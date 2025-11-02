“Callé por proteger la imagen de nuestro país”: Hija de Alejandro Gil explica su silencio y defiende a su padre

Vídeos relacionados:

Laura María Gil, hija del exministro cubano Alejandro Gil Fernández, justificó su silencio público de los últimos meses y salió en defensa de su padre, acusado de espionaje y otros delitos graves, en el primero de tres comunicados publicados en su perfil de Facebook.

“Si no me he pronunciado anteriormente al respecto, ha sido por mi destacado compromiso, al igual que el resto de la familia, en proteger la imagen de nuestro país y evitar a toda costa un descontento popular o un conflicto internacional”, escribió la joven, amparándose en los artículos 54 y 48 de la Constitución de la República de Cuba, que reconocen el derecho a la libertad de expresión y a la defensa del honor.

Captura de Facebook/Laura María Gil González

En su mensaje, Laura María Gil expresó su “profunda consternación por los acontecimientos recientes” y aseguró haber respetado “en todo momento el debido proceso cumplido” y colaborado “eficientemente en todo el proceso de instrucción”. Aunque dijo no tener intención de alterar “el curso de las cosas”, la hija del exministro agradeció el apoyo recibido y reclamó mayor transparencia sobre las acusaciones contra su padre.

“Me complace saber que el gobierno cubano ha puesto en práctica tan eficientemente la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (...), pero creo que le quedaron pequeños detalles sueltos que han fomentado la especulación popular”, señaló. “Considero, al igual que todos los cubanos, que se debe ser totalmente transparente y dar una información completa al pueblo”.

Reclamo de transparencia

En el texto, Laura María se refiere directamente al delito de espionaje, el más grave entre los que pesan sobre el exministro, y pide una explicación más detallada sobre los supuestos hechos.

Lo más leído hoy:

“Agradezco que lo hayan mencionado, ya que ha sido la piedra angular de esta investigación, pero creo que el pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, escribió antes de enumerar una serie de preguntas: “¿Qué hizo? ¿A qué país o países nos referimos? ¿Desde cuándo? ¿Qué recibió a cambio? ¿Con quién sostuvo sus encuentros? ¿Qué información reveló? ¿Bajo la orden directa de quién lo hacía?”.

La hija del ex titular de Economía y Planificación sostiene que la versión oficial ha dejado vacíos que alimentan la incertidumbre social. Su postura coincide con el tono de sus mensajes anteriores, donde ha reclamado un juicio “a puertas abiertas”, transmitido en vivo por la televisión nacional y Cubavisión Internacional, con participación de medios oficiales y no oficiales.

Una defensa desde dentro del sistema

Lejos de romper con el discurso oficial, la hija del exministro combina el lenguaje jurídico y patriótico con una crítica implícita al manejo de la información por parte del Estado. Su apelación a la Constitución y a la transparencia sugiere un intento de disputar el relato oficial sin cuestionar directamente al gobierno.

“Solo agradezco de corazón a las personas que se han mantenido firmes y nos han manifestado su apoyo y solidaridad en un momento tan difícil”, escribió, marcando distancia de cualquier confrontación abierta pero reafirmando la necesidad de “una información completa al pueblo”.

El caso de Alejandro Gil, destituido en febrero de 2024 y acusado de delitos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos y falsificación de documentos, ha puesto en evidencia las tensiones entre la narrativa de “cero impunidad” promovida por el Partido Comunista y el manejo hermético de los procesos judiciales contra altos funcionarios.