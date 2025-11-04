“Ponte un casco y agárrate de la brocha”: Yordanka Battle responde sin filtros a la hija de Alejandro Gil

Vídeos relacionados:

Yordanka Battle Moré respondió con dureza a Laura María Gil González, hija del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, quien días atrás pidió en redes sociales que el juicio contra su padre, acusado de espionaje, malversación y otros delitos, se realizara de forma pública y televisada.

Battle, conocida por su estilo frontal y sus críticas al sistema cubano, dedicó un breve mensaje a la joven, en el que mezcló empatía filial con un fuerte reclamo social.

“Antes que todo, decirte que eres una buena hija. Te entiendo, yo también lo soy, y sé los sacrificios que eso conlleva”, comenzó. Pero de inmediato marcó distancia añadiendo que “no solamente tu papá, hasta quien se robó una papa en un agro, todos los cubanos merecemos un juicio justo… Tu papá no es la última Coca Cola en el desierto del Sahara”.

En su publicación, Battle retrató con crudeza el día a día del cubano de a pie, mencionando que “ese pueblo al que ahora tomas como referencia está embebido en conseguir los alimentos, los medicamentos, el aseo, en tratar de comunicarse con sus familiares o sacar a su hijo de ‘El Kimico’. A un porciento importante de la población cubana no le interesa en lo más mínimo lo que le ocurra a tu señor padre. ¡La vida es dura, criatura! ¡Así que ponte un casco y sujétate de la brocha, que ya se llevaron tu escalera!”.

Battle cerró su mensaje con una declaración de principios: “Cuba es de los cubanos, sin importar el espectro político. Los hay como yo, que queremos una Cuba liberal, donde se ame y respete la vida, la economía de libre mercado y los derechos individuales”.

La respuesta de Yordanka, viral en redes, sintetiza el sentir de muchos cubanos que ven en el caso de Gil un reflejo de los privilegios y desconexión de las élites frente a la crisis del país.

Mientras Laura Gil invoca la Constitución para exigir transparencia, voces como la de Battle recuerdan el contraste entre ese discurso y la precariedad de quienes viven bajo un sistema que no garantiza lo básico.

El intercambio ocurre en medio de otras voces que se han sumado a las críticas ante el comunicado publicado por la hija del exministro de Economía, cara visible de la debacle del país. Entre ellos se alzó el dramaturgo Yunior García Aguilera, quien reconoció el gesto de Laura como “un acto de hija”, pero señaló que su discurso usa el “lenguaje de la sumisión forzada”, típico, dijo, de quienes hablan bajo regímenes autoritarios.

“Se dice una cosa para que el censor no te castigue y otra para que el pueblo entienda lo que de verdad quieres decir”, apuntó.

Por su parte, el periodista José Luis Tan Estrada fue más severo y declaró que “no puedo sentir empatía por la hija de Alejandro Gil. Es comprensible que defienda a su padre, pero en su declaración no hay una sola palabra de empatía hacia los cubanos condenados por exigir exactamente lo mismo: transparencia y justicia”.

Y desde el ámbito académico, el economista Mauricio de Miranda Parrondo elevó el tono del debate al exigir la renuncia de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, afirmando que el caso de Alejandro Gil revela el colapso moral e institucional del sistema: “Ustedes no son la solución, son el problema”, escribió.

En esa tensión, la voz de Yordanka Battle resuena como la de una generación que ya no teme decir lo que muchos piensan de que en Cuba, la verdad del poder y la del pueblo hace tiempo dejaron de encontrarse.