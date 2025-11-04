Apagones en Cuba: Déficit de generación supera los 1,100 MW y el oriente sigue a oscuras

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) informó que este lunes el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas y se mantuvo interrumpido durante toda la madrugada del 4 de noviembre de 2025.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación se registró a las 18:20 horas, con 1.205 megavatios (MW) fuera del sistema.

Otros 527 MW resultaron afectados en las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo, como consecuencia del paso del huracán Melissa, que mantiene al oriente cubano prácticamente en apagón general desde el pasado 28 de octubre.

Energía solar insuficiente

La UNE destacó en su reporte que los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos del occidente y centro del país produjeron 1.970 megavatios hora (MWh), con una potencia máxima de 378 MW, cifras que apenas alivian el profundo déficit de generación del país.

A las 06:00 horas de este martes, la disponibilidad del SEN era de 1.470 MW frente a una demanda de 2.220 MW, lo que provocó una afectación inmediata de 780 MW. La empresa prevé que este déficit aumente hasta 830 MW en las próximas horas.

Averías y falta de combustible agravan la crisis

Entre las principales incidencias reportadas se encuentran averías en la Unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel), la Unidad 2 de Felton (Holguín) y la Unidad 5 de Diez de Octubre (Camagüey).

Además, están en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 560 MW fuera de servicio, mientras que los problemas de combustible mantienen paralizadas 54 centrales de generación distribuida (434 MW) y otras 147 MW están indisponibles por falta de lubricante. En total, 581 MW permanecen afectados por esta causa.

Pronóstico para el horario pico: Otra noche de apagones

La UNE pronostica para el horario pico la entrada de 50 MW de motores que hoy están fuera por falta de combustible y el regreso parcial de la Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, con 80 MW adicionales. Aun con esas incorporaciones, la disponibilidad máxima apenas llegaría a 1.600 MW, frente a una demanda prevista de 2.700 MW, lo que dejaría un déficit de 1.100 MW.

De mantenerse estas condiciones, la empresa estatal estima apagones de hasta 1.170 MW durante la noche, lo que se traducirá en prolongadas horas sin electricidad para la mayoría del país.

Mientras tanto, el oriente del país —desde Las Tunas hasta Guantánamo— continúa sumido en un apagón casi total. Las brigadas han comenzado la recuperación de algunas zonas, pero los avances son mínimos y muchas localidades siguen incomunicadas o sin energía eléctrica estable.