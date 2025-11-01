"No reconocerá ningún delito que se le imputa": Asegura hija de Alejandro Gil

Vídeos relacionados:

La hija de Alejandro Gil Fernández, ex titular de Economía y Planificación imputado este viernes por la Fiscalía de Cuba, afirmó públicamente que su padre “se mantiene firme en su defensa y no reconocerá, bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le imputa” si estos no son “debidamente verificados”.

En su mensaje, difundido en redes sociales, Laura María Gil González reclamó máxima transparencia sobre el proceso, defendió el derecho a la libertad de expresión y a la protección del honor amparándose en los artículos 54 y 48 de la Constitución, y pidió que la ciudadanía pueda conocer, sin opacidad, los elementos que sostienen las acusaciones.

La joven sostiene que no había hablado antes “por el compromiso” de su familia con la imagen del país y para evitar “descontento popular o un conflicto internacional”, pero ahora insiste en que la información oficial ha dejado “detalles sueltos” que alimentan la especulación.

A su juicio, si el eje del caso es el presunto espionaje, el público tiene derecho a saber qué se hizo, a favor de qué países, desde cuándo, a través de qué canales de comunicación, qué se recibió a cambio, dónde ocurrieron los presuntos encuentros, bajo órdenes de quién, qué información se reveló, qué medidas se habrían propuesto “por orden de otro Estado”, qué pruebas existen y, llegado el caso, incluso cuál sería el “seudónimo” del acusado.

"Sobre el tema del espionaje, agradezco que lo hayan mencionado, ya que ha sido la piedra angular de esta investigación, Pero creo el pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia, explicando pequeños detalles", reclamó.

En ese marco, exige un juicio a puertas abiertas, con transmisión en vivo por la televisión nacional y Cubavisión Internacional, y acceso de medios oficiales y no oficiales, así como de cadenas extranjeras.

Asegura que esa exigencia no es solo suya, sino también de su padre “desde el primer día”, y expresa confianza en que “el pueblo cubano será partícipe del juicio” y que su alegato de defensa será “correctamente comunicado”.

La hija de Gil subraya que su publicación no incita a la violencia, no revela secretos de Estado ni menosprecia a las instituciones —Ministerio del Interior, Contraloría, Fiscalía, Presidencia— involucradas en el proceso, y advierte que cualquier represalia contra ella o sus seres queridos sería “totalmente ilegal” y violatoria de sus derechos constitucionales.

Reitera, además, su llamado a que los gobiernos que supuestamente habrían estado implicados en las conductas investigadas hagan un pronunciamiento oficial, porque —dice— se trata de una acusación “muy seria” que trasciende la política interna y puede convertirse en un caso internacional.

El mensaje concluye con una reiteración de que su objetivo es que la transparencia sea llevada “a su máxima expresión”, tanto por respeto al pueblo como por el derecho de la familia y del propio Gil a defender su honor y su versión de los hechos.

El escándalo de corrupción de Gil

La Fiscalía General de la República informó este viernes que ejerció acción penal pública contra Alejandro Miguel Gil Fernández —quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación— y otros imputados, tras culminar la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior.

Las actuaciones contra el ex vice primer ministro y exministro de Economía y Planificación fueron presentadas al tribunal correspondiente y se solicitaron sanciones privativas de libertad “en correspondencia con los hechos cometidos”.

El Ministerio Público precisó que la solicitud de responsabilidad penal abarca un amplio catálogo de delitos: espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

La escueta comunicación oficial no ofreció detalles adicionales sobre el desarrollo del proceso en sede judicial más allá de la presentación de las actuaciones y de la petición de sanciones de prisión para todos los imputados.