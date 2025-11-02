“Callé por proteger la imagen de nuestro país”: Hija de Alejandro Gil explica su silencio y defiende a su padre

Vídeos relacionados:
Laura María Gil, hija del exministro cubano Alejandro Gil Fernández, justificó su silencio público de los últimos meses y salió en defensa de su padre, acusado de espionaje y otros delitos graves, en el primero de tres comunicados publicados en su perfil de Facebook.
“Si no me he pronunciado anteriormente al respecto, ha sido por mi destacado compromiso, al igual que el resto de la familia, en proteger la imagen de nuestro país y evitar a toda costa un descontento popular o un conflicto internacional”, escribió la joven, amparándose en los artículos 54 y 48 de la Constitución de la República de Cuba, que reconocen el derecho a la libertad de expresión y a la defensa del honor.
En su mensaje, Laura María Gil expresó su “profunda consternación por los acontecimientos recientes” y aseguró haber respetado “en todo momento el debido proceso cumplido” y colaborado “eficientemente en todo el proceso de instrucción”. Aunque dijo no tener intención de alterar “el curso de las cosas”, la hija del exministro agradeció el apoyo recibido y reclamó mayor transparencia sobre las acusaciones contra su padre.
“Me complace saber que el gobierno cubano ha puesto en práctica tan eficientemente la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (...), pero creo que le quedaron pequeños detalles sueltos que han fomentado la especulación popular”, señaló. “Considero, al igual que todos los cubanos, que se debe ser totalmente transparente y dar una información completa al pueblo”.
Reclamo de transparencia
En el texto, Laura María se refiere directamente al delito de espionaje, el más grave entre los que pesan sobre el exministro, y pide una explicación más detallada sobre los supuestos hechos.
“Agradezco que lo hayan mencionado, ya que ha sido la piedra angular de esta investigación, pero creo que el pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, escribió antes de enumerar una serie de preguntas: “¿Qué hizo? ¿A qué país o países nos referimos? ¿Desde cuándo? ¿Qué recibió a cambio? ¿Con quién sostuvo sus encuentros? ¿Qué información reveló? ¿Bajo la orden directa de quién lo hacía?”.
La hija del ex titular de Economía y Planificación sostiene que la versión oficial ha dejado vacíos que alimentan la incertidumbre social. Su postura coincide con el tono de sus mensajes anteriores, donde ha reclamado un juicio “a puertas abiertas”, transmitido en vivo por la televisión nacional y Cubavisión Internacional, con participación de medios oficiales y no oficiales.
Una defensa desde dentro del sistema
Lejos de romper con el discurso oficial, la hija del exministro combina el lenguaje jurídico y patriótico con una crítica implícita al manejo de la información por parte del Estado. Su apelación a la Constitución y a la transparencia sugiere un intento de disputar el relato oficial sin cuestionar directamente al gobierno.
“Solo agradezco de corazón a las personas que se han mantenido firmes y nos han manifestado su apoyo y solidaridad en un momento tan difícil”, escribió, marcando distancia de cualquier confrontación abierta pero reafirmando la necesidad de “una información completa al pueblo”.
El caso de Alejandro Gil, destituido en febrero de 2024 y acusado de delitos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos y falsificación de documentos, ha puesto en evidencia las tensiones entre la narrativa de “cero impunidad” promovida por el Partido Comunista y el manejo hermético de los procesos judiciales contra altos funcionarios.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Alejandro Gil Fernández en Cuba
¿Cuáles son las acusaciones contra Alejandro Gil Fernández?
El exministro Alejandro Gil Fernández enfrenta múltiples acusaciones por delitos graves, incluyendo espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, evasión fiscal, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos. El caso ha generado un amplio debate sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el gobierno cubano.
¿Por qué la hija de Alejandro Gil exige un juicio público y transparente?
Laura María Gil, hija del exministro, exige un juicio a puertas abiertas para garantizar la transparencia en el proceso judicial y que el pueblo cubano tenga acceso a la información completa sobre las acusaciones de espionaje y otros delitos que se imputan a su padre. Ella considera que la falta de detalles fomenta la especulación y la desconfianza pública.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante el caso de Alejandro Gil?
El gobierno cubano ha mantenido un discurso de "tolerancia cero" a la corrupción, destacando que la Fiscalía ha controlado la investigación y que se busca aplicar sanciones severas en correspondencia con los delitos cometidos. Sin embargo, la falta de detalles en la comunicación oficial ha generado escepticismo sobre la verdadera transparencia del proceso.
¿Qué impacto tiene el caso de Alejandro Gil en la percepción pública del gobierno cubano?
El caso de Alejandro Gil ha intensificado las críticas hacia la gestión estatal en Cuba, destacando las deficiencias en la transparencia judicial y en la lucha contra la corrupción. La situación económica del país, marcada por la escasez y los apagones, ha agravado la percepción negativa del público sobre la eficacia del gobierno en resolver los problemas internos.
