma.
Han ofrecido recursos y logística para llevarlo a un lugar seguro. Pero hasta el momento, ni los medios oficiales ni las autoridades han dado respuesta.
“No dejemos que su historia termine en el abandono”, concluyó el BAC.
