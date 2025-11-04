Vídeos relacionados:

El puertorriqueño Jlexis, uno de los concursantes más comentados de La Casa de Alofoke 2, está sorprendiendo al público latino al descubrirse que grabó un tema de reparto con el cubano Bebeshito, uno de los nombres más populares del género urbano en la Isla.

La colaboración, titulada “Voy a Toa”, se estrenó hace un año bajo el sello Planet Records Cuba/Miami y cuenta con la producción de Ernesto Losa. El videoclip, filmado entre luces neón, mesas de billar y una ambientación callejera, acumula más de 1.4 millones de visualizaciones en YouTube, donde ahora miles de usuarios están dejando comentarios tras reconocer a Jlexis por su paso por el reality dominicano.

“¡Aquí los que se acaban de enterar de este tema y vienen de Alofoke 2!”, comenta un usuario con cientos de ‘me gusta’. Otros escriben: “Cuba y Puerto Rico unidos, el reparto se fue mundial”, celebrando la unión musical entre ambos artistas caribeños.

En La Casa de Alofoke 2, Jlexis comparte convivencia con figuras como Pollito Tropical, Gracie Bon y Michael Flores, su compatriota boricua. El programa, producido por Santiago Matías, reúne a 20 participantes de diferentes países que compiten por cinco millones de pesos dominicanos y un Ferrari Purosangue.

Sin buscarlo, la participación de Jlexis en el reality ha impulsado de nuevo el tema con Bebeshito, convirtiendo a “Voy a Toa” en una de las canciones más comentadas entre los fanáticos del reparto cubano y los seguidores del show dominicano.