Nuevo horario en las bodegas de Santa Clara tras el cambio de hora: Otro ajuste en la rutina del cubano

Una bodega en Santa Clara y la libreta de racionamiento, símbolos de un sistema que sigue ajustando horarios y rutinas en medio de la escasez y los apagones.

El cambio de horario en Cuba volvió a alterar la rutina del cubano, esta vez en las bodegas de Santa Clara, donde la emisora municipal Estereocentro informó que los establecimientos estatales modificarán su horario de atención tras la entrada en vigor del horario de invierno el 2 de noviembre.

La medida, que el gobierno presenta como parte del plan para “ahorrar energía” y “aprovechar mejor la luz natural”, ha generado más molestia que comprensión entre los vecinos de la ciudad. Muchos consideran que el ajuste es apenas un nuevo parche para maquillar la crisis energética que azota al país desde hace años.

Captura de Facebook/Estereocentro

Las autoridades insisten en que atrasar una hora los relojes aliviará los apagones, pero la población ya no cree en ese discurso. “No nos dará tiempo a comprar todo lo que viene a la tienda”, comentó con ironía una vecina de Santa Clara en la publicación de la emisora, mientras otra preguntaba con el mismo tono: “¿Y por qué los puntos de pan no, si es igual que una bodega? ¿O es que nosotros no somos iguales?”.

Otros usuarios aprovecharon para descargar su frustración ante lo que ven como un sistema sin soluciones reales. “Total, deberían cerrarlas y dejar una por zona. Seguro se ahorran miles de CUP en salario y resuelven el problema de la vivienda”, escribió una usuaria. Otra fue más tajante: “Da igual si en las bodegas no hay nada”.

En medio del malestar generalizado por los apagones y la escasez, la medida parece, para muchos, un recordatorio de que el cubano sigue ajustando su vida, otra vez, a la medida del déficit. O como resumió con sarcasmo una internauta: “Con dos horas tienen, si son objetos decorativos de los barrios”.