El creador de contenido cubano Ultrack rompió el silencio sobre cómo se siente con Pollito Tropical, después de que se hiciera viral un momento en el popular reality dominicano La Casa de Alofoke. Todo ocurrió cuando Pollito, al escuchar que la surcoreana Bibi —una de las invitadas más esperadas del programa— dijo que tenía amistad con Ultrack, Pollito reaccionó con visible incomodidad, un gesto que desató comentarios y especulaciones en redes sociales.

Ultrack y Claudia reaccionaron a ese momento con visible decepción. Incluso Ultrack comentó que se sintió muy mal por lo ocurrido. Sin embargo, después de eso decidió responder con calma durante una ronda de preguntas en Instagram, donde un seguidor quiso saber qué había pasado entre ambos. El influencer explicó que simplemente reaccionó a la manera en que Pollito se expresó cuando mencionaron su nombre en el reality, y reconoció que le habría gustado que la situación se desarrollara de otra forma. Sin embargo, aclaró que no guarda resentimiento alguno: aseguró que esa es “su forma de ser” y que no tiene “ningún problema ni nada en contra de él”.

Ultrack confesó además que, con el tiempo, ha aprendido a no crearse expectativas sobre las personas para evitar decepciones. “Hace mucho tiempo que no me creo expectativas con las personas porque cuando te creas expectativas, te decepcionas”, comentó con honestidad. Por eso, prefiere enfocarse en hacer el bien y seguir adelante: “Yo sencillamente hago lo que puedo, aporto. Para algunos soy bueno, para otros seré malo toda la vida. Y ya. Pero le deseo lo mejor”.

Con un tono conciliador, aprovechó también para desearle éxito a Pollito en su paso por La Casa de Alofoke, reconociendo la dificultad del reto que enfrenta. “Este reto que él se propuso es complicado y duro, y le deseo lo mejor para él y su familia. Le deseo que llegue lejos. Bendiciones para ellos”, expresó con serenidad.

Consultado sobre la reacción de Pollito, especialmente después de haberlo apoyado junto a su pareja, Claudia Artiles, Ultrack fue claro y coherente con su postura: “Yo hice lo que creo que estaba bien como cubano, apoyar a otro cubano”. Recordó que, para nadie es un secreto, Pollito “tiene su forma de ser de toda la vida”, y admitió que le habría gustado una reacción diferente, sobre todo porque el momento fue televisado ante millones de personas. “Lo estaba viendo un millón de personas en ese momento y mencionaron mi nombre, y me hubiera gustado que reaccionara de otra manera, pero fue así”, dijo sin dramatismo.

Lejos de alimentar la polémica, Ultrack insistió en que no se arrepiente de haberlo apoyado. “Sinceramente no me arrepiento de haberle apoyado. Le deseo lo mejor. Hago lo que me toca como cubano y no me arrepiento de eso. Le deseo lo mejor a él y a su equipo, porque es un reto bien difícil”, afirmó.

Lo más leído hoy:

Estas palabras llegan pocos días después de que él y Claudia revelaran haber donado 600 dólares para ayudar a Pollito Tropical antes de su participación en el reality dominicano. Ultrack prefirió cerrar el capítulo con elegancia y gratitud, dejando claro que en su vida no hay espacio para el rencor, sino para los buenos deseos.