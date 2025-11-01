Nuevo horario en las bodegas de Santa Clara tras el cambio de hora: Otro ajuste en la rutina del cubano

Vídeos relacionados:
El cambio de horario en Cuba volvió a alterar la rutina del cubano, esta vez en las bodegas de Santa Clara, donde la emisora municipal Estereocentro informó que los establecimientos estatales modificarán su horario de atención tras la entrada en vigor del horario de invierno el 2 de noviembre.
La medida, que el gobierno presenta como parte del plan para “ahorrar energía” y “aprovechar mejor la luz natural”, ha generado más molestia que comprensión entre los vecinos de la ciudad. Muchos consideran que el ajuste es apenas un nuevo parche para maquillar la crisis energética que azota al país desde hace años.
Las autoridades insisten en que atrasar una hora los relojes aliviará los apagones, pero la población ya no cree en ese discurso. “No nos dará tiempo a comprar todo lo que viene a la tienda”, comentó con ironía una vecina de Santa Clara en la publicación de la emisora, mientras otra preguntaba con el mismo tono: “¿Y por qué los puntos de pan no, si es igual que una bodega? ¿O es que nosotros no somos iguales?”.
Otros usuarios aprovecharon para descargar su frustración ante lo que ven como un sistema sin soluciones reales. “Total, deberían cerrarlas y dejar una por zona. Seguro se ahorran miles de CUP en salario y resuelven el problema de la vivienda”, escribió una usuaria. Otra fue más tajante: “Da igual si en las bodegas no hay nada”.
En medio del malestar generalizado por los apagones y la escasez, la medida parece, para muchos, un recordatorio de que el cubano sigue ajustando su vida, otra vez, a la medida del déficit. O como resumió con sarcasmo una internauta: “Con dos horas tienen, si son objetos decorativos de los barrios”.
Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Cuba y su impacto en la crisis energética
¿Por qué se ha modificado el horario en las bodegas de Santa Clara?
El cambio de horario en las bodegas de Santa Clara se debe al ajuste al horario de invierno en Cuba, una medida que el gobierno presenta como parte de un plan para “ahorrar energía” y “aprovechar mejor la luz natural”. Sin embargo, esta modificación ha generado malestar entre la población, que ve el cambio como otra medida superficial frente a la crisis energética que afecta al país.
¿Cómo afecta el cambio de horario al consumo de energía en Cuba?
El gobierno cubano justifica el ajuste al horario de invierno como una estrategia para "optimizar el uso de la luz natural durante los meses con menos horas de sol". Sin embargo, la población cubana es escéptica respecto a la efectividad de esta medida para reducir los apagones, ya que la crisis energética se debe principalmente a la falta de mantenimiento en las termoeléctricas y la escasez de combustible.
¿Cuál es la percepción de los cubanos sobre los cambios en el sistema eléctrico?
La mayoría de los cubanos perciben las medidas del gobierno como insuficientes y se sienten frustrados por las continuas promesas incumplidas de mejorar el sistema eléctrico. El escepticismo es generalizado debido a años de apagones prolongados y la falta de soluciones estructurales por parte del régimen.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados que afectan actividades diarias esenciales como cocinar, lavar y conservar alimentos. Los cubanos deben reorganizar sus rutinas diarias en función de la disponibilidad de electricidad, lo que genera un impacto significativo en su calidad de vida.
