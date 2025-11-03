Economista cubano exige la renuncia de Díaz-Canel tras acusación de espionaje contra Alejandro Gil

Vídeos relacionados:

El economista cubano Mauricio De Miranda Parrondo lanzó un duro pronunciamiento en el que exige la renuncia inmediata de Miguel Díaz-Canel, del primer ministro Manuel Marrero y de toda la dirección del gobierno, a los que responsabiliza de la crisis económica, social y moral que atraviesa el país.

La declaración, publicada en Facebook, llega tras el mensaje de Laura María Gil González, quien pidió transparencia en el caso de su padre -el exministro de Economía Alejandro Gil- imputado por delitos graves como espionaje, malversación, cohecho y lavado de activos, entre otros.

"Presidente: renuncie. Primer ministro: renuncie"

En su texto, De Miranda Parrondo explicó que, aunque ha sido uno de los críticos más severos de la gestión de Alejandro Gil, su mirada se dirige ahora hacia el núcleo del poder que lo amparó.

"He sido crítico de la gestión de Alejandro Gil, pero no solo por él, sino por el sistema que representaba y que continúa petrificado, con toda su fuerza opresora e incapaz de afrontar con dignidad las necesidades del pueblo", escribió.

El economista comparó la situación cubana con la de Vietnam, recordando que en 2023 el entonces presidente Nguyen Xuân Phúc renunció tras descubrirse casos de corrupción en su gobierno, aunque él mismo no estuviera directamente implicado.

"Tuvo vergüenza y no buscó atornillarse en el poder", subrayó De Miranda, en alusión directa a Díaz-Canel.

A partir de esa comparación, lanzó su mensaje más contundente:

"Señor Díaz-Canel: ¿cómo es posible que una persona a quien usted despidió con agradecimiento por su gestión haya sido no solo corrupto, sino también espía? Si esto es así, ¿cuál es su responsabilidad? Señor Marrero: ¿cómo es posible que el viceprimer ministro y ministro de Economía haya sido acusado de espionaje bajo sus narices y usted no lo supiera? Ustedes son responsables de eso", detalló.

Captura de Facebook / Mauricio De Miranda Parrondo

Y remató con una exhortación sin precedentes desde un académico cubano:

"Presidente: renuncie. Primer ministro: renuncie. Diputados: convoquen una Asamblea Constituyente libremente elegida y después renuncien también. Ustedes no son la solución, son el problema. Es por ustedes que estamos donde estamos", recalcó.

De Miranda dejó claro que su postura crítica hacia el gobierno no implica apoyo a las sanciones económicas de Estados Unidos, a las que se opone firmemente, pero subrayó que la principal responsabilidad de la debacle cubana recae en la incompetencia del liderazgo interno.

"Estas palabras mías jamás dejarán de considerar los efectos nocivos de las sanciones, pero son ustedes los principales responsables de la debacle del país. Y por vergüenza, deberían marcharse", subrayó.

Una fractura en el discurso oficial

El pronunciamiento de De Miranda ocurre en medio de una tormenta política en La Habana.

La hija de Alejandro Gil -hasta hace poco una funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX)- rompió el silencio y cuestionó la versión oficial de la Fiscalía, a la vez que exige un juicio "a puertas abiertas" y televisado.

Laura Gil exigió que se informe con claridad sobre los supuestos países implicados y los hechos concretos de las imputaciones. Su reclamo es excepcional en el contexto cubano, donde la censura, el miedo y la falta de acceso a la información son norma.

En contraste, la hermana del exministro, María Victoria Gil, declaró desde Canarias sentirse "dolida y avergonzada" y pidió que, de probarse la culpabilidad de su hermano, "caiga sobre él todo el peso de la ley".

Mientras tanto, las estructuras oficiales del Partido Comunista han impulsado en redes la etiqueta #CeroImpunidad, respaldando la actuación de la Fiscalía y reforzando el discurso de "tolerancia cero" contra la corrupción, pese a la evidente opacidad del proceso judicial.

Crisis política y desconfianza total

El caso de Alejandro Gil ha desatado un terremoto político. Por primera vez en años, una voz cercana al entorno gubernamental cuestiona abiertamente la versión del Estado. Y, ahora, un economista cubano de reconocido prestigio internacional rompe con cualquier prudencia diplomática para exigir la dimisión total del liderazgo.

Analistas apuntan que el texto de De Miranda no es solo una crítica moral, sino un diagnóstico del colapso institucional del país, donde la corrupción, la represión y la ineficiencia han destruido lo poco que quedaba de credibilidad oficial.

El economista evoca también los procesos estalinistas de Moscú, entre 1936 y 1938, para advertir sobre los paralelismos entre los juicios políticos de entonces y las acusaciones actuales en Cuba:

“En Moscú, miles de revolucionarios fueron condenados por crímenes falsos. En Cuba no se trata de eso: estos corruptos no son revolucionarios. Ni Gil, ni quienes lo acusan, ni quienes hoy dirigen a la sufrida Cuba.”

Un llamado a la vergüenza y la responsabilidad

El mensaje de De Miranda ha tenido amplia difusión en redes sociales y ha sido compartido por cientos de usuarios dentro y fuera de la Isla.

Su exhortación a la renuncia de la cúpula gobernante señala lo que muchos ciudadanos sienten: que el poder en Cuba ha perdido toda legitimidad moral.

Mientras tanto, miles de cubanos siguen atrapados en una crisis sin salida: con una inflación desbordada, apagones constantes, salarios que no cubren la comida básica y un éxodo masivo que vacía las calles.

En medio de ese panorama, las palabras del economista resumen el hartazgo colectivo: "Ustedes, todos, carecen de la posibilidad de sacar a nuestro país de la terrible crisis en la que nos encontramos. Ustedes no son la solución, SON EL PROBLEMA. Es por ustedes que estamos donde estamos".