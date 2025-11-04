Vídeos relacionados:
El puertorriqueño Jlexis, uno de los concursantes más comentados de La Casa de Alofoke 2, está sorprendiendo al público latino al descubrirse que grabó un tema de reparto con el cubano Bebeshito, uno de los nombres más populares del género urbano en la Isla.
La colaboración, titulada “Voy a Toa”, se estrenó hace un año bajo el sello Planet Records Cuba/Miami y cuenta con la producción de Ernesto Losa. El videoclip, filmado entre luces neón, mesas de billar y una ambientación callejera, acumula más de 1.4 millones de visualizaciones en YouTube, donde ahora miles de usuarios están dejando comentarios tras reconocer a Jlexis por su paso por el reality dominicano.
“¡Aquí los que se acaban de enterar de este tema y vienen de Alofoke 2!”, comenta un usuario con cientos de ‘me gusta’. Otros escriben: “Cuba y Puerto Rico unidos, el reparto se fue mundial”, celebrando la unión musical entre ambos artistas caribeños.
En La Casa de Alofoke 2, Jlexis comparte convivencia con figuras como Pollito Tropical, Gracie Bon y Michael Flores, su compatriota boricua. El programa, producido por Santiago Matías, reúne a 20 participantes de diferentes países que compiten por cinco millones de pesos dominicanos y un Ferrari Purosangue.
Sin buscarlo, la participación de Jlexis en el reality ha impulsado de nuevo el tema con Bebeshito, convirtiendo a “Voy a Toa” en una de las canciones más comentadas entre los fanáticos del reparto cubano y los seguidores del show dominicano.
Preguntas frecuentes sobre Jlexis y su colaboración musical con Bebeshito
¿Quién es Jlexis y por qué es conocido?
Jlexis es un concursante destacado de La Casa de Alofoke 2, un reality show dominicano. Además, es conocido por su colaboración musical con el artista cubano Bebeshito en el tema "Voy a Toa". Su participación en el reality ha impulsado su popularidad, especialmente entre los seguidores del programa y del género urbano latino.
¿Qué es "Voy a Toa" y cuál es su impacto?
"Voy a Toa" es una colaboración musical entre Jlexis y el cubano Bebeshito, lanzada bajo el sello Planet Records Cuba/Miami. El tema ha acumulado más de 1.4 millones de visualizaciones en YouTube, destacándose por su mezcla de estilos caribeños y su popularidad tanto entre los seguidores del reparto cubano como del reality La Casa de Alofoke 2.
¿Cómo ha afectado la participación de Jlexis en La Casa de Alofoke 2 al éxito de "Voy a Toa"?
La participación de Jlexis en La Casa de Alofoke 2 ha revitalizado el interés por "Voy a Toa", atrayendo a nuevos oyentes que lo reconocen del reality show. Este aumento de interés ha llevado a que el tema se convierta en uno de los más comentados entre los fanáticos tanto de la música urbana como del programa.
¿Qué otros participantes destacan en La Casa de Alofoke 2 junto a Jlexis?
En La Casa de Alofoke 2 participan figuras como Pollito Tropical, Gracie Bon y Michael Flores, entre otros. Estos participantes aportan diversidad cultural y estilo al show, haciendo que cada emisión sea intensa y llena de sorpresas para los espectadores. Pollito Tropical, en particular, ha sido foco de atención por su carisma y momentos polémicos dentro del programa.
